أبل تطلق iPhone 17 Air.. أنحف هاتف ذكي بمواصفات مذهلة

ويعد هاتف 17 Air الأنحف على الإطلاق، بسمك 5.6 ملم فقط.يأتي آيفون إير الجديد بشاشة ProMotion مقاس 6.5 بوصة بمعدل تحديث يصل إلى 120 ، مع سطوع أقصى يبلغ 3000 شمعة.وتقول أبل إن تصميمه هو "الأكثر متانة" حتى الآن، إذ يتميز بدرع خزفي يُحيط بإطار من التيتانيوم من كلا الجانبين.ويتميز بمعالج A19 Pro الجديد، أقوى شريحة آيفون حتى الآن، والذي أُعلن عنه اليوم أيضًا، وعلى الرغم من نحافته، تعد أبل بعمر بطارية "مذهل".من المفترض أن يُمثل آيفون إير بداية خطة الشركة التي تمتد لثلاث سنوات لتجديد سلسلة هواتف آيفون بتصميمات وأشكال جديدة.وسيتزامن إطلاق iPhone Air مع الإصدار القادم لنظام التشغيل iOS 26.وسيدعم هاتف iPhone 17 Air شريحة eSIM فقط دوليًا، مما يُساعد في جعل الهاتف نحيفًا.وسيكون هذا أول هاتف iPhone لا يدعم شريحة SIM فعلية في جميع المناطق، بينما كان iPhone يدعم شريحة eSIM فقط في منذ iPhone 14.ولدعم هاتف آيفون 17 إير قامت Apple بتحديث معالجاتهها بمعالج A19 Pro، المضاف أيضا لهاتف آيفون 17.وتزعم الشركة أن A19 Pro يوفر أداءً مميزًا لأجهزة MacBook Pro، وهو مدمج في أجهزة iPhone.ووفقًا لـ Apple، يُعد معالج A19 Pro أقوى وأكثر كفاءة، مما قد يساعد في الحفاظ على بطارية iPhone.وُعد توجهًا رئيسيًا عبر هذا المعالج، حيث تُركز Apple على ذكاءها الاصطناعي، وتزعم الشركة أن A19 Pro يدعم أداء الذكاء الاصطناعي.يمثل هاتف iPhone 17 Air نقلة نوعية في استراتيجية آبل التصميمية حيث يُقدم الهاتف تصميمًا ثوريًا بسمك لا يتجاوز 5.5 ملم مما يجعله أنحف هاتف ذكي تنتجه الشركة على الإطلاق.وهذا التصميم الذي يمتلكه آيفون 17 إير ليس مجرد تحسين جمالي بل يعكس تزجه آبل لخلق فئة جديدة من الأجهزة التي تجمع بين الأناقة والأداء المتطور.يأتي الهاتف بشاشة LTPO Super Retina XDR OLED مدعومة بتقنية ProMotion مع معدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتز، مما يضمن تجربة مرئية سلسة.بالإضافة إلى ذلك يتميز الهاتف بكاميرا خلفية أحادية بدقة 48 ميغابكسل تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتعويض عدم وجود عدسات متعددة، وكاميرا أمامية محسنة بدقة 24 ميغابكسل، ومع ذلك فإن هذه الأناقة التصميمية تأتي على حساب سعة البطارية التي تتراوح بين 2800 ح 3000 مللي أمبير/ساعة.من الواضح أن هاتف iPhone 17 Air فائق النحافة لا يتسع لنظام متعددة.توجد كاميرا واحدة فقط في الجهة الخلفية للهاتف، ولكن الميزة الرئيسية هنا هي أنها تؤدي وظائف عدة كاميرات مختلفة في الوقت نفسه.تتضمن هذه الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل مزيجًا من أوضاع التصوير الجديدة.بالإضافة إلى ذلك، تُحسّن الكاميرا الأمامية بعضًا من أدائها، فهي الآن مزودة بإمكانيات تصوير المناظر الطبيعية بالإضافة إلى وضع السيلفي في هاتف آيفون 17 إير.أيضا أعلنت شركة Apple عن إطلاقها ملحقات جديدة لتتناسب مع هاتف iPhone 17 Air، بما في ذلك بطارية MagSafe رفيعة قابلة للتركيب، وحافظتين جديدتين وحزام حول هيكل الهاتف.