اعتقال متهم بقتل زوجته في النجف

أعلنت قيادة شرطة ، عن اعتقال متهم بقتل زوجته في الكوفة.

وقال مدير الإعلام في القيادة العقيد مفيد الطاهر في حديث لـ ، " باشراف من قائد المحافظة اللواء ذياب الفتلاوي شرطة الكوفة تلقي القبض على متهم بقتل زوجته".

وأضاف أن "الاعتقال تم خلال فترة زمنية وجيزة".