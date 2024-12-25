نيوز – دولي

أطلقت أبل تشكيلة 16 قبل شهرين والشائعات حول 17 بدأت بالفعل في الظهور، ومع ذلك، بدأت الشائعات حول سلسلة 18، المقرر وصولها في عام 2026، في الظهور أيضًا.

ومؤخرًا، أبدى المحلل Ming-Chi Kuo من "TF Securities International" رأيه بأن أبل ستجلب تقنية كاميرا آيفون جديدة وقوية مع تشكيلة 18 والتي يمكن أن تعمل على الصورة بشكل كبير.

وفي منشور على"Medium"، أوضح المحلل توقعه الأولي بأن سلسلة 18 Pro ستتميز بكاميرا ذات فتحة متغيرة من تجميع شركة "BESI". وباستخدام عدسة ذات فتحة متغيرة، يمكن للمستخدمين ضبط كمية الضوء الملتقطة.

وبذلك، تصبح سلسلة 18 Pro أول طراز من أبل يتضمن فتحة متغيرة في الكاميرا الرئيسية.

علاوة على ذلك، يذكر Kuo أن شرائح سلسلة "M5" من أبل ستتبنى عقدة "N3P" المتقدمة من "TSMC".

كما أنه من المتوقع أن يتم الإنتاج الضخم لشرائح "M5 وM5 Pro أو Max وM5 Ultra" في النصف من عام 2025 والنصف الثاني من عام 2025 و2026 على التوالي، ويقال إن "M5 Pro وMax وUltra" ستستخدم عبوات "SoIC".