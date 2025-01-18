8 أشياء عليك تجنبها في واتساب

نيوز – منوعات

يعدّ واتساب، المملوك لشركة ميتا، تطبيق المراسلة الفورية الأكثر شهرة في العالم، ومن خلال مشاركة رسائل الحالة في الدردشات الجماعية والمكالمات، يمكن لواتساب إنجاز الكثير من الأشياء.

لكن المشكلة هي أنه لا يوجد مفهوم لإرسال طلبات الصداقة، وكل شخص في قائمة جهات اتصال هاتفك، يمكنه العثور عليك على واتساب.

هذا الأمر جعل واتساب مفضلا للمتسللين ولهجمات الهندسة الاجتماعية في جميع أنحاء العالم، لذلك إليك أشياء يجب عليك عدم القيام بها على واتساب أبدا:

عدم إخفاء صورتك: تأكد من إخفاء صورة ملفك الشخصي عن الأشخاص غير الموجودين في قائمة جهات الاتصال، حيث يوفر واتساب الآن المزيد من الخيارات من بينها خيار إخفاء صورة الملف الشخصي عن جميع مستخدمي واتساب الآخرين، أو جهات الاتصال المحددة.

إعادة توجيه المعلومات: تنتشر المزيفة بسرعة، ويمكن أن يكون واتساب أرضا خصبة لها، لذلك تحقق دائما من المعلومات قبل مشاركتها، والتزم بالمصادر الموثوقة.

الحد من طلبات المجموعات: لا تقبل أبدا طلبات مجموعة واتساب من الأشخاص أو المنظمات التي لست متأكدا منها؛ لأن العديد من عمليات الاحتيال تحدث في مجموعات واتساب.

لا تضف أشخاصًا دون إذنهم: احترم خصوصية جهات اتصالك، ولا تضف أشخاصا إلى مجموعات دون إذنهم، وكن حذرا بشأن المعلومات التي تشاركها عن الآخرين.

لا تتورط في رسائل الحظ: إن رسائل "أعد التوجيه عشر مرات من أجل الحظ السعيد" التي لا تنتهي مزعجة، ولا فائدة منها. لذلك تجنب تكرارها.

لا تنقر على الروابط: احذر من الرسائل التي تعد بهدايا مجانية أو تدعي أنك فائز في مسابقة لم تشارك فيها مطلقا.

لا تنقر على الروابط المشبوهة أو تشارك معلومات شخصية، سواء من جهات اتصال، أو من خارج قائمة جهات الاتصال.

عدم التحقق بخطوتين: قم بتمكين التحقق بخطوتين لحسابك على واتساب، ويتضمن هذا التمكين إضافة خطوة إضافية عند تسجيل الدخول إلى حسابك.

وفي معظم الحالات، يكون هذا رمز أمان يتم إنشاؤه بواسطة تطبيق، أو إرساله عبر الرسائل القصيرة.

تنزيل واتساب غير رسمي: لا تقم أبدا بتنزيل واتساب من متجر تطبيقات تابع لجهة خارجية، وتأكد من تنزيله دائما من متاجر التطبيقات الرسمية مثل متجر Google Play للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، ومتجر تطبيقات أبل لأجهزة آيفون.

وبالمثل، لا تقم أبدا بتنزيل الإصدارات المعدلة من واتساب التي تعد بميزات إضافية.