شيروكي 2026… عودة الأسطورة ولكن بشكل أذكى وأكثر اقتصاداً

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
تل الراهب
من
12:00 PM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
فرنسا.. بايرو سيقدم استقالته صباح الثلاثاء
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540034-638929997496356242.jpg
شيروكي 2026… عودة الأسطورة ولكن بشكل أذكى وأكثر اقتصاداً
تكنولوجيا
2025-09-09 | 02:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
443 شوهد
عندما تعلن جيب عن جيل جديد من شيروكي، فالموضوع ليس مجرد تحديث اعتيادي، بل حدث يثير الفضول والتوقعات… وحتى الشكوك.
فالسيارة التي ارتبط اسمها بالمغامرات والطرقات الوعرة، تدخل اليوم عصراً مختلفاً: محرك هجين صغير بسعة 1.6 ليتر، تقنيات رفاهية، شاشات ضخمة، ووعود
باستهلاك
وقود مثالي. على الورق، تبدو شيروكي 2026 سيارة ذكية توازن بين الأداء والكفاءة، لكن يبقى السؤال: هل يكفي الهجين لإقناع عشاق جيب الحقيقيين الذين اعتادوا على أصوات الـV6 والـV8؟
تصميم جديد مستوحى من التراث
يجمع الجيل الجديد كلياً من شيروكي 2026 بين التصميم الأيقوني والأداء القوي والكفاءة العالية، ليقدّم مفهوماً جديداً لسيارة الـSUV المتوسطة. يضاف الى ذلك ملامح مستوحاة من أجيال شيروكي السابقة وخطوط عصرية أكثر قوة وحِدّة، مع مصابيح LED مربعة وشبك جيب الأيقوني ذي السبع فتحات.
أداء هجين واقتصادي
زودت هذه المركبة بمحرك هجين جديد سعة 1.6 ليتر توربو بأربع أسطوانات، يولّد قوة 210 حصاناً وعزم 230 رطل-قدم، ويحقق استهلاك وقود تقديري يبلغ 37 ميل/غالون مع مدى قيادة يتجاوز 800 كلم بخزان واحد، ما يجعلها متفوقة على العديد من منافسيها. هذا النظام، المكوّن من محرك احتراق داخلي ومحركين كهربائيين وبطارية، هو الأول من نوعه لعلامة جيب في أميركا الشمالية.
مقصورة متطورة بتقنيات حديثة
من الداخل، حصلت شيروكي 2026 على مقصورة أكبر وأكثر تطوراً تقنياً، تشمل شاشة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة، وشاشة معلومات ترفيهية لمسية قياس 12.3 بوصة بنظام Uconnect 5 مع دعم Apple CarPlay وAndroid Auto. كما تتوفر حزمة أنظمة أمان متقدمة بشكل قياسي مثل الكبح التلقائي الطارئ، مراقبة النقطة العمياء، نظام المساعدة في التقاطعات، ومراقبة نعاس السائق.
مساحة داخلية ورفاهية محسّنة
تتميز السيارة أيضاً بزيادة سعة التخزين الخلفي بنسبة 30% مقارنة بالجيل السابق، إضافة إلى خيارات رفاهية مثل السقف البانورامي، المقاعد المهواة والمدفأة، والكاميرا المحيطية بزاوية 360 درجة. وتمزج هذه المقصورة بين العملانية والفخامة، مع استخدام مواد صديقة للبيئة مثل السجاد المصنوع من مواد معاد تدويرها.
تجهيزات دفع رباعي حقيقية
أما من ناحية التجهيزات، فتبقى شيروكي وفية لتراث جيب بفضل نظام الدفع
الرباعي
jeep
Active Drive I، مع نظام إدارة الجر Selec-Terrain الذي يوفر أربع وضعيات (أوتو، سبورت، ثلج، رمل/طين)، وزوايا دخول وخروج رائدة في فئتها.
نظرة شاملة: الإيجابيات والتساؤلات
بنظرة سريعة يمكنني القول بأن شيروكي تتميز بالعديد من النقاط الايجابية مثل محرك هجين اقتصادي، يستهلك نحو 37 ميل/غالون ومدى يتجاوز 800 كلم بخزان واحد، ما يضعها في موقع تنافسي أمام منافسيها يضاف الى تصميم يجمع بين التراث والحداثة، مقصورة حديثة وواسعة، مستوى أمان مرتفع، خيارات رفاهية منافسة، قدرات دفع رباعي حقيقية ومواد صديقة للبيئة.
