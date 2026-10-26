اليوم.. نقل المسؤولية في سنجار للقوات الاتحادية

وقال في بيان ورد لـ ، انه "بإشراف ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة علي فالح ، ستجري، اليوم مراسم فك الارتباط العسكري لوحدات حماية (اليبشة)، ودمجها في الأجهزة الرسمية العراقية، ونقل المسؤولية الأمنية في إلى السلطات الاتحادية".واوضح ان "هذا الإجراء يندرج في سياق منهج وبرنامجها لحصر السلاح بيد الدولة، لتأسيس مرحلة جديدة من المسؤولية الأمنية في قضاء سنجار".واضاف ان "الحكومة العراقية تثمّن التضحيات الكبيرة التي قدّمها أبناء المكون الإيزيدي في الدفاع عن ، عمومًا وقضاء سنجار على وجه الخصوص، في مواجهة قوى الإرهاب والتكفير، والتزامهم بالثوابت الوطنية والدستور الذي يحظر تشكيل مجاميع عسكرية خارج إطار القوات المسلحة".وتابع ان " تؤكد مسؤوليتها الكاملة عن حفظ حقوق أبناء المكوّن الإيزيدي ممن قاتلوا الإرهاب وتصدّوا ببسالة لمشروعه التكفيري، وقدّموا في سبيل ذلك الشهداء والجرحى، وتعويض ذوي الضحايا والمتضررين من العمليات الإرهابية وإعادة إعمار قضاء سنجار".