911 كاريرا T كلوب كوبيه: أسطورة جديدة من بورشه على العجلات … لكن ليست للجميع

تحذير لعشاق بورشه حول العالم: هناك نسخة جديدة من 911 لن تراها على الطريق إلا بمحض الصدفة، أو إذا كنت محظوظًا بعضوية نادٍ سري اسمه Porsche Club of America (PCA).



إنها 911 كاريرا T كلوب كوبيه 2026، سيارة لا يتجاوز عدد نسخاتها 70 نسخة فقط، صُممت خصيصًا للاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس نادي بورشه الأكبر عالميًا.

تصميم وأداء استثنائيان

السيارة مبنية على قاعدة 911 كاريرا T، مزودة بمحرك سداسي الأسطوانات أفقي بقوة 388 حصانًا، وناقل حركة يدوي من ست سرعات، مع مقبض خشبي فاخر يذكّرك بأنك خلف مقود تحفة فنية لا مجرد سيارة.

كذلك نالت هذه المركبة أنظمة متقدمة مثل التعليق الرياضي PASM المنخفض بمقدار 10 ملم، والتوجيه الخلفي، والديفرنشل الميكانيكي محدود الانزلاق، لتمنح السائق شعورًا بأن السيارة تسبق أوامره قبل أن يدير عجلة القيادة.





أناقة خارجية وداخلية راقية



أما المظهر الخارجي فجاء بلون خاص هو Sholar Blue Metallic، فيما يزدان الداخل بجلد أسود فخم مع خياطة بالأزرق والأحمر، وأحزمة أمان حمراء، وعتبات أبواب مضيئة تحمل شعار النادي.

حتى مفتاح السيارة جاء مطلياً بنفس لون الهيكل، مع محفظة جلدية فاخرة لإكمال الإطلالة النخبوية.

كذلك يحصل المالك على ساعة يدوية فاخرة من بورشه ديزاين تحمل شعار النادي وتُصنع في خصيصًا لهذه النسخة.



ليست للجميع



جميل جداً كل ما قلته حتى الآن لكن اين المشكلة؟

المشكلة تكمن بأن هذه السيارة ليست للجميع. النسخة الأولى ستُعرض في بورشه، الثانية ستدخل في سحب للأعضاء، وبقية النسخات محجوزة حصريًا لأعضاء PCA في وكندا.