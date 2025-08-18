الصفحة الرئيسية
تصحيح الأخطاء النحوية وتغيير نبرة النص.. اجراء جديد من واتساب
تكنولوجيا
2025-08-18 | 10:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
394 شوهد
السومرية نيوز
– تكنولوجيا
يستعد تطبيق "واتساب"، المملوك لشركة "ميتا"، لإطلاق ميزة جديدة تعتمد على
الذكاء الاصطناعي
، ستُدمج مباشرة داخل المحادثات.
وتُعد هذه الخطوة مفيدة لمن يسعون إلى تحسين أسلوب تواصلهم، سواء عبر إضفاء طابع احترافي على رسائل العمل، أم إضافة لمسة مرِحة على المحادثات الودية، أو حتى الحصول على دعم عند التردد في كيفية التعبير.
ووفقًا لما أعلنته واتساب، فإن الميزة تهدف إلى تعزيز جودة النقاشات بما يتماشى مع أسلوب المستخدم وتفضيلاته، دون أن يتحكم
الذكاء الاصطناعي
في سير المحادثة أو يستبدل دور المستخدم.
أداة ذكية لتعديل الأسلوب وتصحيح اللغة
والميزة الجديدة، التي تحمل اسم "مساعدة الكتابة"، تم تطويرها لتقديم اقتراحات ذكية تتعلق بكيفية صياغة الرسائل، مع إمكانية تصحيح الأخطاء النحوية، وتعديل نبرة النص قبل إرساله، وهي تعتمد على تقنيات المعالجة اللغوية المتقدمة الخاصة بشركة "ميتا".
وتتوفر هذه الميزة بشكل تجريبي على تطبيق واتساب لنظام أندرويد، وتحديدًا ضمن الإصدار التجريبي عبر برنامج Google Play التجريبي.
وأكدت واتساب أن المحتوى الذي تتم مراجعته عبر هذه الأداة لا يُخزَّن على خوادم الشركة، ولن تُعرض أي اقتراحات من الذكاء الاصطناعي إلا في حال قام المستخدم بتفعيل خيار "مساعدة الكتابة" يدويًا.
كيف تعمل الميزة؟
وعند تفعيل "مساعدة الكتابة"، تظهر أيقونة قلم صغيرة مكان رمز الملصق التقليدي داخل نافذة المحادثة. يكتب المستخدم الرسالة كالمعتاد، ثم ينقر على رمز القلم لإرسال النص إلى نظام الذكاء الاصطناعي في "ميتا"، الذي يعالج الرسالة ويقترح ثلاثة خيارات بصيغ مختلفة — منها ما هو احترافي، أو فكاهي، أو معاد الصياغة.
ويتمكّن المستخدم بعد ذلك من اختيار النبرة التي تناسب السياق، ويمكنه أيضًا تعديل النتيجة يدويًا. وتجدر الإشارة إلى أن المستلم لن يتمكن من معرفة أن الرسالة تمت معالجتها أو إنشاؤها بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
والميزة متوفرة حاليًا ضمن الإصدار التجريبي 2.25.23.7 من واتساب لأندرويد، ومحصورة على مجموعة محدودة من المستخدمين.
ومن المتوقع أن تخضع لتحسينات وتحديثات قبل الإطلاق الرسمي، تشمل إضافة نبرات جديدة والمزيد من خيارات التخصيص.
الذكاء الاصطناعي لن يتدخل دون إذنك
وأكدت واتساب أن "مساعدة الكتابة" هي ميزة اختيارية، ومُعطَّلة افتراضيًا. ولا يمكن للتطبيق إرسال أي محتوى تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي دون إذن صريح من المستخدم، كما أنه لا يتعامل مع المحادثات الكاملة، بل يقتصر عمله فقط على الرسالة التي يختارها المستخدم يدويًا.