وفي هذا التقرير سوف نتعرف على المواصفات الكاملة لهاتف iPhone 17 Air بما في ذلك التصميم والأداء والسعر بعد الإطلاق الرسمي من شركة آبل (Apple).يأتي هاتف iPhone 17 Air الخفيف بمجموعة من المواصفات القياسية كما يلي:الشاشةتُعد شاشة iPhone 17 Air من أبرز مميزاته، حيث تقدم تجربة بصرية استثنائية بفضل تقنية Super Retina XDR OLED التي توفر ألوانًا نابضة بالحياة وتفاصيل دقيقة بشكل مذهل.يأتي الهاتف بشاشة مقاس 6.6 بوصة،مما يضمن تجربة غامرة للمستخدم أثناء المشاهدة أو اللعب أو التصفح، وتصل ذروة السطوع إلى 2000 شمعة في الظروف القصوى (مثل الاستخدام تحت أشعة الشمس المباشرة)، مما يجعل الرؤية واضحة حتى في الأجواء المشرقة.تدعم الشاشة تقنية ProMotion بمعدل تحديث متغير يتراوح بين 1 و120 هرتز، مما يوفر سلاسة فائقة في التمرير وتجربة ألعاب متطورة، مع توفير الطاقة تلقائيًا عند عدم الحاجة إلى الأداء العالي.يتمتع الهاتف بزجاج Ceramic Shield المقاوم للخدوش والسقوط، والذي يزيد متانة الشاشة بنسبة تصل إلى 4x مقارنة بالزجاج التقليدي.بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الزجاج على طبقة مضادة للانعكاس تحسن الوضوح وتقلل الإزعاج البصري أثناء الاستخدام في الأماكن المفتوحة أو تحت الإضاءة القوية.نظام التشغيليأتي هاتف آيفون 17 إير بنظام iOS 26 الجديد، الذي يُقدم واجهة مستخدم محسنة بمظهر "Liquid Glass" الشفاف، بالإضافة إلى تحسينات في إدارة الطاقة عبر وضع "توفير الطاقة التكيفي" الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين استهلاك البطارية، يتضمن أيضًا تطبيقات مُحسنة لمكافحة البريد المزعج وميزة تسجيل فيديو مزدوج (أمامي وخلفي في الوقت نفسه)نظام الكاميراتيتميز هاتف iPhone 17 Air بنظام كاميرا مصمم بعناية ليوازن بين الأناقة البصرية والأداء العملي، فالكاميرا الخلفية عبارة عن عدسة أحادية بدقة 48 ميغابكسل بفتحة عدسة f/1.6 وتثبيت بصري (OIS)، مما يضمن التقاط صور حادة حتى في الظروف المتحركة أو منخفضة الإضاءة.وتعتمد هذه الكاميرا على خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتطورة لتحسين التفاصيل وتقليل الضوضاء في الصور الليلية، كما تدعم تسجيل فيديو بدقة 4K ب60 إطارًا/الثانية مع استقرار سلس يشبه الأداء الاحترافي .أما الكاميرا الأمامية، فقد شهدت قفزة كبيرة بدقة 24 ميغابكسل مقارنة بـ12 ميابكسل في الطرازات السابقة، هذا التطور يحسن جودة صور السيلفي بشكل ملحوظ، مع تفاصيل أدق وألوان أكثر حيوية، كما يعزز وضوح مكالمات الفيديو حتى في الإضاءة المتوسطة .ورغم هذه الميزات، فإن الهاتف لا يدعم التصوير المكاني (Spatial Video) بسبب عدم وجود عدسات متعددة تُستخدم عادةً لإنشاء تأثيرات العمق ثلاثية الأبعاد، هذا القيد يجعله أقل ملاءمة للمستخدمين المهتمين بمحتوى الواقع المعزز أو الفيديو الغامر، لكنه يعوض ذلك بأداء متميز في التصوير التقليدي .