إحصائيات تتحدث عن لامين يامال.. من يتفوق عليه
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539669-638926615045849797.webp
بسبب ثغرة أمنية.. واتساب يدعو إلى تحديث التطبيق الفوري
تكنولوجيا
2025-09-05 | 05:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,352 شوهد
السومرية نيوز
ـ تكنولوجيا
أعلنت شركة "واتس آب" عن سد ثغرة أمنية في إصدارات تطبيق التراسل الفوري المخصصة لأجهزة أبل، ولذلك يتعين على أصحاب الهاتف الذكي آيفون والحاسوب اللوحي آيباد وأجهزة الماك تحديث تطبيق "واتس آب"، إذا لم يتم تثبيت الإصدارات الجديدة تلقائيا.
وأوضحت الشركة الأمريكية أن الإصدار الآمن من تطبيق "
واتس آب
" لنظام "
آي أو إس
" يحمل رقم الإصدار 2.25.21.73 وإصدار واتس آب Business لنظام "آي أو إس" يحمل رقم الإصدار 2.25.21.78، أما إصدار "واتس آب" الآمن لأجهزة الماك يحمل رقم 2.25.21.78.
وتعتقد شركة "واتس آب" أن الثغرة الأمنية الموجودة بتطبيق التراسل الفوري (CVE-2025-55177) ربما تم استغلالها بالفعل مع ثغرة أمنية في نظام التشغيل "آي أو إس" (CVE-2025-43300)، وقد قامت شركة أبل بالفعل بسد هذه الثغرة الأمنية في نظام التشغيل "آي أو إس" وأطلقت الإصدار 18.6.2 في 20 أغسطس الماضي.
وإذا كان المستخدم غير متأكد من تثبيت الإصدار الآمن من تطبيق "واتس آب" على جهازه، فيمكنه التحقق من ذلك عن طريق قائمة "الإعدادات/عام/تحديث البرامج"، كما يمكنه من هذه القائمة تنزيل الإصدار الجديد وتثبيته.
ويمكن للمستخدم معرفة إصدار "واتس آب" المثبت على الهاتف الذكي آيفون أو الحاسوب اللوحي آيباد من خلال تصفح قائمة "الإعدادات/المساعدة"، وفي حالة وجود الإصدار غير الآمن من تطبيق "واتس آب"، فعندئذ يجب فتح متجر التطبيقات والنقر على "حسابي" أو صورة البروفايل والتمرير لأسفل لعرض التحديثات وإرشادات الإصدار، وبعد ذلك يجب النقر على "تحديث" بجانب تطبيق "واتس آب" أو اختيار "تحديث الكل".
وبشكل عام لا ينصح الخبراء بتحديث التطبيقات يدويا، ولكن ينبغي تفعيل وظيفة تحديث التطبيقات تلقائيا بالهاتف الذكي آيفون والحاسوب اللوحي آيباد عن طريق قائمة "الإعدادات/متجر التطبيقات".
مقالات ذات صلة
واتساب يرد على التحذيرات الايرانية من استخدام التطبيق
16:57 | 2025-06-17
واتساب يطور ميزة إشعارات مخصصة للحالات.. تنبيه فوري للمقربين
14:03 | 2025-08-01
احذر.. ثغرة خطيرة في هاتفك
10:44 | 2025-06-29
إيران تحذر من ثغرة الاغتيالات الإسرائيلية.. هكذا تُنفذ
06:54 | 2025-06-16
اختراق
واتساب
ميتا
ابل
تحديث
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
آي أو إس
واتس آب
الجدي
التش
اللو
أنباء عن اشتباكات في أربيل
أمن
40.59%
17:49 | 2025-09-04
توقعات دولية سارة للعراقيين.. الامطار قادمة
محليات
23.56%
14:13 | 2025-09-03
خرائط الطقس تتفق على "موسم خيالي" في العراق.. أمطار تحدث لأول مرة منذ سنوات
أخبار الطقس
23.08%
02:20 | 2025-09-04
يسري بدءا من العام المقبل.. قرار حكومي يخص الأسماك في العراق
محليات
12.77%
11:50 | 2025-09-03
أحدث الحلقات
علناً
الخطاب الطائفي والصراعات السياسية - علناً م٤ - الحلقة ١٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-04
Celebrity
الصحفي حيدر النعيمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-04
Live Talk
العراق يحتفل بذكرى مولد الرسول الأعظم - Live Talk - الحلقة ١١٠ | 2025
10:30 | 2025-09-04
ناس وناس
واسط ناحية البشائر - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-04
مايك السومرية
د.بشير الحچيمي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢١ | season 1
16:00 | 2025-09-03
من الأخير
أيلول يجمع مكاتيب الحـ. رب - من الأخير م٢ - حلقة ٥٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-03
52 دقيقة
مهن على حافة الاندثار… ذاكرة الناس في طريق النسيان - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٨ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-02
علناً
الخطاب الطائفي والصراعات السياسية - علناً م٤ - الحلقة ١٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-04
Celebrity
الصحفي حيدر النعيمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-04
Live Talk
العراق يحتفل بذكرى مولد الرسول الأعظم - Live Talk - الحلقة ١١٠ | 2025
10:30 | 2025-09-04
ناس وناس
واسط ناحية البشائر - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-04
مايك السومرية
د.بشير الحچيمي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢١ | season 1
16:00 | 2025-09-03
من الأخير
أيلول يجمع مكاتيب الحـ. رب - من الأخير م٢ - حلقة ٥٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-03
52 دقيقة
مهن على حافة الاندثار… ذاكرة الناس في طريق النسيان - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٨ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-02
اخترنا لك
أبرز الشائعات حول هاتف "آيفون 17" قبل اطلاقه
06:29 | 2025-09-05
واتساب يطلق ميزة جديدة على غرار "إنستغرام"
05:31 | 2025-09-05
لاندروفر ديفندر أوكتا بلاك: سوبركار في هيئة SUV أو عرض أزياء على عجلات؟
03:00 | 2025-09-05
روسيا.. إطلاق أول حافلة ترام مسيرة
05:50 | 2025-09-04
تعطل محرك البحث غوغل ويوتيوب وخدمة Gmail في بعض الدول
03:37 | 2025-09-04
آيفون جديد كل عام.. عبقرية تسويقية أم استنزاف لمستخدمي "أبل"
14:27 | 2025-09-03
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
