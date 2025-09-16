Alsumaria Tv
بمواصفات ثورية.. جالكسي S26 ألترا يرى النور قريبا

تكنولوجيا

2025-09-16 | 06:44
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بمواصفات ثورية.. جالكسي S26 ألترا يرى النور قريبا
108 شوهد

السومرية نيوز – تكنولوجيا
تتجه الأنظار مطلع العام المقبل إلى شركة سامسونغ الكورية، التي تستعد للكشف عن هاتفها الرائد الجديد "جالكسي S26 ألترا" بمواصفات ثورية.

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف سيُشكل قفزة نوعية في عالم الهواتف الذكية، بفضل تقنيات جديدة في الأداء، والكاميرا، والذكاء الاصطناعي. مما يجعله منافساً قوياً في سوق الهواتف الذكية.
وبحسب المعلومات المسربة، سيأتي الهاتف بمعالج "Snapdragon 8 Elite 2" بتقنية تصنيع 3 نانومتر، مع معالج رسوميات "Adreno 840" وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت، ما يمنحه قدرة عالية على تشغيل الألعاب والبرامج الثقيلة بكفاءة.
أما الكاميرا الرئيسية فستكون بدقة 200 ميجابكسل مع تحسينات كبيرة في التصوير الليلي، إضافة إلى عدسة واسعة بدقة 50 ميغابكسل وعدسة تقريب متطورة.
كما سيحمل الجهاز كاميرا أمامية بدقة 12 ميغابكسل موجهة لعشاق الصور الشخصية ومكالمات الفيديو.
وفيما يتعلق بالشاشة، تشير التوقعات إلى لوحة بحجم 7.3 بوصة تغطي نحو 93% من الواجهة، مع تحسينات تقلل انعكاسات الضوء وتمنح وضوحاً أكبر تحت أشعة الشمس.
بطارية وتقنيات إضافية
الهاتف سيدعم بطارية بسعة تتراوح بين 5000 و5300 ميلي أمبير مع شحن سريع يصل إلى 65 واط، إضافة إلى الشحن اللاسلكي والعكسي. كما سيحمل معايير مقاومة الماء والغبار (IP68) وتقنيات أمان متقدمة تشمل بصمة مدمجة والتعرف على الوجه.
موعد الإطلاق والسعر
تخطط سامسونغ – وفق التسريبات – لعقد حدث الإعلان الرسمي في كانون الثاني 2026، على أن يصل الهاتف إلى الأسواق العالمية بين كانون الثاني، وشباط، مع فتح باب الحجز المسبق في كانون الأول 2025.
أما الأسعار المتوقعة فهي: 1299 دولارا لنسخة 256 جيجابايت، و1419 دولارا لنسخة 512 جيجابايت، و1659 دولارا لنسخة 1 تيرابايت.
