ميزة في إنستغرام طال انتظارها

نيوز – منوعات

تختبر منصة إنستغرام، المملوكة لشركة ميتا، ميزة جديدة تسمى "Unseen Story Highlights"، التي تتيح للمستخدمين رؤية محتوى الأصدقاء الذي فاتهم، وفق "إنديان إكسبرس".

ولفتت إلى تقرير حديث صادر عن "TechCrunch"، بين أن أبرز أحداث هذه القصة تأتي من متابعي المستخدم ومن المشتركين، وتظهر في نهاية قسم القصة، الذي يظهر في قسم منفصل أعلى التطبيق.

وبالنسبة لأولئك الذين يتساءلون، لن يعرض قسم أبرز القصص غير المرئية القصص من الأصدقاء التي تختفي بعد 24 ساعة، ولكنه سيعرض فقط أبرز القصص، وهي قوائم مختارة من القصص التي حفظها المستخدمون في ملفاتهم الشخصية.

ومع امتلاء إنستغرام بمقاطع "ريلز" العشوائية، فإن الوظيفة الجديدة مفيدة، لأنها تمنح المستخدمين طريقة سريعة لمواكبة أحدث التحديثات من أصدقائهم.

ومع ذلك، لن تظهر الميزة إلا عند الإنتهاء من جميع القصص، ما يعني أنك قد لا تراها أبدًا إذا كنت تتابع الكثير من الأشخاص، ولا تصل أبدًا إلى نهاية قسم القصص.