واتساب يستحدث ميزة جديدة للرد على المكالمات الفائتة

والآن يبدو أن الشركة المملوكة لشركة ميتا تعمل على ميزة شبيهة بالبريد الصوتي للمكالمات الفائتة.ويأتي هذا الكشف بعد رصد ميزة شبيهة بالبريد الصوتي في الإصدار التجريبي من واتساب لنظام أندرويد.طريقة العملعند عدم الرد على مكالمة، ستعرض الواجهة 3 خيارات: إلغاء، إعادة الاتصال، وتسجيل رسالة صوتية.ويؤدي اختيار الخيار الأخير إلى فتح مسجل الصوت المألوف في واتساب، مما يسمح للمتصل بترك ملاحظة سريعة تُرسل فورًا إلى الدردشة.وتبدو الرسالة كأي ملاحظة صوتية أخرى، ولكنها مرتبطة بالمكالمة الفائتة؛ وبينما قد يبدو هذا التحديث تغييرًا بسيطًا، فإنه قد يُحدث فرقًا كبيرًا في كيفية تعامل المستخدمين مع المكالمات الفائتة.فبدلًا من العودة إلى نافذة الدردشة لتسجيل وإرسال رسالة صوتية، يمكن للمستخدمين الآن القيام بذلك مباشرة من شاشة المكالمة.وتعد هذه العملية أسرع وأسهل، وتعمل تقريبًا مثل البريد الصوتي العادي مع الحفاظ على الطابع السريع والعفوي للملاحظات الصوتية الموجودة في واتساب.وبالطبع، يمكنك أيضًا تسجيل رسالة صوتية منفصلة من الدردشة، ولكن إرسال الرسائل الصوتية باستخدام هذا الاختصار الجديد سيجعل العملية بأكملها أسهل بعض الشيء.يُذكر أن هذه الميزة متاحة حاليًا لبعض مختبري النسخة التجريبية من واتساب على نظام أندرويد، ولكن لم يحدد واتساب موعدًا نهائيًا للإصدار الكامل.وإذا سارت الاختبارات بسلاسة، فمن المتوقع طرح الميزة لعدد أكبر من المستخدمين في تحديث مستقبلي.وتقول واتساب إن الخصوصية تظل جزءًا أساسيًا من هذه الأداة الجديدة، فالرسائل الصوتية المسجلة بعد المكالمات الفائتة محمية بالتشفير الشامل نفسه الذي يغطي محادثات واتساب والمكالمات والوسائط، وهذا يضمن أن الخيار الجديد يحافظ على معايير الأمان التي يتوقعها المستخدمون من التطبيق.