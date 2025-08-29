الصفحة الرئيسية
توتر أمني جديد في طرابلس بعد رصد تحركات عسكرية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-538772-638920486081315580.webp
واتساب يطلق ميزة "مساعدة الكتابة"
تكنولوجيا
2025-08-29 | 03:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
300 شوهد
السومرية نيوز
– تكنولوجيا
أطلق تطبيق واتساب ميزة جديدة تعتمد على
الذكاء الاصطناعي
باسم "مساعدة الكتابة"، تهدف إلى مساعدة المستخدمين على صياغة الرسائل وإعادة صياغتها وتحريرها داخل المحادثات.
والميزة متاحة حاليًا باللغة
الإنجليزية
في عدد من الدول، على أن تُتاح بلغات أخرى لاحقًا خلال العام الجاري.
وتتيح ميزة "مساعدة الكتابة" الحصول على اقتراحات مُولّدة بالذكاء الاصطناعي لإعادة صياغة الرسائل، تدقيقها، أو تعديل نبرتها.
ويمكن للمستخدمين اختيار نبرة رسائلهم من بين عدة خيارات مثل الاحترافية، المرحة، أو الداعمة، بما يتناسب مع سياق المحادثة. وتتاح هذه الميزة بالنقر على رمز القلم الرصاص بجوار شريط الدردشة بعد كتابة الرسالة.
الميزة "مساعدة الكتابة" متاحة حاليًا باللغة الإنجليزية فقط في
الولايات المتحدة
ومناطق محددة، في حين تعتزم
شركة ميتا
توسيع دعم اللغات خلال الأشهر المقبلة.
وأوضحت ميتا أن أداة "مساعدة الكتابة" تعتمد على تقنيتها الخاصة للمعالجة، ما يضمن عدم وصول واتساب أو ميتا إلى الرسائل الأصلية أو الاقتراحات الناتجة عن
الذكاء الاصطناعي
، مع الحفاظ على الخصوصية. يحتاج المستخدمون إلى تفعيل الميزة يدويًا، ولا تُخزن الرسائل على خوادم ميتا بعد المعالجة.
وعند تفعيلها، تمنح ميزة "مساعدة الكتابة" المستخدمين إمكانية الحصول على عدة صيغ بديلة لرسالتهم، مصممة لتتناسب مع النبرة أو الهدف المطلوب.
على سبيل المثال، يمكن تحويل تذكير مهذب إلى رسالة أكثر فكاهة أو دعمًا، بحسب الحاجة، من دون أن يلاحظ المستلم أي أثر لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تحرير الرسالة.
تدعم هذه الميزة الدردشات الفردية والجماعية، ويمكن للمستخدمين اختيار قبول اقتراحات الذكاء الاصطناعي أو رفضها أو تعديلها.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
واتساب
ميزة
الولايات المتحدة
الذكاء الاصطناعي
السومرية نيوز
سومرية نيوز
الإنجليزية
شركة ميتا
السومرية
ﻹعادة
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السومرية تنشر نص مدونة الأحكام الشرعية بمسائل الاحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري
محليات
39.39%
10:11 | 2025-08-27
السومرية تنشر نص مدونة الأحكام الشرعية بمسائل الاحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري
10:11 | 2025-08-27
التربية تعلن نتائج التنافسي للمتقدمين لمدارس المتفوقين والمتميزين وثانويات كلية بغداد
محليات
21.44%
10:07 | 2025-08-27
التربية تعلن نتائج التنافسي للمتقدمين لمدارس المتفوقين والمتميزين وثانويات كلية بغداد
10:07 | 2025-08-27
حوض مطري يتجه للعراق ولكن!.. خلاصة الطقس وقوائم حرارة الأيام المقبلة
أخبار الطقس
20.59%
02:13 | 2025-08-28
حوض مطري يتجه للعراق ولكن!.. خلاصة الطقس وقوائم حرارة الأيام المقبلة
02:13 | 2025-08-28
عروس عراقية تنصب على 18 رجلًا
محليات
18.58%
13:57 | 2025-08-27
عروس عراقية تنصب على 18 رجلًا
13:57 | 2025-08-27
أحدث الحلقات
