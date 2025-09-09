شيروكي 2026… عودة الأسطورة ولكن بشكل أذكى وأكثر اقتصاداً

عندما تعلن جيب عن جيل جديد من شيروكي، فالموضوع ليس مجرد تحديث اعتيادي، بل حدث يثير الفضول والتوقعات… وحتى الشكوك.

فالسيارة التي ارتبط اسمها بالمغامرات والطرقات الوعرة، تدخل اليوم عصراً مختلفاً: محرك هجين صغير بسعة 1.6 ليتر، تقنيات رفاهية، شاشات ضخمة، ووعود وقود مثالي. على الورق، تبدو شيروكي 2026 سيارة ذكية توازن بين الأداء والكفاءة، لكن يبقى السؤال: هل يكفي الهجين لإقناع عشاق جيب الحقيقيين الذين اعتادوا على أصوات الـV6 والـV8؟





تصميم جديد مستوحى من التراث



يجمع الجيل الجديد كلياً من شيروكي 2026 بين التصميم الأيقوني والأداء القوي والكفاءة العالية، ليقدّم مفهوماً جديداً لسيارة الـSUV المتوسطة. يضاف الى ذلك ملامح مستوحاة من أجيال شيروكي السابقة وخطوط عصرية أكثر قوة وحِدّة، مع مصابيح LED مربعة وشبك جيب الأيقوني ذي السبع فتحات.



أداء هجين واقتصادي



زودت هذه المركبة بمحرك هجين جديد سعة 1.6 ليتر توربو بأربع أسطوانات، يولّد قوة 210 حصاناً وعزم 230 رطل-قدم، ويحقق استهلاك وقود تقديري يبلغ 37 ميل/غالون مع مدى قيادة يتجاوز 800 كلم بخزان واحد، ما يجعلها متفوقة على العديد من منافسيها. هذا النظام، المكوّن من محرك احتراق داخلي ومحركين كهربائيين وبطارية، هو الأول من نوعه لعلامة جيب في أميركا الشمالية.



مقصورة متطورة بتقنيات حديثة



من الداخل، حصلت شيروكي 2026 على مقصورة أكبر وأكثر تطوراً تقنياً، تشمل شاشة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة، وشاشة معلومات ترفيهية لمسية قياس 12.3 بوصة بنظام Uconnect 5 مع دعم Apple CarPlay وAndroid Auto. كما تتوفر حزمة أنظمة أمان متقدمة بشكل قياسي مثل الكبح التلقائي الطارئ، مراقبة النقطة العمياء، نظام المساعدة في التقاطعات، ومراقبة نعاس السائق.



مساحة داخلية ورفاهية محسّنة



تتميز السيارة أيضاً بزيادة سعة التخزين الخلفي بنسبة 30% مقارنة بالجيل السابق، إضافة إلى خيارات رفاهية مثل السقف البانورامي، المقاعد المهواة والمدفأة، والكاميرا المحيطية بزاوية 360 درجة. وتمزج هذه المقصورة بين العملانية والفخامة، مع استخدام مواد صديقة للبيئة مثل السجاد المصنوع من مواد معاد تدويرها.