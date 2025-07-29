قاتل واتساب: تطبيق "بت شات" يصل رسميا للهواتف.. الدردشة دون الحاجة للإنترنت

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
09:30 AM
الى
10:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إيران ترد على ادعاء ترامب حول تدخلها بمفاوضات غزة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-535188-638893731179707762.jpg
قاتل واتساب: تطبيق "بت شات" يصل رسميا للهواتف.. الدردشة دون الحاجة للإنترنت
تكنولوجيا
2025-07-29 | 04:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الجزيرة نت
413 شوهد
السومرية نيوز
– تكنلوجيا
أعلن
جاك دورسي
مؤسس ومالك تويتر سابقا عن إطلاق النسخة الأولى من تطبيق الدردشة الثوري الخاص به "بت شات" (Bitchat) في تغريدة عبر حسابه الخاص في منصة إكس.
وجاء طرح النسخة الأولى من التطبيق عبر متجر آبل للتطبيقات ليكون حصريا في البداية لأجهزة آيفون مع توقعات بوصوله إلى أجهزة أندرويد قريبا، ليبدأ بذلك عصر جديد من التواصل عبر الإنترنت، ولكن لماذا هذا الاختلاف؟
الدردشة والتواصل دون الحاجة للإنترنت
يعتمد تطبيق "بت شات" على مفهوم الشبكات اللامركزية والبلوكتشين لتصبح المنصة غير مملوكة لجهة بعينها، فضلا عن أنها لا تحتاج إلى استخدام الإنترنت على الإطلاق من أجل نقل الرسائل والملفات بين المستخدمين.
ويستبدل تطبيق دورسي الجديد الإنترنت بشبكات البلوتوث منخفضة الطاقة، وذلك عبر تشكيل إشارة شبكية بين الأجهزة المختلفة التي تستخدم تقنيات البلوتوث لنقل الرسائل بين أطراف المحادثة، وذلك في دائرة قطرها 3.2 كيلومترات كما جاء في تقرير موقع "ذا ستريت" عن التطبيق.
ويضم التطبيق أيضا مجموعة من معايير الأمان، مثل التشفير ثنائي الأطراف دون الحاجة لأسماء مستخدمين أو أرقام هواتف، فضلا عن عدم تخزين الرسائل في أي هاتف لأكثر من 12 ساعة ودون حفظها في خوادم الشركة.
ويستطيع التطبيق إرسال الملفات والصور ومقاطع الفيديو كما أشار بيان دورسي للإعلان عن المنصة مع إمكانية ربط المحافظ الرقمية به مباشرة لإرسال الأموال واستقبالها عبر التطبيق، مما يوسع استخداماته ويجعله أشبه بتطبيق خارق رغم أن دورسي يزعم أنه مصمم لمواجهة واتساب.
كيفية استخدام "بت شات"
يمكن استخدام التطبيق بعد تثبيته مباشرة دون الحاجة لإنشاء حساب داخل التطبيق أو حتى ربطه بأي خدمة أخرى، فبمجرد تحميل تطبيق وفتحه تجد أمامك الواجهة الرئيسية للتطبيق، وهي عبارة عن شاشة سوداء فيها نصوص خضراء تمثل الرسائل.
ويختلف استخدام "بت شات" قليلا عن استخدام تطبيقات الدردشة المعتادة مثل واتساب أو تليغرام، إذ تمثل الواجهة الرئيسية للتطبيق
غرفة
دردشة واسعة يمكن لأي شخص يملك التطبيق وقام بتحميله إرسال رسائل عامة إليه بشكل يشبه غرف الدردشة العامة القديمة.
ويتيح التطبيق أيضا إرسال الرسائل الخاصة إلى بعض المستخدمين في حال كنت ترغب في ذلك، وهذا عبر الضغط على اسم المستخدم الذي ترغب في التواصل معه مباشرة لتبدأ في المحادثة الخاصة.
ورغم إعلان دورسي دعم التطبيق لإرسال الصور ومقاطع الفيديو فإن هذه الخاصية لم تكن متاحة بعد في التطبيق، وربما تصدر في المستقبل هذه الميزة في التحديثات المستقبلية أو ضمن خطة دورسي المستقبلية للتطبيق.
