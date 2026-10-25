عمليات البصرة تنوه عن تفجير "مخلفات حربية" يوم غد

أعلنت ، عن تفجير "مخلفات حربية" يوم غد الاثنين.

وجاء في بيان للقيادة، "تعلن عن قيام الجهد الهندسي يوم الاثنين الموافق 2026/10/26، عن تفجير المخلفات الحربية في قضاء الجنوبية".

وحدد البيان وقت التفجير "اعتبارا من الساعة 600 إلى الساعة 1000".