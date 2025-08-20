Alsumaria Tv
تغيير 3 إعدادات يحسن أداء جهاز PS5.. تعرف عليها

تكنولوجيا

2025-08-20 | 10:28
تغيير 3 إعدادات يحسن أداء جهاز PS5.. تعرف عليها
السومرية نيوز – منوعات
يأتي جهاز PS5 بإعدادات افتراضية متطورة، ولكن ليست جميعها مثالية لأغراضك أو لاستخدامك الأمثل.

لذا، سواء كنت تلعب أو تشاهد الوسائط عبر جهاز بلاي ستيشن، إليك بعض الأمور التي يجب مراعاتها مع خطوات مفصلة، لجعل الأمور تعمل بسلاسة وأمان أكبر وفقًا لتفضيلاتك الخاصة.
عمر بطارية وحدة تحكم
من الشكاوى الشائعة بين المستخدمين، أن وحدة تحكم DualSense في PS5 لا تحتفظ بالشحن لفترة طويلة عند فصلها عن مصدر الطاقة. ومع ذلك، يمكنك إجراء عدة تغييرات لتوسيع نطاق وظائفها اللاسلكية.
وفي الإعدادات انتقل إلى الملحقات ومن ثم وحدة التحكم وحدد سطوع مؤشرات وحدة التحكم، وغيّر الإعداد إلى "خافت". ثم ابحث عن "شدة تأثير التشغيل" و"شدة الاهتزاز"، وبدلهما من "قياسي" إلى "ضعيف".
أما إذا كنت لا تمانع عدم وجود أي استجابة لمسية، فيمكنك إيقاف كلا الإعدادين تمامًا.
وفي أسفل القائمة، ستجد أيضًا خيار مكبر صوت وحدة التحكم. اضبط شريط التمرير إلى اليسار للحصول على أقل قدر من الطاقة. ويمكنك أيضًا الوصول إلى هذا الإعداد من خلال إعدادات الصوت.

أخيرًا، إذا كنت لا تلعب الألعاب وتشاهد محتوى فيديو، فإن جهاز DualSense يستهلك طاقة لا داعي لها.
وفي هذه الحالة انتقل إلى النظام واختر توفير الطاقة واضبط الوقت حتى إيقاف تشغيل وحدات التحكم، على سبيل المثال بعد 10 دقائق.
تحسين إعدادات الشاشة
إذا كان تلفزيونك يدعم معدل التحديث المتغير 120 هرتز، انتقل إلى الإعدادات وحدد الشاشة والفيديو ومن ثم إخراج الفيديو، واضبط خيار VRR على "تلقائي".
يذكر أنه يجب أن يدعم تلفزيونك HDMI 2.1 لتعمل هذه الميزات، وسيعلمك جهاز PS5 فورًا في حال عدم توافقه.
وفي القائمة نفسها، مرر إلى الأسفل، وستجد النطاق الديناميكي العالي HDR الذي يجب التأكد من تفعيله دائمًا.
حماية بياناتك الشخصية
للمساعدة في حماية خصوصيتك أثناء استخدام جهاز PS5، يمكنك تخصيص إعدادات معينة للتحكم في المعلومات التي يمكن للآخرين رؤيتها، وتقييد من يمكنه التواصل معك، وإدارة أمان حسابك.
ويشمل ذلك تحديد من يمكنه رؤية حالتك على الإنترنت، وسجل الألعاب، ومعلومات ملفك الشخصي، بالإضافة إلى التحكم في الوصول إلى حسابك وجهازك.
وللقيام بذلك افتح الإعدادات وانتقل إلى "المستخدمون والحسابات" ومن ثم "الخصوصية" واختر "عرض إعدادات الخصوصية وتخصيصها".
وهنا، يمكنك التحكم في من يمكنه رؤية اسمك الحقيقي وصورة ملفك الشخصي وقائمة أصدقائك ونشاطك وسجل ألعابك، ومن يمكنه إرسال طلبات صداقة أو التفاعل معك عبر الإنترنت.
ولكل متغير من المتغيرات في هذه القائمة، نوصي باختيار "لا أحد" أو "للأصدقاء المقربين فقط".
ومن المفترض أن يقلل هذا بشكل كبير من طلبات الصداقة غير المرغوب فيها أو الرسائل المزعجة.
>> تابع قناة السومرية على منصةX