البطاريةيأتي بطارية iPhone 17 Air بسعة تتراوح بين 2800-3000 مللي أمبير/ساعة، وهي سعة قد تبدو متواضعة مقارنة بالهواتف الأخرى، لكنها تعتمد على تقنية بطاريات السيليكون المتطورة التي تزيد من كثافة الطاقة دون الحاجة إلى مساحة كبيرة، مما يتناسب مع التصميم الأنحف للجهاز، وعلى صعيد الشحن، يدعم الهاتف:شحنًا سلكيًا بقدرة 35 واط لشحن سريع يملأ نصف البطارية في حوالي 20 دقيقة.شحنًا لاسلكيًا بقدرة 25 واط عبر معيار Qi 2.2، مما يتيح استخدام شواحن الطرف الثالث بكفاءة عالية.لكن التحدي الحقيقي يكمن في كفاءة الطاقة، حيث يعتمد الهاتف على:مودم Apple C1 الخاص المصمم لخفض استهلاك الطاقة في شبكات 5G بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بالمودمات التقليدية.تحسينات نظام iOS 26 الذي يقدم ميزة "توفير الطاقة التكيفي" باستخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة الاستهلاك حسب عادات المستخدم.الإتصاليقدم iPhone 17 Air تقنيات اتصال متطورة تواكب أحدث المعايير العالمية، حيث يدعم شبكات 5G من نوع Sub6 (بدون نطاق mmWave) مما يضمن تغطية أوسع واستهلاكًا أكثر كفاءة للطاقة، بالإضافة إلى دعم تقنية Wi-Fi 7 الجديدة التي توفر سرعات نقل بيانات فائقة واستقرارًا محسنًا في الشبكات المزدحمة، كما يتميز بتقنية Bluetooth 5.3 لتوصيل أكثر موثوقية بالأجهزة الطرفية، ونظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية Emergency SOS الذي يظل فعالاً حتى في المناطق النائية بدون تغطية شبيعتمد هاتف آيفون17 إير بشكل كامل على تقنية eSIM في معظم الأسواق العالمية، مع مودم اتصالات خاص من تطوير Apple يُعرف باسم مودم C1، والذي صُمم لتحسين جودة الاتصال وتقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 20% مقارنةً بالطرازات السابقة.يُزود الهاتف بنظام Face ID متطور يستخدم خوارزميات ذكاء اصطناعي محسنة للتعرف على الوجه بدقة أعلى حتى في الظروف الضعيفة الإضاءة.سعر iPhone 17 Air في الأسواق العربيةلم تُعلن Apple رسميًا عن سعر آيفون 17 Air في الأسواق العربية حتى لحظة كتابة هذا التقرير وتشير التوقعات والتسريبات إلى أن السعر سيبدأ من حوالي 1,099 دولار أمريكي للنسخة الأساسية بسعة 256 غيغابايت، مع اختلاف طفيف بين الدول بسبب عوامل مثل ورسوم الاستيراد وأسعار الوكيل المحلي ، ويأتي التسعير المتوقع حسب السعة: 4036.08نسخة 256 غيغبايت: 1,099 دولارًا أمريكيًا (حوالي 52,820 جنيه مصري، 4,036 درهم إماراتي أو 4,122 ريال سعودي).نسخة 512 غيغابايت: 1,299 دولارًا أمريكيًا (حوالي 62,390 جنيه مصري، 4,770 درهم إماراتي أو 4,837 ريال سعودي).نسخة 1 : 1,499 دولارًا أمريكيًا (حوالي 71,996 جنيه مصري، 5,505 درهم إماراتي أو 5,624 ريال سعودي) حسب سعر الصرف اليوم.مميزات iPhone 17 Airالتصميم فائق النحافة: بسمك 5.5 ملم ووزن 145 جرامًا، يُعد الأنحف في تاريخ آبل، مما يجعله مريحًا في الحمل والاستخدام اليومي .شاشة ProMotion للمرة الأولى في الطرازات غير Pro: تدعم التقنية معدل تحديث 120 هرتز، مما يضمن تجربة سلسة في التمرير والألعاب .