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وداعا للمكالمات المزعجة.. ميزة جديدة في أبل
تكنولوجيا
2025-07-28 | 13:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
192 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
من الرائع دائمًا أن نرى ما يقدمه عملاق التكنولوجيا أبل مع كل إصدار جديد من نظام iOS لأجهزة آيفون.
ولكن بالنظر إلى تحديث iOS 26 الجديد والذكي، هناك الكثير مما يثير الحماس والعديد من التحديثات الجديدة التي سترغب في الاستفادة منها، مثل إمكانية تخصيص ميزة الساعة، بالإضافة إلى صور خلفية شبه ثلاثية الأبعاد، وتصميم جديد ومبتكر يتضمن ما يسمى Liquid Glass الذي يجعل كل شيء يبدو أكثر سلاسة وتقنية.
لكن أفضل الميزات الجديدة في التحديث تعود بالنفع على ما صممت الهواتف من أجله في
المقام
الأول، وهو الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية.
مراقبة المكالمات
لا شيء أكثر إزعاجًا من المكالمات الهاتفية العشوائية أو الدعائية المزعجة. لكن التحديث الجديد والذكي لنظام iOS 26 يمنحك مساعدًا شخصيًا بتقنية
الذكاء الاصطناعي
للمساعدة على حل تلك المشكلة. فبدلًا من وصول مكالمة مزعجة مباشرةً إلى هاتفك، يعترض مساعد الذكاء الاصطناعي الأرقام المجهولة ويسأل عن اسمها والغرض منها.
بعد ذلك، سيظهر لك نص المحادثة قبل أن ترد عليها، لتعرف ما الذي تواجهه، لكي تقرر إذا كنت ترغب بالرد على المكالمة أم لا. وهذه الميزة التي كانت متوفرة على هواتف أندرويد منذ فترة، لكنها تعتبر بالنسبة لمستخدمي آيفون أمرا كانوا في أمس الحاجة إليه.
يذكر أنه إلى جانب ميزة مراقبة واعتراض المكالمات، سيحصل مستخدمو آيفون على ميزة الترجمة المباشرة في الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية ومكالمات
facetime
، إذا كان الأشخاص يتحدثون لغات مختلفة.
وهذه ميزة ثورية من شأنها أن تكسر حواجز اللغة بين البلدان.
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