ما هي استخدامات "بت شات"؟
تضمّن إعلان دورسي عن التطبيق الجديد تصوراته عن استخدام التطبيق، إذ أوضح أن التطبيق يستخدم في الأوقات التي لا يكون فيها الإنترنت متاحا أو يتعرض لرقابة شديدة تعرّض مستخدميه للخطر.
ويمكن استخدام التطبيق في حالة المظاهرات عندما يتم إيقاف شبكات الإنترنت أو تتعرض للمراقبة من الجهات الخارجية، كما أوضح دورسي أن هذا الأمر ينطبق على حالات الكوارث الطبيعية التي ينقطع فيها الإنترنت.
وتثير ميزة التواصل دون رقابة وفي غياب الإنترنت وبتشفير وسرية كاملتين المخاوف الأمنية بشكل كبير، إذ يمكن للجهات الخبيثة استخدام التطبيق للتواصل في ما بينها بسرية تامة ليتحول التطبيق إلى مرتع للإرهابيين مثل تليغرام.
لماذا أطلق دورسي هذا التطبيق؟
تبنى
جاك دورسي
فلسفة التقنيات اللامركزية منذ تنحيه عن منصبه مديرا تنفيذيا لمنصة تويتر في عام 2021 وفق ما نشر في موقع "كريبتو بريفينج"، وانعكس هذا بوضوح على دعمه عملة
البيتكوين
وتأسيسه شركة "بلوك".
وتعمل شركة "بلوك" على تعزيز الخدمات المالية باستخدام نقاط الدفع الخارجية وتقنيات "البلوكتشين" المختلفة، بما فيها إطلاق تطبيق "بت شات" الجديد.
يذكر أن شركة "بلوك" دخلت مؤخرا في مؤشر "إس آند بي 500″، لتصبح بذلك ثاني شركة عملات رقمية تدخل في هذا المؤشر بحسب تقرير "كريبتو بريفينج".
كما أشار الموقع إلى أن أسهم الشركة ارتفعت بمقدار 11% خلال الأيام الماضية بعد إعلان دورسي الأول عن التطبيق الجديد في نسخته الاختبارية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
Bitchat.. تطبيق دردشة جديد بدون إنترنت يهدد عرش واتساب!
03:54 | 2025-07-10
ميزة جديدة في واتساب تخص الدردشات الجماعية
03:51 | 2025-07-18
ميزة جديدة من "واتسآب" لمتابعة المحادثات دون قراءتها بالكامل
04:06 | 2025-06-28
"واتساب" يطلق حملة "لا.. حتى واتساب"
11:28 | 2025-05-21
قاتل واتساب
تطبيق "بت شات" يصل رسميا للهواتف
الدردشة دون الحاجة للإنترنت
السومرية نيوز
سومرية نيوز
البيتكوين
جاك دورسي
السومرية
كريبت
باريت
البلو
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أسعار بيع الدولار تودع حاجز الـ140 الف دينار
اقتصاد
33.64%
10:01 | 2025-07-28
أسعار بيع الدولار تودع حاجز الـ140 الف دينار
10:01 | 2025-07-28
تساؤلات حول تعطيل الدوام ليوم غد الثلاثاء
محليات
26.8%
10:43 | 2025-07-28
تساؤلات حول تعطيل الدوام ليوم غد الثلاثاء
10:43 | 2025-07-28
القطعات الأمنية تدخل الإنذار (ج) في هذا الموعد
أمن
21.85%
10:33 | 2025-07-28
القطعات الأمنية تدخل الإنذار (ج) في هذا الموعد
10:33 | 2025-07-28
الداخلية تنشر صور المتورطين باقتحام دائرة الزراعة في بغداد
أمن
17.71%
11:54 | 2025-07-27
الداخلية تنشر صور المتورطين باقتحام دائرة الزراعة في بغداد
11:54 | 2025-07-27
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨١ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-29
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨١ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-29
كان يا مكان
أصلح ما بينك وبين الله ثم امضِ مطمئنا - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
01:00 | 2025-07-29
كان يا مكان
أصلح ما بينك وبين الله ثم امضِ مطمئنا - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
01:00 | 2025-07-29
من الأخير
بيان السفارة يشكو "النيران الصديقة" - من الأخير م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-28
من الأخير
بيان السفارة يشكو "النيران الصديقة" - من الأخير م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-28
Live Talk
هل من المنطق وجود حياة خارج كوكب الأرض؟ - Live Talk - الحلقة ٨٢ | 2025
10:30 | 2025-07-28
Live Talk
هل من المنطق وجود حياة خارج كوكب الأرض؟ - Live Talk - الحلقة ٨٢ | 2025
