شيروكي 2026… عودة الأسطورة ولكن بشكل أذكى وأكثر اقتصاداً

تكنولوجيا

2025-09-09 | 02:46
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
شيروكي 2026… عودة الأسطورة ولكن بشكل أذكى وأكثر اقتصاداً
443 شوهد

عندما تعلن جيب عن جيل جديد من شيروكي، فالموضوع ليس مجرد تحديث اعتيادي، بل حدث يثير الفضول والتوقعات… وحتى الشكوك.

فالسيارة التي ارتبط اسمها بالمغامرات والطرقات الوعرة، تدخل اليوم عصراً مختلفاً: محرك هجين صغير بسعة 1.6 ليتر، تقنيات رفاهية، شاشات ضخمة، ووعود باستهلاك وقود مثالي. على الورق، تبدو شيروكي 2026 سيارة ذكية توازن بين الأداء والكفاءة، لكن يبقى السؤال: هل يكفي الهجين لإقناع عشاق جيب الحقيقيين الذين اعتادوا على أصوات الـV6 والـV8؟
 


تصميم جديد مستوحى من التراث

يجمع الجيل الجديد كلياً من شيروكي 2026 بين التصميم الأيقوني والأداء القوي والكفاءة العالية، ليقدّم مفهوماً جديداً لسيارة الـSUV المتوسطة. يضاف الى ذلك ملامح مستوحاة من أجيال شيروكي السابقة وخطوط عصرية أكثر قوة وحِدّة، مع مصابيح LED مربعة وشبك جيب الأيقوني ذي السبع فتحات.

أداء هجين واقتصادي

زودت هذه المركبة بمحرك هجين جديد سعة 1.6 ليتر توربو بأربع أسطوانات، يولّد قوة 210 حصاناً وعزم 230 رطل-قدم، ويحقق استهلاك وقود تقديري يبلغ 37 ميل/غالون مع مدى قيادة يتجاوز 800 كلم بخزان واحد، ما يجعلها متفوقة على العديد من منافسيها. هذا النظام، المكوّن من محرك احتراق داخلي ومحركين كهربائيين وبطارية، هو الأول من نوعه لعلامة جيب في أميركا الشمالية.
 

مقصورة متطورة بتقنيات حديثة

من الداخل، حصلت شيروكي 2026 على مقصورة أكبر وأكثر تطوراً تقنياً، تشمل شاشة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة، وشاشة معلومات ترفيهية لمسية قياس 12.3 بوصة بنظام Uconnect 5 مع دعم Apple CarPlay وAndroid Auto. كما تتوفر حزمة أنظمة أمان متقدمة بشكل قياسي مثل الكبح التلقائي الطارئ، مراقبة النقطة العمياء، نظام المساعدة في التقاطعات، ومراقبة نعاس السائق.

مساحة داخلية ورفاهية محسّنة

تتميز السيارة أيضاً بزيادة سعة التخزين الخلفي بنسبة 30% مقارنة بالجيل السابق، إضافة إلى خيارات رفاهية مثل السقف البانورامي، المقاعد المهواة والمدفأة، والكاميرا المحيطية بزاوية 360 درجة. وتمزج هذه المقصورة بين العملانية والفخامة، مع استخدام مواد صديقة للبيئة مثل السجاد المصنوع من مواد معاد تدويرها.
 


تجهيزات دفع رباعي حقيقية

أما من ناحية التجهيزات، فتبقى شيروكي وفية لتراث جيب بفضل نظام الدفع الرباعي jeep Active Drive I، مع نظام إدارة الجر Selec-Terrain الذي يوفر أربع وضعيات (أوتو، سبورت، ثلج، رمل/طين)، وزوايا دخول وخروج رائدة في فئتها.

نظرة شاملة: الإيجابيات والتساؤلات

بنظرة سريعة يمكنني القول بأن شيروكي تتميز بالعديد من النقاط الايجابية مثل محرك هجين اقتصادي، يستهلك نحو 37 ميل/غالون ومدى يتجاوز 800 كلم بخزان واحد، ما يضعها في موقع تنافسي أمام منافسيها يضاف الى تصميم يجمع بين التراث والحداثة، مقصورة حديثة وواسعة، مستوى أمان مرتفع، خيارات رفاهية منافسة، قدرات دفع رباعي حقيقية ومواد صديقة للبيئة.
في المقابل، لا بد من الاشارة الى ان المحرك الصغير 1.6 لتر توربو قد يخيب توقعات بعض عشاق جيب الذين اعتادوا على محركات V6 وV8 القوية، ليطرح هنا سؤال أساسي: هل ما زالت شيروكي رمزاً للمغامرات، أم أصبحت SUV حضرية أكثر ملاءمة للمدن والمراكز التجارية؟

أسئلة مشروعة من عشاق شيروكي

عشاق جيب شيروكي قد يطرحون أيضاً الأسئلة التالية:

هل سعر 36,995$ - 46,000$ يعد اقتصادياً أو قد يُبعد شيروكي عن شريحة واسعة من المستهلكين؟

هل جاء التركيز على الشاشات والتكنولوجيا على حساب البساطة والعملية التي اشتهرت بها الأجيال القديمة؟

أين أصبحت الأصالة الأميركية مع الإنتاج في المكسيك؟

هل ستتمكن شيروكي من منافسة طرازات هجينة قوية من تويوتا (RAV4 Prime) وهيونداي (Tucson Hybrid)؟
>> تابع قناة السومرية على منصةX

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١١ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-09
Play
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١١ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-09
من الأخير
Play
من الأخير
آلية الزناد.. تدفع فصـ ائل المحور لوحدة النار - من الأخير م٢ - حلقة ٦٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-08
Play
آلية الزناد.. تدفع فصـ ائل المحور لوحدة النار - من الأخير م٢ - حلقة ٦٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-08
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
Play
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-08
Play
نشرة ٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-08
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-08
Play
العراق في دقيقة 08-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-08
Live Talk
Play
Live Talk
عمل المرأة وتأثيرة على حياة الابناء - Live Talk - الحلقة ١١٢ | 2025
10:30 | 2025-09-08
Play
عمل المرأة وتأثيرة على حياة الابناء - Live Talk - الحلقة ١١٢ | 2025
10:30 | 2025-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الكابوس 8-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-08
Play
الكابوس 8-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-08
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 8-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-08
Play
الأبراج - شي لفت انتباهي 8-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-08
خط أحمر
Play
خط أحمر
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
Play
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
جات بالليل
Play
جات بالليل
30 ثانية 7-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-07
Play
30 ثانية 7-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١١ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-09
Play
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١١ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-09
من الأخير
Play
من الأخير
آلية الزناد.. تدفع فصـ ائل المحور لوحدة النار - من الأخير م٢ - حلقة ٦٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-08
Play
آلية الزناد.. تدفع فصـ ائل المحور لوحدة النار - من الأخير م٢ - حلقة ٦٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-08
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
Play
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-08
Play
نشرة ٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-08
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-08
Play
العراق في دقيقة 08-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-08
Live Talk
Play
Live Talk
عمل المرأة وتأثيرة على حياة الابناء - Live Talk - الحلقة ١١٢ | 2025
10:30 | 2025-09-08
Play
عمل المرأة وتأثيرة على حياة الابناء - Live Talk - الحلقة ١١٢ | 2025
10:30 | 2025-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الكابوس 8-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-08
Play
الكابوس 8-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-08
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 8-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-08
Play
الأبراج - شي لفت انتباهي 8-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-08
خط أحمر
Play
خط أحمر
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
Play
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
جات بالليل
Play
جات بالليل
30 ثانية 7-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-07
Play
30 ثانية 7-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-07

السفر بعد 2025: من الطوابير إلى الذكاء الاصطناعي مع سندباد
11:43 | 2025-09-08
غوغل تحذر من ثغرات خطيرة تهدد مستخدمي أندرويد
08:02 | 2025-09-08
الاتحاد الأوروبي يغرم "غوغل" رقم فلكي.. بسبب الإعلانات الرقمية
13:24 | 2025-09-05
أبرز الشائعات حول هاتف "آيفون 17" قبل اطلاقه
06:29 | 2025-09-05
واتساب يطلق ميزة جديدة على غرار "إنستغرام"
05:31 | 2025-09-05
بسبب ثغرة أمنية.. واتساب يدعو إلى تحديث التطبيق الفوري
05:28 | 2025-09-05

