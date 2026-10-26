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القبض على المتهم الرئيسي بقتل زوجته وابنتيه في ميسان
أمن
2026-10-26 | 05:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
734 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
القت قوة أمنية، اليوم الاثنين، القبض على المتهم الرئيسي بقتل زوجته وابنتيه في
محافظة ميسان
، في جريمة وقعت في الثالث من تشرين الأول 2026.
وذكر مصدر أن عملية القبض جاءت بجهود استخبارية مكثفة وتنسيق مشترك بين استخبارات
قيادة عمليات ميسان
وقيادة الشرطة، بالتعاون مع الوكالات الأمنية في المحافظة.
وأضاف أن العملية جاءت بعد توسيع دائرة البحث والتحري ومتابعة أقارب المتهم وأصدقائه، مشيراً إلى إلقاء القبض على عدد من المتهمين بالتحريض، بينهم والدة المتهم وأشقاؤه، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
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