واتساب يطلق تنبيهًا عاجلًا بشأن محاولات اختراق المستخدمين

تكنولوجيا

2025-08-14 | 07:39
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
واتساب يطلق تنبيهًا عاجلًا بشأن محاولات اختراق المستخدمين
1,428 شوهد


السومرية نيوز ـ تكنولوجيا

في ظل تزايد محاولات الاختراق والاحتيال الإلكتروني، وجهت منصة واتساب تنبيهًا عاجلًا لمستخدميها على نظامي التشغيل iOS وأندرويد، تدعوهم فيه إلى اتخاذ إجراءات أمنية ضرورية لحماية حس

اباتهم الشخصية، وذلك ضمن سلسلة من الإرشادات الرسمية المنشورة عبر مركز المساعدة.

ودعت واتساب المستخدمين إلى عدم مشاركة رمز التسجيل الخاص بالحساب أو رقم التعريف الشخصي (PIN) المستخدم في ميزة التحقق بخطوتين مع أي شخص، حتى وإن بدا موثوقًا.

كما شددت على أهمية تفعيل ميزة التحقق بخطوتين فورًا، مع إدخال عنوان بريد إلكتروني صالح وموثوق، ليكون وسيلة مساعدة في استرجاع الحساب إذا نُسي الرقم السري أو تم اختراق الحساب.

وضمن التحذيرات، أشارت واتساب إلى أهمية تعيين كلمة مرور قوية للبريد الصوتي على الهاتف؛ نظرًا لأن بعض محاولات الاختراق قد تتم عبر هذه الثغرة. وأكدت أيضًا ضرورة مراجعة قائمة الأجهزة المرتبطة بالحساب من داخل إعدادات التطبيق، والتأكد من عدم وجود أجهزة مجهولة؛ وفي حال العثور على جهاز غير معروف، توصي الشركة بإزالته فورًا عبر تسجيل الخروج منه.

وفي سياق متصل، شددت واتساب على أهمية التحقق من مركز الحسابات المرتبط بخدمات ميتا الأخرى، مثل فيسبوك وإنستغرام. فإذا شعر المستخدم بوجود اختراق محتمل لأي من هذه الحسابات، أو لاحظ استخدام أحدها في الوصول إلى حساب واتساب الخاص به، فينبغي عليه التواصل فورًا مع فريق دعم واتساب، مع إمكانية إزالة حساب واتساب مؤقتًا من مركز الحسابات إلى حين تأمين جميع الحسابات المرتبطة.

كما نبّهت المنصة إلى خطورة النقر على أي روابط تصل عبر البريد الإلكتروني لإعادة تعيين رمز التحقق أو رقم التعريف الشخصي، خصوصًا إذا لم يكن المستخدم قد طلب ذلك بنفسه، إذ قد تكون هذه الرسائل محاولة للوصول غير المشروع إلى الحساب.

ولفتت إلى أنه في حال ظهور إشعار على التطبيق يفيد بأنه "تم تسجيل رقم هاتفك في واتساب على جهاز جديد"، يجب اتخاذ الخطوات التي يعرضها التطبيق فورًا لاستعادة الحساب ومنع السيطرة عليه من طرف آخر.
>>> تابع قناة السومرية على منصةX
