يوتيوب يطلق ميزة تخص فيديوهات جميع القنوات.. من التجربة للتعميم

الميزة التي بدأت كتجربة محدودة عام 2023 شملت عددًا قليلًا من صناع المحتوى البارزين مثل مستر بيست، ومارك روبر، والشيف ، أثبتت نجاحها بشكل لافت، ما دفع المنصة إلى تعميمها خلال الأسابيع المقبلة على ملايين المبدعين حول العالم، وفقًا لما أورده موقع .في بدايات التجربة، اضطر المبدعون للاعتماد على خدمات دبلجة خارجية، لكن " " لاحقًا دمج أداة خاصة تعتمد على وتقنية " " التابعة لـ"غوغل"، والتي تمكّن من محاكاة نبرة الصوت والمشاعر الأصلية لصاحب الفيديو، ما يجعل التجربة أكثر قربًا وواقعية بالنسبة للمشاهد.ووفق بيانات الشركة، فقد حقق مستخدمو المقاطع الصوتية متعددة اللغات نتائج ملموسة، حيث جاء 25% من وقت المشاهدة من جمهور يتابع الفيديو بلغة مغايرة عن لغة صاحبه الأصلية.وعلى سبيل المثال، قفزت مشاهدات قناة جيمي أوليفر إلى ثلاثة أضعاف بمجرد تفعيل خاصية الدبلجة الجديدة.ولم تتوقف التحديثات عند الصوت فقط، إذ بدأت "يوتيوب" منذ يونيو/حزيران الماضي في اختبار الصور المصغرة متعددة اللغات، بحيث يمكن لصناع المحتوى تخصيص نصوصها لتلائم جمهورهم الدولي.وتهدف هذه الخطوة إلى جعل الفيديوهات أكثر جذبًا ووضوحًا للمشاهدين بمختلف لغاتهم المفضلة.