في المقابل، لا بد من الاشارة الى ان المحرك الصغير 1.6 لتر توربو قد يخيب توقعات بعض عشاق جيب الذين اعتادوا على محركات V6 وV8 القوية، ليطرح هنا سؤال أساسي: هل ما زالت شيروكي رمزاً للمغامرات، أم أصبحت SUV حضرية أكثر ملاءمة للمدن والمراكز التجارية؟
أسئلة مشروعة من عشاق شيروكي
عشاق
جيب شيروكي
قد يطرحون أيضاً الأسئلة التالية:
هل سعر 36,995$ - 46,000$ يعد اقتصادياً أو قد يُبعد شيروكي عن شريحة واسعة من المستهلكين؟
هل جاء التركيز على الشاشات والتكنولوجيا على حساب البساطة والعملية التي اشتهرت بها الأجيال القديمة؟
أين أصبحت الأصالة الأميركية مع الإنتاج في
المكسيك
؟
هل ستتمكن شيروكي من منافسة طرازات هجينة قوية من
تويوتا
(RAV4 Prime) وهيونداي (Tucson Hybrid)؟
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الأسطورة المتجددة: جيب جراند شيروكي الجديد في ضيافة "ماكينة"
05:08 | 2025-06-13
مرصد اقتصادي يؤشر ارتفاع عدد البطاقات المصرفية بالعراق لأكثر من 10 ملايين بطاقة
03:55 | 2025-08-30
مرصد اقتصادي عراقي: إعادة تشغيل خط كركوك–بانياس يتطلب أكثر من 400 مليون دولار
06:38 | 2025-08-12
بينها الصين وسويسرا.. أكثر الاقتصادات المتأثرة بالتغيرات المناخية
13:46 | 2025-07-10
خاص السومرية
تكنولوجيا
عالم السيارات
شيروكي
السومرية
جيب شيروكي
الأسطورة
باستهلاك
المكسيك
الرباعي
تويوتا
أصالة
الجدي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
اول موقف إيراني رسمي بشأن "اختفاء امير موسوي" في مصر: دخل بجواز عراقي
سياسة
31.34%
05:10 | 2025-09-08
اول موقف إيراني رسمي بشأن "اختفاء امير موسوي" في مصر: دخل بجواز عراقي
05:10 | 2025-09-08
قائمة صباحية لأسعار صرف الدولار في بورصات العراق
اقتصاد
29.79%
04:30 | 2025-09-08
قائمة صباحية لأسعار صرف الدولار في بورصات العراق
04:30 | 2025-09-08
الدولار يحلق من جديد امام الدينار
اقتصاد
19.88%
03:52 | 2025-09-09
الدولار يحلق من جديد امام الدينار
03:52 | 2025-09-09
نصف نهائي كأس الخليج.. منتخبنا الشبابي يخسر أمام السعودية
رياضة
18.99%
10:59 | 2025-09-07
نصف نهائي كأس الخليج.. منتخبنا الشبابي يخسر أمام السعودية
10:59 | 2025-09-07
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١١ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-09
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١١ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-09
من الأخير
آلية الزناد.. تدفع فصـ ائل المحور لوحدة النار - من الأخير م٢ - حلقة ٦٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-08
من الأخير
آلية الزناد.. تدفع فصـ ائل المحور لوحدة النار - من الأخير م٢ - حلقة ٦٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-08
منتدى سومر
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
منتدى سومر
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-08
Live Talk
عمل المرأة وتأثيرة على حياة الابناء - Live Talk - الحلقة ١١٢ | 2025
10:30 | 2025-09-08
Live Talk
عمل المرأة وتأثيرة على حياة الابناء - Live Talk - الحلقة ١١٢ | 2025
10:30 | 2025-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
الكابوس 8-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
الكابوس 8-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-08
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 8-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-08
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 8-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-08
خط أحمر
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
خط أحمر
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
جات بالليل
30 ثانية 7-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-07
جات بالليل
30 ثانية 7-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-07
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١١ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-09
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١١ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-09
من الأخير
آلية الزناد.. تدفع فصـ ائل المحور لوحدة النار - من الأخير م٢ - حلقة ٦٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-08
من الأخير
آلية الزناد.. تدفع فصـ ائل المحور لوحدة النار - من الأخير م٢ - حلقة ٦٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-08
منتدى سومر
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
منتدى سومر
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-08
Live Talk
عمل المرأة وتأثيرة على حياة الابناء - Live Talk - الحلقة ١١٢ | 2025
10:30 | 2025-09-08
Live Talk
عمل المرأة وتأثيرة على حياة الابناء - Live Talk - الحلقة ١١٢ | 2025
10:30 | 2025-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
الكابوس 8-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
الكابوس 8-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-08
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 8-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-08
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 8-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-08
خط أحمر
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
خط أحمر
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
جات بالليل
30 ثانية 7-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-07
جات بالليل
30 ثانية 7-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-07
اخترنا لك
السفر بعد 2025: من الطوابير إلى الذكاء الاصطناعي مع سندباد
11:43 | 2025-09-08
غوغل تحذر من ثغرات خطيرة تهدد مستخدمي أندرويد
08:02 | 2025-09-08
الاتحاد الأوروبي يغرم "غوغل" رقم فلكي.. بسبب الإعلانات الرقمية
13:24 | 2025-09-05
أبرز الشائعات حول هاتف "آيفون 17" قبل اطلاقه
06:29 | 2025-09-05
واتساب يطلق ميزة جديدة على غرار "إنستغرام"
05:31 | 2025-09-05
بسبب ثغرة أمنية.. واتساب يدعو إلى تحديث التطبيق الفوري
05:28 | 2025-09-05
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.