تحذيرات من ميزة جديدة على إنستغرام قد تكشف موقعك للمستخدمين

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
10:30 AM
الى
11:15 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
رونالدو يسجل "هاتريك" في شباك رايو آفي
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-536512-638903355886447098.jpg
تحذيرات من ميزة جديدة على إنستغرام قد تكشف موقعك للمستخدمين
تكنولوجيا
2025-08-09 | 07:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
111 شوهد
السومرية نيوز
ـ تكنولوجيا
حذر مستخدمون لمنصة إنستغرام من ميزة جديدة أضافها التطبيق تتيح مشاركة الموقع الجغرافي للمستخدمين، معتبرين أنها قد تعرضهم للخطر عن طريق كشف أماكن تواجدهم دون علمهم.
ووفقاً لوكالة فرانس برس، أضافت منصة إنستغرام، المملوكة لمجموعة ميتا، خيارًا جديدًا يسمح بمشاركة المواقع باستخدام خريطة تحمل اسم "خريطة الأصدقاء"، وهي ميزة مشابهة لتلك التي يقدمها تطبيق سناب شات منذ عام 2017. ولكن، تفاجأ بعض المستخدمين عندما اكتشفوا أن مواقعهم قد تم مشاركتها، وهو ما كشفته منشورات تداولها العديد من المستخدمين.
وأعربت
ليندسي
بيل، إحدى مستخدمات إنستغرام، عن صدمتها بعد أن اكتشفت أن ميزة مشاركة الموقع كانت مفعلة، وأن عنوان منزلها كان يظهر لجميع متابعيها. وقالت بيل: "أوقفتها فورًا بعدما علمت بالأمر، لكن ذلك جعلني أشعر باستياء شديد".
وكانت كيلي فلاناغان، نجمة برنامج "ذي باتشلر"، قد نشرت تحذيرًا لمتابعيها البالغ عددهم 300 ألف على
تيك توك
، وصفت فيه الميزة بأنها "خطيرة" وشرحت كيفية إيقافها.
وفي رد على هذه المخاوف، نشر
آدم موسيري
، الرئيس التنفيذي لـ إنستغرام، بيانًا عبر منصة ثريدز التابعة لـ "ميتا"، أكد فيه أن ميزة مشاركة الموقع مُعطلة افتراضيًا، ما يعني أن المستخدمين يحتاجون إلى تفعيلها يدويًا.
وذكر موسيري في منشوره: "لن يتم مشاركة موقعك إلا إذا قررتَ ذلك، وإذا فعلتَ، فسيتم مشاركته مع مجموعة محدودة من الأشخاص الذين تختارهم".
من جانبها، أوضحت إنستغرام في منشور لها على مدونتها أن هذه الميزة أُضيفت بهدف تسهيل التواصل بين الأصدقاء من خلال مشاركة الأماكن المميزة.
وأكدت المنصة أنه يمكن للمستخدمين تحديد الأشخاص الذين يرغبون في مشاركة مواقعهم معهم، كما يمكنهم إيقاف الميزة في أي وقت.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المخاوف تأتي بعد أسبوع من تأييد هيئة محلفين فيدرالية في سان فرانسيسكو لنساء اتهمن "ميتا" باستخدام البيانات الصحية التي تجمعها من تطبيق "فلو"، الذي يتتبع الدورة الشهرية ومحاولات الحمل.
