مقتل رجل وامرأة بإطلاق نار داخل منزلهما في منطقة الشعب ببغداد

– أمن



أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمقتل رجل وامرأة من الأقارب إثر تعرضهما لإطلاق نار داخل منزلهما في منطقة ضمن شرقي العاصمة .

وقال المصدر إن مسلحين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه الضحيتين داخل الدار، ما أسفر عن مقتلهما في الحال.



وأضاف أن قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث وتمكنت من اعتقال الأب والأخ وأبناء خالة أحد المجنى عليهما، وإيداعهم التوقيف، فضلاً عن ضبط ثلاثة مسدسات، فيما لم تتضح بعد ملابسات الحادث ودوافعه.