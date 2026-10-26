الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة تقوم بالتلاعب والتزوير بالمعاملات الجمركية

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ ، ان "معلومات استخبارية دقيقة وردت بشان وجود شبكة إجرامية تقوم بالتلاعب والتزوير بالمعاملات لإجراء حوالات مصرفية ضخمة".وأضافت انه "تم تشكيل فريق عمل بإشراف ومتابعة وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبعد التحري والمتابعة المستمرة تم التوصل الى الدار الذي اتُخذ من قبل الشبكة الإجرامية مكاناً لتنظيم المعاملات وإجراء التلاعب بعيداً عن أعين والرقابية وإلقاء القبض على أفراد الشبكة الإجرامية المكوّنة من (6) متهمين أحدهم مصرف أهلي والآخر موظف في هيئة اشتركوا مع مخلصين كمركيين للتلاعب بنظام التحويل المالي وبيانات التخليص الجمركي من خلال تقديم وثائق وأوراق مُتلاعب بها في ".وأضافت ان "أقوالهم دُونت واعترفوا صراحةً بقيامهم بتلك الأعمال الإجرامية التي شملت تزوير وتلاعب بالوثائق والبيانات وتغيير أوصاف البضائع لإتمام عمليات تحويل ضخمة ما يعادل بالعملة العراقية (150.000.000.000) دينار لصالح شركات تجارية من خلال حصولهم على منافع مادية، حيث أُحيل المتهمون الى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل".