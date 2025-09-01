Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الدفاع الإسرائيلية تعلن إطلاق قمر لأغراض التجسس
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

هل يمكن تعطيل Meta AI على واتساب؟

تكنولوجيا

2025-09-01 | 13:45
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
هل يمكن تعطيل Meta AI على واتساب؟
283 شوهد

السومرية نيوز – تكنولوجيا
تتنوع أسباب رغبة الناس في تعطيل meta ai، فالبعض غير متأكد من المخاطر الأمنية المحتملة، حتى لو أنكرت شركة ميتا حصول أي اختراقات؛ لأن الخوف من وقوع بياناتهم في أيدي خاطئة يبقى قائماً.

ويثير مساعد meta ai في واتساب مشاعر متباينة، فبينما يستمتع بعض المستخدمين بردوده المفيدة، يرغب آخرون في إيقافه واستعادة التحكم في محادثاتهم.
ولكن، هل يمكن حقاً تعطيل ميزة Meta AI؟ وهل يستحق الأمر كل هذا العناء؟
دعونا نستكشف ماهية هذا المساعد، وكيفية تقليل ظهوره، ولماذا يرغب البعض في إزالته؟
ما Meta AI ؟
Meta AI هي ميزة ذكاء اصطناعي مدمجة في واتساب لمساعدة المستخدمين في مهام مثل الإجابة على الأسئلة أو تنفيذ إجراءات بسيطة مباشرة من تطبيق المراسلة.
وتعد هذه الميزة بجعل محادثاتك أكثر سلاسة وسرعة، وتعمل تقريباً كمساعد رقمي جاهز دائماً للتدخل.
مع ذلك، لا يقتنع الجميع بفائدتها، حتى أن البعض يقلقون بشأن خصوصيتهم وكمية البيانات التي يصل إليها الذكاء الاصطناعي، بينما يفضل آخرون تطبيقاً أكثر بساطة وسهولة، دون ميزات إضافية لا يحتاجونها.
إزالة Meta AI
لحسن الحظ، تسمح واتساب بإزالة Meta AI بالكامل في بعض البلدان، خاصة الأوروبية، حيث يتمتع الناس بتحكم أكبر في تعطيل الميزة تماماً.
وبدلاً من ذلك، يمكن للمستخدمين في أماكن لا تسمح بإزالة هذه الميزة فقط تقليل ظهورها ومنعها من شغل مساحة في قائمة الدردشة.
ولتعطيل تلك الميزة، انتقل إلى الإعدادات ثم الدردشات وفعل عدم إظهار زر Meta AI.
وكذلك يجب كتم صوت دردشة الذكاء الاصطناعي وأرشفتها، وذلك عبر النقر على اسمها في الأعلى، ثم اختر "كتم الصوت"، ثم اختر "دائماً"، ثم اسحب الدردشة إلى اليسار وانقر على "أرشفة".
ويؤدي هذا إلى إخفاء اختصار Meta AI من شاشة واتساب الرئيسية، لكنه لا يختفي من التطبيق نفسه.
وإذا كنت ترغب في استخدامه مرة أخرى، ابحث ببساطة عن Meta AI في قائمة جهات الاتصال، أو ابدأ محادثة جديدة عبر شريط البحث.
وهذه الخطوة البسيطة تسهّل تجربة واتساب، وتمنحك تحكماً أكبر بما يظهر في محادثاتك.. إنها حل ممتاز لأي شخص غير مستعدّ لاعتماد الذكاء الاصطناعي بشكل كامل، ولكنه لا يزال يرغب في إبقاء الباب مفتوحاً لاستخدامه عند الحاجة.
هل Meta AI آمن؟
تعدّ سلامة البيانات من أهم الاهتمامات عندما يتعلق الأمر بمساعدي الذكاء الاصطناعي المُدمجين مثل Meta AI.
وتضمن الشركة للمستخدمين التعامل مع محادثاتهم بأمان مع احترام خصوصيتهم.
وتقول Meta AI نفسها إن هدفها هو تزويدك بالمعلومات والمساعدة بطريقة آمنة تراعي خصوصيتك.
ورغم ذلك، لا يزال الكثير من الناس حذرين، لكن في جميع الأحوال، من المهم أن تكون على دراية بالبيانات التي تمنح الذكاء الاصطناعي حق الوصول إليها، وأن تفهم أنه لا يوجد نظام مضمون تماماً، فمراقبة إعدادات الخصوصية بدقة، وتحديد وقت استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بعناية، يمكن أن يحمي بياناتك الشخصية بشكل أفضل.

