تحديثات جديدة من "يوتيوب" على مقاطع الفيديو القصيرة

وسمح TikTok، وهو أكبر منافس لـ Shorts، للمستخدمين بمشاركة مقاطع فيديو مدتها 10 دقائق لأكثر من عامين، ومن المفترض أن يعمل التحديث الجديد مع أي فيديوهات Shorts تكون مربعة أو أطول من حيث نسبة العرض إلى الارتفاع، ولن يؤثر ذلك على أي مقاطع فيديو تصورها قبل اليوم الخامس عشر.ويُصدر YouTube أيضًا بعض التحديثات الأخرى لفيديوهات Shorts، بما في ذلك معاينة التعليقات في خلاصة Shorts، بالإضافة إلى ذلك، تعمل على السماح لك بسحب المقاطع عبر YouTube من خلال كاميرا Shorts وإنشاء مقاطع ريمكس.وأطلق YouTube ميزة الريمكس لأول مرة في أوائل عام 2024، مما يتيح لك تجريد الصوت واستخدام الفيديو كخلفية أو قص جزء منه لاستخدامه في فيديو Shorts أو وضعه جنبًا إلى جنب مع إبداعك.وإذا لم تكن فيديوهات Shorts هي ما تفضله، فسيكون من الأسهل أيضًا تخطيها حيث يقدم YouTube أداة لعرض عدد أقل من الفيديوهات القصيرة، ويمكنك تحديد هذا الخيار من خلال قائمة النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا على الرغم من أن YouTube يقول إن التفضيل يستمر مؤقتًا فقط.