أبل تتجه لإيقاف 7 منتجات بعد اصدار آيفون 17

وتشير التقارير إلى أن هذه الخطوة الاستراتيجية تأتي في إطار خطة أبل لإعادة هيكلة تشكيلة منتجاتها وتبسيط خيارات المستهلكين، حيث ستشمل القائمة 4 هواتف ذكية ونموذجين من الساعات الذكية وسماعات أذن.ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن هذه التغييرات خلال الحدث الخاص في مقر الشركة بكاليفورنيا، هذه التغييرات تعكس اتجاه أبل نحو تحديث منتجاتها بشكل منتظم مع الحفاظ على مكانتها الرائدة في سوق الأجهزة التقنية المتطورة.حسب موقع "hindustantimes"من المتوقع أن تشمل قائمة المنتجات التي ستتوقف آبل عن بيعها بشكل رسمي بعد حدث آيفون 17 ما يلي:هاتف آيفون 15.هاتف آيفون 15 بلس.هاتف آيفون 16 برو.هاتف آيفون 16 برو .ساعة آبل 10.ساعة آبل ووتش ألترا 2.سماعات آيربودز برو 2.ستؤدي هذه التغييرات إلى إعادة هيكلة كاملة لتشكيلة هواتف آيفون، حيث من المتوقع أن تصبح التشكيلة الجديدة كما يلي:آيفون 16e بسعر يبدأ من 599 دولارًاآيفون 16 بسعر يبدأ من 699 دولارًاآيفون 16 بلس بسعر يبدأ من 799 دولارًاآيفون 17 بسعر بدء 799 دولارًاآيفون 17 إير بسعر يبدأ من 949 دولارًاآيفون 17 برو بسعر يبدأ من 1049 دولارًاآيفون 17 برو ماكس بسعر يبدأ من 1199 دولارًامن المقرر أن تطلق شركة أبل هاتفها الجديد آيفون 17 في 9 سبتمبر/أيلول 2025، خلال فعالية خاصة ستعقد في مقر الشركة بكاليفورنيا، وقد كشفت التسريبات أن الدعوة الرسمية للحدث حملت عبارة "Awe dropping" (مثير للإبهار)، في إشارة إلى تقنيات مبهرة بصريًا ستُكشف خلال الحدث