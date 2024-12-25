تحتاج الاسم فقط.. 5 خطوات لاسترجاع حساب فيسبوك

وفي هذه الحالة، يحتاج المستخدم إلى البحث عن طرق بديلة لاسترجاع حسابه.واحدة من الطرق المتاحة لاسترجاع حساب هي استعادته باستخدام الاسم فقط، وهناك عدة خطوات يمكن اتباعها لتحقيق ذلك.استرجاع حساب عن طريق الاسم قد يبدو أمرا صعبا، لكنه ليس مستحيلا إذا قمت باتباع بعض الخطوات البسيطة.وعلى الرغم من أن الطريقة المعتادة لاسترجاع تتطلب البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المرتبط بالحساب، إلا أنه يمكن للمستخدم المحاولة عن طريق الاسم فقط في حال لم تكن هذه التفاصيل متوفرة، وفقا لما نشره موقع"vocal.media" التقني.يمكن استرجاع حساب بطريقة سهلة وفعالة من خلال الاسم فقط، من خلال الخطوات التالية:1. افتح من المتصفحبداية، قم بفتح موقع على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول باستخدام متصفح الإنترنت المفضل لديك.2. البحث عن باستخدام الاسمبدلا من إدخال رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني في خانة البحث، يمكنك ببساطة كتابة اسم حساب بالكامل في حقل البحث.3. انتظر ظهور النتائجبعد إدخال اسمك، انتظر لبضع ثوان، حيث ستظهر لك نتائج تحتوي على حسابات مشابهة أو نفس الاسم.4. تحديد الصحيحإذا وجدت حسابك ضمن النتائج، قم بتحديده.أما إذا لم يظهر حسابك مباشرة، حاول البحث عن اسم أحد أصدقائك المقربين، حيث قد يظهر حسابك ضمن نتائج الحسابات المرتبطة.5. إعادة تعيين المروربمجرد الوصول إلى حسابك، يمكنك اختيار الطريقة التي تفضلها لإعادة تعيين المرور، مثل إرسال كود إلى بريدك الإلكتروني أو هاتفك، ثم اتبع التعليمات المرسلة لاستعادة الوصول إلى حسابك.