نسخة جديدة من "سيري"

مع ذلك، لم تطلق أبل الميزة في الوقت المحدد، إذ استغرق تطويرها وقتًا أطول من المتوقع.وأفادت التقارير أن "أبل تختبر إصدار سيري جديد يتجاوز مجرد الإجابة على الأسئلة، بل يمكنه اتخاذ إجراءات مباشرة".على سبيل المثال، يمكن للمستخدم أن يطلب من سيري تحديد موقع صورة، وتعديلها، وإرسالها، دون لمس الشاشة.وتأتي هذه الزيادة في الإمكانيات في إطار عمل أبل على تعويض تأخرها في مجال .ونتيجةً لذلك، أصبح بإمكان المستخدمين إصدار أوامر دقيقة. على سبيل المثال، يمكن الطلب من سيري البحث عن صورة، وتطبيق فلتر عليها، وأرسلها عبر البريد.كذلك يمكنك أن تطلب من سيري أن تنشر تعليقًا على دون فتح التطبيق، أو طلب سيارة أجرة أو البحث عن منتج على وأضافته إلى سلة التسوق.اختبارات مبكرةوتختبر أبل هذه الميزة بالفعل مع العديد من التطبيقات الشائعة، بما في ذلك ثريد وأمازون ويوتيوب وفيسبوك وواتساب.وبفضل هذه التكاملات، يمكن أن يكون سيري الجديد بمثابة رابط مباشر بين صوت المستخدم ووظائف التطبيق، حيث يمكن لأمر سريع أن يغني عن دقائق من التنقل اليدوي.ولا تتعجل أبل في إصدار النسخة الجديدة من سيري، وبحسب التقارير قد تصل في ربيع عام 2026.ويشير هذا البعيد إلى أن أبل تعطي الأولوية للدقة والموثوقية وسلاسة التكامل على السرعة. إذ لطالما عانى المساعدون الصوتيون من مشاكل في السياق والدقة.وقد ترغب أبل في معالجة هذه المشكلات من خلال منح سيري إمكانية الوصول المباشر إلى ميزات التطبيقات، دون الدخول في مشاكل أخرى ترتبط بالموثوقية والدقة في تنفيذ أوامر المستخدم.