10:30 | 2025-07-28
خط أحمر
رجل يقـ-ـل زوجته للزواج من اخرى - خط احمر م٨ - الحلقة ١٣ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-27
خط أحمر
رجل يقـ-ـل زوجته للزواج من اخرى - خط احمر م٨ - الحلقة ١٣ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-27
عشرين
الأنبار .. صراع الرؤوس وتجاذبات الاحزاب - عشرين م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-26
عشرين
الأنبار .. صراع الرؤوس وتجاذبات الاحزاب - عشرين م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-26
رحال
لا تعليم بعد السادس ابتدائي!! - رحال م٦ - الحلقة ١٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-26
رحال
لا تعليم بعد السادس ابتدائي!! - رحال م٦ - الحلقة ١٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-26
Biotic
اسباب تأخر الحمل، التبول اللاارادي - م٤ Biotic - الحلقة ١٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-25
Biotic
اسباب تأخر الحمل، التبول اللاارادي - م٤ Biotic - الحلقة ١٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-25
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨١ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-29
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨١ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-29
كان يا مكان
أصلح ما بينك وبين الله ثم امضِ مطمئنا - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
01:00 | 2025-07-29
كان يا مكان
أصلح ما بينك وبين الله ثم امضِ مطمئنا - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
01:00 | 2025-07-29
من الأخير
بيان السفارة يشكو "النيران الصديقة" - من الأخير م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-28
من الأخير
بيان السفارة يشكو "النيران الصديقة" - من الأخير م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-28
Live Talk
هل من المنطق وجود حياة خارج كوكب الأرض؟ - Live Talk - الحلقة ٨٢ | 2025
10:30 | 2025-07-28
Live Talk
هل من المنطق وجود حياة خارج كوكب الأرض؟ - Live Talk - الحلقة ٨٢ | 2025
10:30 | 2025-07-28
خط أحمر
رجل يقـ-ـل زوجته للزواج من اخرى - خط احمر م٨ - الحلقة ١٣ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-27
خط أحمر
رجل يقـ-ـل زوجته للزواج من اخرى - خط احمر م٨ - الحلقة ١٣ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-27
عشرين
الأنبار .. صراع الرؤوس وتجاذبات الاحزاب - عشرين م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-26
عشرين
الأنبار .. صراع الرؤوس وتجاذبات الاحزاب - عشرين م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-26
رحال
لا تعليم بعد السادس ابتدائي!! - رحال م٦ - الحلقة ١٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-26
رحال
لا تعليم بعد السادس ابتدائي!! - رحال م٦ - الحلقة ١٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-26
Biotic
اسباب تأخر الحمل، التبول اللاارادي - م٤ Biotic - الحلقة ١٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-25
Biotic
اسباب تأخر الحمل، التبول اللاارادي - م٤ Biotic - الحلقة ١٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-25
اخترنا لك
استخدام الذكاء الاصطناعي في الانتخابات... وتحذيرات من تزوير النتائج
03:47 | 2025-07-29
واتساب يتيح ميزة جديدة
13:58 | 2025-07-26
إنستغرام يغيّر طريقة مشاهدة الريلز.. هل فعّلت الميزة الجديدة؟
06:21 | 2025-07-24
أداة ذكية من واتساب.. ما هي ميزة "التلخيص السريع"؟
04:33 | 2025-07-24
ميزة مخفية في "آيفون" عليك تفعيلها حالا
14:11 | 2025-07-23
لا واتساب على ويندوز قريبا
10:17 | 2025-07-23
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.