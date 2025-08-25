طريقة تحويل جهاز آيباد إلى كمبيوتر محمول

الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
– تكنولوجيا
لا يعتبر جهاز آيباد بديلاً عن الكمبيوتر المحمول، وليس من المفترض أن يكون كذلك. لكن هذا لا يعني أن جهاز آيباد لا يستطيع تجاوز الحدود.
ومع إصدار iPadOS 26، أصبح جهاز آيباد أقرب إلى الكمبيوتر من أي وقت مضى، بفضل ميزات مستوحاة من نظام macOS مثل شريط القوائم في الأعلى، ونظام النوافذ من الجيل التالي.
ومع ذلك، فإن الحصول على أقصى استفادة من جهاز آيباد ليس عملية مباشرة، ويجب إضافة بعض الملحقات لتحقيق ذلك.
سواء كنت تنوي حمل جهاز آيباد كجهاز كمبيوتر محمول أو وضعه فوق مكتبك متصلاً بشاشة خارجية، فأنت بحاجة إلى لوحة مفاتيح. وبناءً على نوع جهاز آيباد الذي تختاره للعمل، يعدّ الماوس الجيد ضروريًّا أيضًا.
وحدة تخزين خارجية
ضريبة التخزين التي تفرضها أبل باهظة. للترقية من سعة 256 غيغابايت الأساسية إلى 512 غيغابايت، تتقاضى أبل 200 دولار، والترقية من 512 غيغابايت إلى 1
تيرابايت
ستكلفك 400 دولار إضافية.
وهذه مبالغ باهظة جدًّا مقابل جهاز ترقية جهاز آيباد. لتجاوز مشكلة التخزين، يمكنك شراء قرص SSD محمول وسريع يمكنك وصله بجهاز آيباد من خلال منفذ USB-C.
بنك طاقة
على الرغم من كل القوة التي يقدمها آيباد، وخاصة طرازي Air وPro القويين المزودين بمعالج أبل M-series المخصص لأجهزة الكمبيوتر المكتبية، إلا أنهما لا ينافسان البطارية الكبيرة المثبتة داخل الكمبيوتر المحمول.
وتعتبر قيود المساحة السبب الرئيسي لوضع بطاريات
أصغر
داخل آيباد. ونتيجة لذلك؛ نادرًا ما تدوم ليوم كامل. لذلك من المهم الاستثمار ببنك طاقة سعة 10,000 مللي
أمبير
كحد أدنى.
شاشة خارجية
لسنوات، ظل نظام iPadOS عالقًا في حالة من الجمود، مع عدد قليل فقط من التطبيقات التي تستفيد من الشاشة الكبيرة للأعمال. لكن تغير ذلك مع إصدار Stage Manager، الذي لم يفتح فقط آفاقًا جديدة كليًّا لتعدد مهام التطبيقات، بل أتاح توصيل شاشة خارجية.
وسواءً كنت بحاجة إلى شاشة إضافية أو لوحة أكبر لإنجاز العمل، تتيح لك أجهزة آيباد الآن الاختيار بين عكس الشاشة وتوسيع سير عمل iPadOS.
ومع وصول iPadOS 26، قدمت أبل ترقية أخرى لسير عمل التطبيقات المتعددة على الشاشة المنقسمة، مما يتيح لك وضع أي عدد تريده من التطبيقات في عرض واحد يشبه الكمبيوتر العادي.
غطاء واق
هيكل الألومنيوم الذي تستخدمه شركة أبل في تصنيع أجهزة آيباد معرّض للخدش. بل يمكن إعتباره هشًّا نسبيًّا؛ نظرًا لسهولة تسطح الزوايا بعد ارتطام بسيط.
كما أنه يتعرض للخدش بسرعة نسبية إذا وضعته مع ملحقات أخرى في حقيبة دون غطاء أو حجرة مناسبة للحفاظ عليه. ولا يختلف الأمر مع الطلاء. باختصار، يجب عليك شراء غطاء مزود بمصدات جانبية.