>> تابع قناة السومرية على منصةX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد البياع - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-03
Play
بغداد البياع - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-03
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
مهن على حافة الاندثار… ذاكرة الناس في طريق النسيان - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٨ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-02
Play
مهن على حافة الاندثار… ذاكرة الناس في طريق النسيان - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٨ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-02
من الأخير
Play
من الأخير
المؤلفة قلوبهم.. يشعلون نار الطائفية - من الأخير م٢ - حلقة ٥٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-02
Play
المؤلفة قلوبهم.. يشعلون نار الطائفية - من الأخير م٢ - حلقة ٥٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-02
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-02
Play
العراق في دقيقة 02-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-02
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-02
Play
نشرة ٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-02
Live Talk
Play
Live Talk
من الفكرة إلى التأثير .. عقلية صانع المحتوى الناجح - Live Talk - الحلقة ١٠٨ | 2025
10:30 | 2025-09-02
Play
من الفكرة إلى التأثير .. عقلية صانع المحتوى الناجح - Live Talk - الحلقة ١٠٨ | 2025
10:30 | 2025-09-02
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
طلبات 1-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-01
Play
طلبات 1-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-01
استديو Noon
Play
استديو Noon
تحدي المستمعين 1-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-01
Play
تحدي المستمعين 1-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-01
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
أيام الدراسة 1-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-01
Play
أيام الدراسة 1-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-01
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - يمين أو يسار؟ 1-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-01
Play
الأبراج - يمين أو يسار؟ 1-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-01
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد البياع - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-03
Play
بغداد البياع - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-03
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
مهن على حافة الاندثار… ذاكرة الناس في طريق النسيان - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٨ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-02
Play
مهن على حافة الاندثار… ذاكرة الناس في طريق النسيان - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٨ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-02
من الأخير
Play
من الأخير
المؤلفة قلوبهم.. يشعلون نار الطائفية - من الأخير م٢ - حلقة ٥٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-02
Play
المؤلفة قلوبهم.. يشعلون نار الطائفية - من الأخير م٢ - حلقة ٥٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-02
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-02
Play
العراق في دقيقة 02-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-02
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-02
Play
نشرة ٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-02
Live Talk
Play
Live Talk
من الفكرة إلى التأثير .. عقلية صانع المحتوى الناجح - Live Talk - الحلقة ١٠٨ | 2025
10:30 | 2025-09-02
Play
من الفكرة إلى التأثير .. عقلية صانع المحتوى الناجح - Live Talk - الحلقة ١٠٨ | 2025
10:30 | 2025-09-02
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
طلبات 1-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-01
Play
طلبات 1-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-01
استديو Noon
Play
استديو Noon
تحدي المستمعين 1-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-01
Play
تحدي المستمعين 1-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-01
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
أيام الدراسة 1-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-01
Play
أيام الدراسة 1-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-01
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - يمين أو يسار؟ 1-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-01
Play
الأبراج - يمين أو يسار؟ 1-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-01

اخترنا لك
إلى جانب "آيفون 17".. 5 منتجات جديدة متوقعة قريبًا من "أبل"
07:31 | 2025-09-02
الذكاء الاصطناعي يسابق الأطباء.. سماعة تكشف أمراض القلب خلال 15 ثانية فقط
11:55 | 2025-09-01
الجماليات والميزات تتغلبان على متانة الهواتف الذكية
10:13 | 2025-09-01
من الماضي إلى 3025… بنتلي EXP 15 تكسر قوانين الزمن
03:28 | 2025-09-01
واتساب يطلق ميزة جديدة يقودها الذكاء الاصطناعي
10:06 | 2025-08-30
خيارات جديدة في واتساب بشأن الرسائل
06:32 | 2025-08-30

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.