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تسريبات تكشف مميزات مذهلة لـ"آيفون 18"

تكنولوجيا

2024-12-25 | 10:13
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تسريبات تكشف مميزات مذهلة لـ&quot;آيفون 18&quot;
258 مشاهدة

السومرية نيوز – دولي
أطلقت أبل تشكيلة iphone 16 قبل شهرين والشائعات حول iphone 17 بدأت بالفعل في الظهور، ومع ذلك، بدأت الشائعات حول سلسلة iphone 18، المقرر وصولها في عام 2026، في الظهور أيضًا.

ومؤخرًا، أبدى المحلل Ming-Chi Kuo من "TF Securities International" رأيه بأن أبل ستجلب تقنية كاميرا آيفون جديدة وقوية مع تشكيلة iphone 18 والتي يمكن أن تعمل على تحسين جودة الصورة بشكل كبير.
 
وفي منشور على"Medium"، أوضح المحلل توقعه الأولي بأن سلسلة iphone 18 Pro ستتميز بكاميرا ذات فتحة متغيرة من تجميع شركة "BESI". وباستخدام عدسة ذات فتحة متغيرة، يمكن للمستخدمين ضبط كمية الضوء الملتقطة.
 
وبذلك، تصبح سلسلة iphone 18 Pro أول طراز من أبل يتضمن فتحة متغيرة في الكاميرا الرئيسية.
 
 
علاوة على ذلك، يذكر Kuo أن شرائح سلسلة "M5" من أبل ستتبنى عقدة "N3P" المتقدمة من "TSMC".
 
كما أنه من المتوقع أن يتم الإنتاج الضخم لشرائح "M5 وM5 Pro أو Max وM5 Ultra" في النصف الأول من عام 2025 والنصف الثاني من عام 2025 و2026 على التوالي، ويقال إن "M5 Pro وMax وUltra" ستستخدم عبوات "SoIC".

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