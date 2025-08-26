Alsumaria Tv
الوان غير مسبوقة.. أبل تكشف أسرار iPhone 17

تكنولوجيا

2025-08-26 | 16:21
الوان غير مسبوقة.. أبل تكشف أسرار iPhone 17
بدأت شركة أبل الأمريكية في إرسال دعوات إعلامية لحدثها الكبير القادم في 9 سبتمبر/ أسلول المقبل، والذي ستكشف خلاله عن مجموعة من المنتجات.

في هذا الحدث، ستكشف أبل النقاب عن هواتف iphone 17، وiPhone 17 Air، وiPhone 17 Pro، وiPhone 17 Pro Max/، وفقا لموقع "gsmarena".

سيقام الحدث الساعة العاشرة صباحا بتوقيت المحيط الهادئ، في مسرح ستيف جوبز في أبل بارك بكوبرتينو، كاليفورنيا.

لا شك أن هاتف iPhone 17 Air سيكون نجم الحدث بدلا من طراز Plus في هذه السلسلة، سيكون الهاتف رقيقا للغاية بسمك أقل من 6 مم، ولكن هذا يأتي مع تكاليف مرتبطة بكاميرا خلفية واحدة فقط وبطارية صغيرة.

وفقا لموقع "macrumors"، صممت شركة أبل شعارا تفاعليا فريدا لحدثها في 9 سبتمبر/أيلول، ويمكن التفاعل معه على موقع Apple.com الرئيسي. يعرض الموقع حاليا شعار Apple متحركا في المقدمة والوسط، ويتغير عند لمسه.

على أجهزة iPhone أو iPad، يؤدي وضع إصبعك فوق شعار Apple إلى تحوله إلى برتقالي داكن كلما طالت مدة الضغط، وعند التمرير، تتغير الألوان وتتبع إصبعك.

على أجهزة Mac، يمكن استخدام الماوس أو لوحة التتبع للحصول على نفس التأثير.

صمم شعار Apple لحدث "Awe Dropping" ليبدو كخريطة حرارية أو كنتيجة قد تراها على كاميرا حرارية. حيث تتغير الألوان من درجات الأزرق إلى درجات البرتقالي، ربما في إشارة إلى ألوان iPhone الجديدة المتوقعة.

تشير الشائعات إلى أن طرازي iPhone 17 Pro قد يتوفران باللونين البرتقالي والأزرق الداكن، بينما من المتوقع أن يتوفر iPhone 17 Air بدرجة زرقاء فاتحة.

كانت Apple تُصمم شعاراتها بتقنية الواقع المعزز التفاعلية، والتي يمكن عرضها في الغرفة، لكنها توقفت عن ذلك في عام 2023. ومنذ ذلك الحين، تصمم Apple شعارات متحركة، يمكن التفاعل مع بعضها على موقع Apple.com.

سيشهد حدث 9 سبتمبر/أيلول المقبل كشف Apple عن هواتف iPhone وApple Watch الجديدة، وربما إصدار جديد من AirPods Pro.
اخترنا لك
طريقة تحويل جهاز آيباد إلى كمبيوتر محمول
11:55 | 2025-08-25
تعرف على مواصفات آيفون القابل للطي
13:37 | 2025-08-24
واتساب يستحدث ميزة جديدة للرد على المكالمات الفائتة
09:57 | 2025-08-24
"غوغل" تطلق ميزة غير مسبوقة لهواتفها الجديدة
13:11 | 2025-08-23
واتساب يتجه للذكاء الاصطناعي لتسهل كتابة الرسائل
13:30 | 2025-08-20
تغيير 3 إعدادات يحسن أداء جهاز PS5.. تعرف عليها
10:28 | 2025-08-20

