أبرز الشائعات حول هاتف "آيفون 17" قبل اطلاقه

ومن المقرر أن تكشف شركة أبل عن سلسلة هواتف آيفون 17 خلال 4 أيام فقط من الآن، ولا تزال الشائعات الجديدة حول هذه الأجهزة تطفو على السطح.أبرز الشائعاتوكما أشيع سابقًا، يُزعم أن هاتفي آيفون 17 القياسي، وآيفون 17 Air الجديد كليًا، سيزودان بشاشات بتردد 120 ، لعرض محتوى بطريقة أكثر سلاسة.وبينما يحتوي هاتفا آيفون 16 العادي، وآيفون 16 بلس، على شاشات بتردد 60 هرتز، لكن معدل تحديث 120 هرتز يقتصر على طرازات برو حتى الآن.أما بما يختص بهاتف آيفون17 Air، فنظرًا لتصميمه فائق النحافة، سيتم تزويده ببطارية من نوع "أنود السيليكون" ذات كثافة طاقة أعلى مقارنةً ببطاريات الجرافيت المستخدمة في طرز آيفون الأخرى.ومع ذلك، أُفيد، سابقًا، بأن عمر بطارية آيفون 17 Air سيكون "أسوأ" مقارنة بطرز آيفون 17 الأخرى.وكما هو متوقع على نطاق واسع، يُقال إن هاتف آيفون 17 Air سيعتمد كليًا على تقنية eSIM، وسيأتي بدون فتحة لبطاقة SIM فعلية نظرًا لتصميمه فائق النحافة.وفي المقابل، يُزعم أن طرازي 17 Pro و17 Pro Max سيحتويان على خوارزميات برمجية متطورة لتحسين التكبير البصري في الكاميرا، الذي ربما سيرتفع إلى 5 مرات إلى 8 مرات أو أعلى.تعديل الجداولكما أشيع سابقًا، قد تقوم أبل بتعديل دورة إصدار هواتفها مستقبلًا، حيث ستطلق طرازات آيفون منخفضة التكلفة في النصف الأول من العام، تليها طرازات أعلى تكلفة، مثل: Air وPro، وPro Max، وFold، في النصف الثاني من العام.ومن المتوقع أن تبدأ هذه الإستراتيجية المكونة من مرحلتين العام المقبل، حيث من المتوقع إطلاق آيفون 18 Air و18 Pro و18 Pro Max و18 Fold، في سبتمبر/أيلول 2026، يليها طرازا آيفون 18 و 18e منخفضاً التكلفة في نيسان 2027 تقريبًا.ولحسن الحظ، سيتم تأكيد الشائعات قريبًا جدًا، حيث من المقرر أن تكشف أبل عن سلسلة آيفون 17 خلال حدثها يوم الثلاثاء 9 أيلول.