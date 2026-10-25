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عمليات البصرة تنوه عن تفجير "مخلفات حربية" يوم غد
أمن
2026-10-25 | 13:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
59 شوهد
أعلنت
قيادة عمليات البصرة
، عن تفجير "مخلفات حربية" يوم غد الاثنين.
وجاء في بيان للقيادة، "تعلن
قيادة عمليات البصرة
عن قيام الجهد الهندسي يوم الاثنين الموافق 2026/10/26، عن تفجير المخلفات الحربية في قضاء
الزبير
رميلة
الجنوبية".
وحدد البيان وقت التفجير "اعتبارا من الساعة 600 إلى الساعة 1000".
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