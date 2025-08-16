نصائح لتجنب المخاطر.. لا تترك الشواحن متصلة بالكهرباء

وتستهلك الشواحن المتصلة الطاقة حتى عند عدم استخدامها، ما يؤدي إلى ارتفاع الفواتير، وهدر الطاقة .كما يزيد ترك الشواحن موصولة بالكهرباء من مخاطر الحريق ويقصر عمرها الافتراضي بسبب ارتفاع درجة الحرارة والتعرض للجهد.وفي المنزل العادي، تتطلب مجموعة واسعة من الأجهزة اللاسلكية شواحن، بما في ذلك: الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وسماعات الرأس ولوحات المفاتيح ومكبرات الصوت وغيرها من الأجهزة الإلكترونية بناءً على نوع الجهاز وعادات استخدامك له، ما يعني توصيل الشاحن والجهاز وفصلهما بشكل متكرر.ومع ذلك، يترك الكثيرون الشاحن موصولًا حتى عند عدم شحن أي شيء. قد يبدو هذا قرارًا غير ضار، إلا أنه قد تكون له عواقب وخيمة.ومن غير المرجح أن يحدث نسيان فصل الشاحن مرة أو مرتين أي فرق ملحوظ.ومع ذلك، إن ترك جميع الشواحن التي تستخدمها موصولة بمقابس كهربائية مختلفة في جميع أنحاء المنزل قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على منزلك ومحفظتك.ولذلك، ينصح الخبراء دائمًا بفصل الشواحن عند عدم استخدامها. فحتى لو لم يكن الشاحن متصلاً بهاتف أو جهاز، فإنه يستهلك كمية صغيرة من الكهرباء بمجرد توصيله بمقبس الحائط.وقد لا يبدو استهلاكه كبيرًا بمفرده، ولكن إذا ضاعفته على جميع الشواحن والأجهزة الإلكترونية في منزلك، سيتراكم مع مرور الوقت.تقليل خطر الحريقولا يساعد فصل الشاحن عن الكهرباء على خفض فاتورة الكهرباء وتجنب النفقات غير الضرورية فحسب، بل يمكنه أيضًا تقليل خطر الحريق وغيرها من الأضرار التي قد تصيب منزلك وأجهزتك الإلكترونية.فترك الشواحن موصولة بالكهرباء قد يشكل خطر نشوب حريق، خاصةً إذا كانت الأسلاك داخل الشاحن رديئة الجودة أو تالفة مع مرور الوقت.لكن حتى الشواحن عالية الجودة قد ترتفع حرارتها بشكل مفرط في ظروف معينة، لذا فإن فصلها عن الكهرباء عند عدم استخدامها أمر منطقي.تغيير العاداتولترك الشاحن موصولًا بالكهرباء فائدة واحدة فقط، وهي أنك لن تحتاج إلى إعادة توصيله عند الحاجة.ومع ذلك، هناك فوائد عديدة لفصل الشاحن، بما في ذلك توفير الطاقة والتكاليف، والوقاية من الحرائق.لذلك من الضروري إيجاد طرق لتكوين عادات جديدة. على سبيل المثال، يمكنك وصل عدة شواحن على مشترك طاقة واحد. وعند إيقاف تشغيله، ستتوقف جميع الشواحن عن العمل أيضًا.ومن المهم أيضًا جعل فصل الشواحن جزءًا من روتينك اليومي. فعند اتباع الخطوات المعتادة للذهاب إلى العمل أو النوم، أضف فصل الشواحن كجزء أساس من العملية.كذلك يمكنك الإستثمار في المقابس الذكية التي يمكن برمجتها لإيقاف التشغيل أو ضبطها للعمل لفترات زمنية محددة قبل إيقاف التشغيل تلقائيًا.ويساعد هذا على ضمان أنه حتى لو نسيت فصل الشواحن، فلن تستهلك الكهرباء لفترة طويلة أثناء عدم استخدامها.