كاميرا أحادية ذكية: كاميرا خلفية بدقة 48 ميغابكسل تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتعويض عدم وجود عدسات متعددة، مع كاميرا أمامية محسنة بدقة 24 ميغابكسل .ألوان متنوعة بأسلوب كلاسيكي: من ضمن مميزات iPhone 17 Air أنه يتوفر بالأسود، الأبيض، الذهبي الفاتح، والأزرق الفاتح، مع خيارات تلبي الأذواق المحافظة والمحبة للأناقة .تصميم وألوان آيفون إير 17يُعد تصميم آيفون إير 17 ثورة تجمع بين الأناقة والابتكار التقني، حيث يبلغ سمكه 5.5 ملم فقط ليصبح أنحف هاتف iPhone في التاريخ، هذا التصميم غير المسبوق نتج عن استخدام مواد متطورة مثل إطار التيتانيوم المقاوم للانحناء واللوحة الخلفية من الزجاج المقوى، مما يضمن متانة عالية رغم النحافة غير الاعتيادية.اللمسات الجمالية تتجلى في وحدة الكاميرا الأفقية الجديدة التي تشبه "حبة الدواء" وهي أول تصميم من نوعه في هواتف آبل، مع إزاحة منفذ USB-C قليلاً نحو الخلف لتحسين التوزيع الداخلي للمكونات،أما عن ألوان iPhone 17 Air فهي أربعة ألوان كلاسيكية مستوحاة من سلسلة MacBook Air (أسود، فضي، ذهبي فاتح، أزرق فاتح)، مع تركيز على البساطة والأناقة التي تتناسب مع الأذواق الراقية.ورغم هذه الأناقة، فإن التصميم فرض تحديات تقنية، خاصة في مجال تبريد المكونات وتوزيع المساحة، حيث تم دمج نظام تبخير حراري متطور للحفاظ على أداء المعالج، وتضحية ببعض الميزات مثل مكبر الصوت العلوي لتحقيق النحافة المطلوبة، هذا التوازن بين الجماليات والأداء يجعل iPhone 17 Air تحفة هندسية تثبت أن الأناقة لا تتعارض مع التكنولوجيا المتطورة.وفقا لمنصة "tomsguide" يتميز هاتف iPhone 17 Air بتصميم فائق النحافة يبلغ سمكه 5.5 ملم فقط، مقارنة بـ 7.8 ملم في iPhone 17، مما يجعله أنحف هاتف iPhone على الإطلاق، بينما يقدم iPhone 17 شاشة مقاس 6.3 بوصة، يأتي iPhone 17 Air بشاشة أكبر قليلاً (6.6 بوصة) تدعم تقنية ProMotion بمعدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتز، مما يضمن تجربة مرئية أكثر سلاسة.وعلى صعيد الأداء، يُزود هاتف آيفون 17 إير بمعالج A19 Pro المتطور وذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، بينما يكتفي iPhone 17 بمعالج A19 الأساسي وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت، مما يمنح الطراز Air أداءً أقوى في المهام الثقيلة والألعاب.في مجال الكاميرات، يمتلك iPhone 17 نظاما مزدوجا يتضمن كاميرا رئيسية بدقة 48 ميغابكسل وأخرى ultra-wide بدقة 12 ميغابكسل، بينما يقتصر iPhone 17 Air على كاميرا خلفية أحادية بدقة 48 ميغابكسل تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتعويض عدم وجود عدسات متعددة.أما البطارية، فسعة هاتف iPhone 17 تبلغ 3,692 مللي أمبير/ساعة، بينما تتراوح سعة iPhone 17 Air بين 2800-3,148 مللي أمبير/ساعة إلى تصميمه النحيف، رغم ذلك يعوض ذلك بكفاءة طاقة أعلى بفضل مودم Apple C1 الخاص.من ناحية السعر، يبدأ iPhone 17 من 799 دولارًا، بينما يُتوقع أن يبدأ iPhone 17 Air من 1,099 دولارًا، مما يجعله خيارًا أكثر تكلفة لكنه يقدم تصميما استثنائيا وميزات متطورة.