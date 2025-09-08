غوغل تحذر من ثغرات خطيرة تهدد مستخدمي أندرويد

الصفحة الرئيسية
البث المباشر
محافظ كربلاء بشأن حادثة المجسر: لن نتهاون مع أي تقصير
2025-09-08 | 08:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
141 شوهد
السومرية نيوز
ـ تكنولوجيا
أطلقت شركة غوغل تحذيرا أمنيا عاجلًا لمستخدمي هواتف أندرويد بعد اكتشاف ثغرتين خطيرتين قد تتيحان للقراصنة الوصول إلى بيانات شخصية بالغة الحساسية.
وأكدت الشركة أن هناك مؤشرات على استغلال هذه الثغرات بالفعل بشكل محدود ضد فئات محددة من بينهم الصحفيون والناشطون ومسؤولو الحكومات.
الثغرة الأولى المعروفة باسم CVE-2025-38352 مرتبطة بنواة نظام أندرويد وتظهر عند محاولة النظام التعامل مع المؤقتات في وقت واحد وهو ما يمنح المهاجمين إمكانية السيطرة بشكل أعمق على الجهاز، بينما تكمن خطورة الثغرة الثانية CVE-2025-48543 في بيئة تشغيل التطبيقات ART حيث يمكن استغلالها عبر تطبيق خبيث للحصول على صلاحيات مرتفعة والوصول إلى كلمات المرور والمعلومات الشخصية.
ما يزيد من خطورة الموقف أن هذه الهجمات لا تتطلب أي تفاعل من المستخدم، إذ يكفي تثبيت تطبيق ضار حتى يتمكن المهاجم من التسلل إلى الهاتف وتشغيل برمجياته في الخلفية دون علم صاحبه.
وفي مواجهة هذه المخاطر شددت غوغل على ضرورة الإسراع بتحديث الأجهزة إلى آخر إصدار أمني يحمل تاريخ الأول أو الخامس من سبتمبر 2025، والالتزام بتنزيل التطبيقات من المصادر الموثوقة فقط، مع تفعيل خدمة Google Play Protect والحفاظ على تثبيت التحديثات الأمنية الشهرية بانتظام لضمان أقصى درجات الحماية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
