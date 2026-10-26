القبض على المتهم الرئيسي بقتل زوجته وابنتيه في ميسان

وذكر مصدر أن عملية القبض جاءت بجهود استخبارية مكثفة وتنسيق مشترك بين استخبارات وقيادة الشرطة، بالتعاون مع الوكالات الأمنية في المحافظة.وأضاف أن العملية جاءت بعد توسيع دائرة البحث والتحري ومتابعة أقارب المتهم وأصدقائه، مشيراً إلى إلقاء القبض على عدد من المتهمين بالتحريض، بينهم والدة المتهم وأشقاؤه، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.