روبيو بشأن السلام في أوكرانيا: يتطلب التضحية من الجانبين
سامسونغ تتحرك بقوة الكترونية نحو أبل.. معركة الهواتف تشتعل

تكنولوجيا

2025-08-18 | 10:10
سامسونغ تتحرك بقوة الكترونية نحو أبل.. معركة الهواتف تشتعل
في عام 2014، كانت أبل وسامسونغ تتنافسان بشراسة للسيطرة على سوق الهواتف الذكية في الولايات المتحدة، وكانت سامسونغ تبيع أجهزة بشاشات كبيرة، وكان مُحبو آيفون يطالبون برد فعل.

واستغرق الأمر بعض الوقت من أبل، لكن الشركة أصدرت أخيرا آيفون 6 في ذلك الوقت، مخالفة بذلك الإصدارات السابقة ومتيحة للمستهلكين خيار الشاشة الكبيرة، وعاد آيفون لتحقيق الفوز من جديد على مستوى المبيعات.
ولكن بعد أكثر من عقد من الزمان، تشير أرقام مبيعات وشحنات الهواتف الذكية الأخيرة إلى عودة الصراع بين أبل وسامسونغ، ومرة أخرى، تدور الأمور حول الشاشة.
وفي الربع الثاني من العام الجاري، ارتفعت شحنات سامسونغ في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت حصتها السوقية من 23% إلى 31% عن الفترة السابقة، وفقا لبيانات كاناليس، نقلتها شبكة سي إن بي سي، بينما انخفضت حصة أبل السوقية خلال الربع إلى 49% من 56%.
ولا تزال شركة أبل تتربع على عرش سوق الهواتف الذكية في الولايات المتحدة، مستحوذة على غالبية مبيعات الهواتف الذكية الجديدة هناك.
وغالبا ما تحتل المركز الثاني عالميا، إلا أن التراجعات الأخيرة تُشير إلى اضطرابات في أداء أبل لأول مرة منذ أكثر من عقد.
وهذا أحد أسباب انخفاض أسهم أبل بنسبة 7.5% هذا العام، مُحققةً أداءً أقل من جميع شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة باستثناء تسلا.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع سهم سامسونغ بنحو 35% بحلول عام 2025.
وأعلنت أبل عن زيادة بنسبة 13% في مبيعات آيفون على أساس سنوي في أرباحها لشهر يوليو/تموز.
وفي يوليو/تموز، طرحت سامسونغ هاتفين جديدين مبتكرين بشاشات قابلة للطي، أحد الطرازين، Z Fold 7، يُمكنه التحول بفعالية إلى جهاز لوحي، بينما يُشبه Z Flip هاتفًا قابلًا للطي من الطراز القديم مع ميزات الهواتف الذكية الحديثة.
وقد أُضيفت هذه الهواتف إلى قائمة هواتف سامسونغ التي صدرت هذا الربيع تحت علامتها التجارية Galaxy، بما في ذلك هاتف رفيع وخفيف الوزن يُدعى Galaxy S25 Edge.
وتحظى الأجهزة أيضًا باهتمام كبير على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما فيما يتعلق باختبارات المتانة.
ونشر أحد المستخدمين بثًا مباشرًا يُظهره وهو يثني هاتف Z Fold 7 أكثر من 200000 مرة متتالية، وتم اقتصاص الفيديو ومشاركته على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث حصدت إحدى نسخه أكثر من 15 مليون مشاهدة على يوتيوب.
وخلال الشهر الماضي، ذُكرت أجهزة سامسونغ المتميزة، بما فيها Z Fold 7، أكثر من 50000 مرة على منصات التواصل الاجتماعي، وكانت 83% من هذه الإشارات إيجابية أو محايدة، وفقًا لبيانات من شركة Sprout Social، وهي شركة تحليلات منصات التواصل الاجتماعي.
ولا تقتصر أرقام الحصة السوقية على تفضيلات المستخدمين فحسب، ويُعزى جزء كبير من التحول في أرقام الشحنات في الربع الأخير من يونيو/حزيران، وفقًا للمحللين، إلى التعريفات الجمركية، التي تُسبب "اضطرابًا" في الصناعة، حيث يتبع مُصنّعو الهواتف الذكية استراتيجيات مُختلفة لتقليل التأثير على أعمالهم.
لكن مكاسب سامسونغ تعكس أيضًا قدرة الشركة على تقديم مجموعة أوسع بكثير من المنتجات بأسعار مُختلفة مُقارنةً بشركة أبل.
ويشمل ذلك الهواتف منخفضة التكلفة، والتي تُمثل جزءًا كبيرًا من تحسن مبيعات سامسونغ في الولايات المتحدة في الربع الثاني، بالإضافة إلى الأجهزة عالية الجودة التي تُكلف أكثر من أي جهاز iphone فردي.
وصرح رونار بيورهوفدي، مُحلل شركة كاناليس، بأن تشكيلة هواتف سامسونغ غالاكسي وزد "تتراوح أسعارها بين 650 دولارًا و2400 دولار.
وإنها مجموعة هائلة من الأجهزة"، وأضاف، "هناك فكرة مفادها أنه يُمكن استهداف العملاء عند كل نقطة سعر، والتواصل معهم في كل مكان".
