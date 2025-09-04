روسيا.. إطلاق أول حافلة ترام مسيرة

وشملت المبادرة أيضا تشغيل عربتي ترام بدون سائق تعملان كمختبرين ذاتيي الدفع لاختبار نماذج جديدة من البرمجة وتدريب .وصرح قائلا: "شهدت العاصمة الروسية مؤخرًا تركيزًا على تطوير التقنيات العالية في مجال النقل المسير، بمساهمة شركات مثل " " و" " وغيرها من الشركات المتخصصة، بالإضافة إلى الجامعات الرائدة في موسكو التي تعمل على تطوير هذه التقنيات. وقد مكننا ذلك من إنشاء مركزنا الخاص بالناقلات المسيرة في عام 2023، حيث تم تكليف مختصينا الشباب بتطوير واختبار تقنيات النقل المسير لأنواع محددة من النقل الحضري وعلى طرق معينة".وأشار العمدة إلى أن الترام بدون سائق قطع منذ مايو 2024 أكثر من 8000 كيلومتر في وضع الاختبار دون أي انتهاك لقواعد المرور.وأضاف: "أطلقنا اليوم الحركة الفعلية بدون سائق، مع أول حافلة ترام، وسيتم إضافة ثلاثة أخرى بحلول نهاية العام، و15 حافلة في العام المقبل".ووفقا للخطة، سيتم تجهيز ثلاثة حافلات ترام إضافية بتقنيات بدون سائق بحلول نهاية عام 2025، لتبدأ بعد انتهاء الاختبارات رحلات منتظمة مع ركاب على الطريق رقم 10. وبحلول نهاية عام 2026، سيعمل 15 حافلة ترام مسيرة تابعة لمرآب "كراسنوبريسنيسكاي".