وقد خلصت الهيئة إلى أن ميتا استغلت بيانات صحية حساسة لتحسين استهداف الإعلانات، مما أثار مزيدًا من الجدل حول خصوصية البيانات وحمايتها.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
واتساب يطلق ميزة ثورية لمستخدمي أندرويد
12:12 | 2025-07-12
تحذر من الاحتيال.. واتساب يطلق ميزة جديدة
05:42 | 2025-08-06
ميزة جديدة من مايكروسوفت لإطالة عمر بطاريات الحواسيب
14:03 | 2025-07-16
ميزة جديدة من "واتسآب" لمتابعة المحادثات دون قراءتها بالكامل
04:06 | 2025-06-28
ميتا
تحذيرات
المواقع
تحذيرات
إنستغرام
وكالة فرانس برس
السومرية نيوز
مجموعة ميتا
سومرية نيوز
آدم موسيري
السومرية
تيك توك
ليندسي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
هل بالإمكان تعطيل الدوام الرسمي في بغداد و6 محافظات أخرى غداً؟
محليات
31.77%
02:31 | 2025-08-09
هل بالإمكان تعطيل الدوام الرسمي في بغداد و6 محافظات أخرى غداً؟
02:31 | 2025-08-09
الاطاحة بقاتل لواء متقاعد وزوجته في بغداد
محليات
26.23%
11:02 | 2025-08-08
الاطاحة بقاتل لواء متقاعد وزوجته في بغداد
11:02 | 2025-08-08
توجيه حكومي.. هذه الفئة من المنازل المتجاوزة في بغداد سيتم ازالتها
محليات
21.07%
05:30 | 2025-08-08
توجيه حكومي.. هذه الفئة من المنازل المتجاوزة في بغداد سيتم ازالتها
05:30 | 2025-08-08
القمر الدموي في العراق
محليات
20.93%
06:19 | 2025-08-08
القمر الدموي في العراق
06:19 | 2025-08-08
المزيد
أحدث الحلقات
كان يا مكان
الله قادر على إتمام ما يبدو مستحيلًا - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٦ | الموسم 3
08:00 | 2025-08-09
كان يا مكان
الله قادر على إتمام ما يبدو مستحيلًا - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٦ | الموسم 3
08:00 | 2025-08-09
Biotic
السيطرة على الكولسترول - م٤ Biotic - الحلقة ١٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-08
Biotic
السيطرة على الكولسترول - م٤ Biotic - الحلقة ١٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-08
حصاد السومرية
البرلمان يسافر عبر الزمن الى 2006 - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-08
حصاد السومرية
البرلمان يسافر عبر الزمن الى 2006 - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-08
علناً
عقود وزارة التربية والدفاع - علناً م٤ - الحلقة ١٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-07
علناً
عقود وزارة التربية والدفاع - علناً م٤ - الحلقة ١٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-07
Celebrity
الفنانة العراقية بيداء المعتصم - Celebrity م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
14:30 | 2025-08-07
Celebrity
الفنانة العراقية بيداء المعتصم - Celebrity م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
14:30 | 2025-08-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٩ الى ١٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٩ الى ١٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-07
Live Talk
لماذا تلجأ النساء إلى السحر والشعوذة أكثر من الرجال! - Live Talk - الحلقة ٩٠ | 2025
10:30 | 2025-08-07
Live Talk
لماذا تلجأ النساء إلى السحر والشعوذة أكثر من الرجال! - Live Talk - الحلقة ٩٠ | 2025
10:30 | 2025-08-07
ناس وناس
واسط الكوت - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-07
ناس وناس
واسط الكوت - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-07
الأكثر مشاهدة
كان يا مكان
الله قادر على إتمام ما يبدو مستحيلًا - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٦ | الموسم 3
08:00 | 2025-08-09
كان يا مكان
الله قادر على إتمام ما يبدو مستحيلًا - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٦ | الموسم 3
08:00 | 2025-08-09
Biotic
السيطرة على الكولسترول - م٤ Biotic - الحلقة ١٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-08
Biotic
السيطرة على الكولسترول - م٤ Biotic - الحلقة ١٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-08
حصاد السومرية
البرلمان يسافر عبر الزمن الى 2006 - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-08
حصاد السومرية
البرلمان يسافر عبر الزمن الى 2006 - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-08
علناً
عقود وزارة التربية والدفاع - علناً م٤ - الحلقة ١٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-07
علناً
عقود وزارة التربية والدفاع - علناً م٤ - الحلقة ١٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-07
Celebrity
الفنانة العراقية بيداء المعتصم - Celebrity م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
14:30 | 2025-08-07
Celebrity
الفنانة العراقية بيداء المعتصم - Celebrity م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
14:30 | 2025-08-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٩ الى ١٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٩ الى ١٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-07
Live Talk
لماذا تلجأ النساء إلى السحر والشعوذة أكثر من الرجال! - Live Talk - الحلقة ٩٠ | 2025
10:30 | 2025-08-07
Live Talk
لماذا تلجأ النساء إلى السحر والشعوذة أكثر من الرجال! - Live Talk - الحلقة ٩٠ | 2025
10:30 | 2025-08-07
ناس وناس
واسط الكوت - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-07
ناس وناس
واسط الكوت - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-07
اخترنا لك
أغلى السيارات مبيعًا في عام 2024: عندما تتحوّل السرعة والفخامة إلى أرقام فلكية!
06:15 | 2025-08-08
أخطاء شائعة لشحن هاتفك احذرها
06:03 | 2025-08-08
بنصائح بسيطة.. اجعل هاتفك يدوم لسنوات أطول
04:01 | 2025-08-08
"هل أنا متزوج؟".. اليك أغرب ما بحث عنه الناس على غوغل
03:52 | 2025-08-08
التكنولوجيا والفخامة.. هاتف مرصع بالكريستال
13:55 | 2025-08-06
تحذر من الاحتيال.. واتساب يطلق ميزة جديدة
05:42 | 2025-08-06
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.