ولا يزال شكل هاتف آيفون متشابهًا تقريبًا منذ عام 2017 - قطعة زجاجية مستطيلة الشكل مزودة بشاشة لمس في الأمام، وبضع كاميرات في الخلف.
وتُقدم الشركة حاليًا سلسلة من أربعة أجهزة لوحية تتراوح أسعارها بين 829 دولارًا و1599 دولارًا، و بدأت سامسونغ وشركات أخرى تتجاوز الشكل التقليدي وتجرب أشكالًا جديدة.
ومن المتوقع أن تبدأ أبل في اتباع النهج نفسه - بدءًا من إطلاق محتمل الشهر المقبل لهاتف آيفون أنحف ينافس هاتف غالاكسي إيدج من سامسونغ.
وكتب جون دونوفان، المدير الإداري لشركة لوب كابيتال، في مايو/أيار "من الواضح أن أبل تراهن على أن طرازها Air مقاس 5.5 مم سيرفع من ثروتها، حيث تشير الاختبارات إلى رغبة قوية في استخدام الشكل الجديد".
وكتب ساميك تشاترجي، المحلل في جي بي مورغان تشيس، في تقرير الشهر الماضي أن أبل قد تُطلق هاتفًا قابلًا للطي العام المقبل لمنافسة هاتف سامسونج Z Fold.
وكتب تشاترجي: "تحول تركيز المستثمرين بالفعل إلى إصدارات خريف 2026، حيث من المتوقع أن تُطلق شركة أبل أول هاتف آيفون قابل للطي ضمن سلسلة هواتف آيفون 18 في سبتمبر/أيلول 2026".
ووفقًا لبيورهوفدي، فإن تجربة أشكال جديدة تتيح لشركة أبل فرصة بيع الأجهزة بأسعار أعلى.
ويبدأ سعر أغلى هاتف من أبل، وهو آيفون 16 برو ماكس، حاليًا من 1199 دولارًا أمريكيًا لسعة تخزين 256 غيغابايت، ويمكن أن يصل إلى 1599 دولارًا أمريكيًا لإصدار بسعة تخزين 1 تيرابايت.
أما هاتف سامسونغ غالاكسي زد فولد 7 القابل للطي، الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي، فيبدأ سعره من 1999 دولارًا أمريكيًا لإصدار 256 غيغابايت، ويصل إلى 2419 دولارًا أمريكيًا لإصدار 1 تيرابايت.
وقال تشاترجي إنه يعتقد أن إصدار أبل من الهاتف القابل للطي قد يبدأ من 1999 دولارًا أمريكيًا.
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-18
Play
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-18
خط أحمر
Play
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
Play
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
من الأخير
Play
من الأخير
المقــ.اومة.. ترسانة التدمير أولى من حفظ الســ.لاح - من الأخير م٢ - حلقة ٤٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-17
Play
المقــ.اومة.. ترسانة التدمير أولى من حفظ الســ.لاح - من الأخير م٢ - حلقة ٤٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-17
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-17
Play
نشرة ١٧ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-17
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-17
Play
العراق في دقيقة 17-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-17
Live Talk
Play
Live Talk
حين يلتقي التمثيل بعالم الفن! - Live Talk - الحلقة ٩٦ | 2025
10:30 | 2025-08-17
Play
حين يلتقي التمثيل بعالم الفن! - Live Talk - الحلقة ٩٦ | 2025
10:30 | 2025-08-17
عشرين
Play
عشرين
منع الاحتكار يتدخل لكسر الاحتكار - عشرين م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-16
Play
منع الاحتكار يتدخل لكسر الاحتكار - عشرين م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-16
Biotic
Play
Biotic
الطقس الحار يفاقم الربو؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-15
Play
الطقس الحار يفاقم الربو؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-15
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
حصر السـ. لاح يختمر بعقل الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-15
Play
حصر السـ. لاح يختمر بعقل الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-15
الهوا الك
Play
الهوا الك
تجميد طلبات قطع الأراضي والسبب؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-15
Play
تجميد طلبات قطع الأراضي والسبب؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-15
الأكثر مشاهدة
