تسريبات.. أبرز مفاجآت "Apple Watch Ultra 3"

التسريبات الأخيرة التي نقلها موقع MacRumors، تكشف عن مجموعة من التحسينات والتقنيات التي قد تغيّر تجربة المستخدم بشكل ملحوظ.اتصال عبر الأقمار الصناعيةواحدة من أكثر الميزات المنتظرة هي إضافة خاصية الاتصال بالأقمار الصناعية، لتصبح "Ultra 3" أول ساعة من أبل تدعم هذه التقنية. الميزة ستسمح لمستخدميها بطلب المساعدة أو إرسال رسائل نصية حتى في غياب شبكات الهاتف المحمول أو الـ Wi-Fi، على غرار ما قدمته الشركة في هواتف 14 والإصدارات الأحدث.وهذه الخطوة من شأنها أن تضع أبل في منافسة مباشرة مع ساعات متخصصة مثل Garmin التي تقدم خدمات مشابهة.شاشة أكبر وحواف أنحفمن المتوقع أن تحصل الساعة الجديدة على شاشة أكبر بفضل تقليص الحواف، ما يمنح مساحة عرض أوسع دون تغيير حجم الهيكل الأساسي، وهو تطور يُنتظر أن يرفع من تجربة الاستخدام اليومية.دعم شبكات 5Gفي حين أن ساعات أبل الحالية تكتفي بالعمل عبر شبكات LTE، فإن التسريبات تشير إلى اعتماد الساعة الجديدة على شريحة مع دعم تقنية 5G RedCap، وهي نسخة خفيفة من 5G مخصصة للأجهزة القابلة للارتداء، توفر سرعة أعلى من LTE دون الحاجة إلى سرعات 5G الكاملة.شريحة أسرع وكفاءة أعلىكعادتها مع كل جيل جديد، يُتوقع أن تزوّد أبل "Ultra 3" بشريحة S11 الجديدة، التي تأتي بتصميم أكثر إحكامًا وكفاءة، مع تحسينات محتملة في الأداء واستهلاك الطاقة، الأمر الذي قد ينعكس على عمر البطارية بشكل إيجابي.مراقبة ضغط الدم.. ميزة قيد التجربةمن بين المزايا التي يجري الحديث عنها، ميزة قياس ضغط الدم. ورغم أن أبل تعمل منذ فترة على تطوير هذه الخاصية، إلا أن دقتها لا تزال محل اختبار.لذلك، إذا وصلت إلى "Ultra 3"، فلن تُقدّم قراءات تفصيلية للضغط الانقباضي والانبساطي، بل ستقتصر على رصد ارتفاع ضغط الدم وإرسال تنبيه في حال ملاحظة مؤشرات مقلقة بمرور الوقت.تحديثات برمجيةولن تتوقف التغييرات عند هذا الحد، إذ ستعمل "Ultra 3" بنظام التشغيل الجديد watchOS 26، الذي يتضمن إعادة تصميم لواجهة Liquid Glass، ومركز تحكم قابل للتخصيص، بالإضافة إلى ميزة Workout Buddy المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي ستشجع المستخدمين على الالتزام باللياقة البدنية.وتشير التسريبات أيضًا إلى أن معظم هذه التحديثات ستجد طريقها إلى "Apple Watch Series 11"، باستثناء ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية والشاشة الأكبر، حيث ستظل حصرية لفئة Ultra.للحدثكل الأنظار تتجه الآن إلى يوم 9 سبتمبر/أيلول المقبل، الموعد المتوقع لحدث أبل السنوي، حيث يُرجّح أن تكشف الشركة خلاله عن هواتف iPhone الجديدة إلى جانب الجيل المرتقب من ساعاتها الذكية.