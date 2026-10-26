القبض على اثنين من تجار المخدرات في الأنبار وكركوك

وذكر بيان للمديرية، انه "تنفيذًا لتوجيهات والفريق اول الركن عبدالامير رشيد رئيس اركان الجيش ومتابعة وإشراف مدير الاستخبارات العسكرية وضمن الجهود المستمرة لملاحقة تجار ومروّجي نفّذت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية عمليتين استخباريتين نوعيتين منفصلتين أسفرتا عن إلقاء القبض على متهمين اثنين في محافظتي وكركوك".وجاءت العمليتان – وفق البيان – "استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة وبجهد ميداني من أقسام الاستخبارات والأمن التابعة لفرقة المشاة السابعة وكتيبة الاستطلاع التابعة لفرقة المشاة الالي الثامنة بعد تعقّب المتهمين وتحديد أماكن وجودهما وإلقاء القبض عليهما وفق أحكام المادة (28) من والمؤثرات العقلية".وأشار الى "تسليم المتهمين مع المواد المخدرة المضبوطة إلى الجهات المختصة أصوليًا لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما".