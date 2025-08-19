مواصفات "Galaxy S" القادم من سامسونغ

حصل هاتف Galaxy S25 FE على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (161.3/76.6/7.4) ملم، وزنه 190 غ.شاشته أتت Dynamic AMOLED 2X بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 1900 شمعة/م، كثافتها 385 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass Victus المقاوم للصدمات والخدوش.ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" مع واجهات One UI 7 قابلة للتحديث، ومعالج Exynos 2400، ومعالج رسوميات Xclipse 940، وذواكر وصول عشوائي 8 غيابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.كاميرته الأساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+12+8) ميغابيكسل، تشمل عدسة telephoto وعدسة ultrawide، وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 8K. أما الكاميرا الأمامية فجاءت بدقة 12 ميغابيكسل، وتستطيع تصوير فيديوهات بدقة 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية.ويحمل الهاتف منفذي Nano-SIM وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C 3.2، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، بالإضافة إلى شريحة NFC وتقنية Circle to Search المدعومة بالذكاء الاصطناعي.وزوّد الهاتف ببطارية بسعة 4500 تدعم الشحن السريع باستطاعة 45 واط، كما يمكن شحنها لاسلكيا باستطاعة 15 واط.