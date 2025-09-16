بمواصفات ثورية.. جالكسي S26 ألترا يرى النور قريبا

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
من الأخير
من
02:00 PM
الى
02:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ضربة أمريكية تستهدف "عصابة مخدرات" فنزويلية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540831-638936163532134096.webp
بمواصفات ثورية.. جالكسي S26 ألترا يرى النور قريبا
تكنولوجيا
2025-09-16 | 06:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
108 شوهد
السومرية نيوز
– تكنولوجيا
تتجه الأنظار مطلع العام المقبل إلى شركة سامسونغ الكورية، التي تستعد للكشف عن هاتفها الرائد الجديد "
جالكسي
S26 ألترا" بمواصفات ثورية.
وتشير التسريبات إلى أن الهاتف سيُشكل قفزة نوعية في عالم الهواتف الذكية، بفضل
تقنيات جديدة
في الأداء، والكاميرا، والذكاء الاصطناعي. مما يجعله منافساً قوياً في سوق الهواتف الذكية.
وبحسب المعلومات المسربة، سيأتي الهاتف بمعالج "Snapdragon 8 Elite 2" بتقنية تصنيع 3 نانومتر، مع معالج رسوميات "Adreno 840" وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت، ما يمنحه قدرة عالية على تشغيل الألعاب والبرامج الثقيلة بكفاءة.
أما الكاميرا الرئيسية فستكون بدقة 200 ميجابكسل مع تحسينات كبيرة في التصوير الليلي، إضافة إلى عدسة واسعة بدقة 50 ميغابكسل وعدسة تقريب متطورة.
كما سيحمل الجهاز كاميرا أمامية بدقة 12 ميغابكسل موجهة لعشاق الصور الشخصية ومكالمات الفيديو.
وفيما يتعلق بالشاشة، تشير التوقعات إلى لوحة بحجم 7.3 بوصة تغطي نحو 93% من الواجهة، مع تحسينات تقلل انعكاسات الضوء وتمنح وضوحاً أكبر تحت أشعة الشمس.
بطارية وتقنيات إضافية
الهاتف سيدعم بطارية بسعة تتراوح بين 5000 و5300
ميلي
أمبير
مع شحن سريع يصل إلى 65 واط، إضافة إلى الشحن اللاسلكي والعكسي. كما سيحمل معايير مقاومة الماء والغبار (IP68) وتقنيات أمان متقدمة تشمل بصمة مدمجة والتعرف على الوجه.
موعد الإطلاق والسعر
تخطط سامسونغ – وفق التسريبات – لعقد حدث الإعلان الرسمي في كانون الثاني 2026، على أن يصل الهاتف إلى الأسواق العالمية بين كانون الثاني، وشباط، مع فتح باب الحجز المسبق في كانون الأول 2025.
أما الأسعار المتوقعة فهي: 1299 دولارا لنسخة 256 جيجابايت، و1419 دولارا لنسخة 512 جيجابايت، و1659 دولارا لنسخة 1
تيرابايت
.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
بينها النسور والطلائع.. انفاق وجسور ترى النور في بغداد قريبا
10:50 | 2025-08-06
وزير الداخلية يوجه بأن تكون أرزاق المقاتلين بمواصفات "تليق بعطائهم"
05:47 | 2025-08-26
ميزتان مهمتان في "أبل ووتش ألترا 3"
14:15 | 2025-07-13
محاكم "عن بُعد" في سجون بغداد والتاجي وأبو غريب وقسم النساء قريباً
04:54 | 2025-09-14
كالكسي
قريبا
الذكاء الاصطناعي
السومرية نيوز
تقنيات جديدة
سومرية نيوز
السومرية
تيرابايت
جالكسي
سامسون
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
القضاء الأعلى يصدر توضيحاً بشأن جريمة قتل الدكتورة سارة العبودي
محليات
48.88%
04:55 | 2025-09-16
القضاء الأعلى يصدر توضيحاً بشأن جريمة قتل الدكتورة سارة العبودي
04:55 | 2025-09-16
ملف الطبيبة بان يعود للواجهة: الداخلية تتحرك وتشكل لجنة تحقيقية.. ما القصة؟
محليات
20.43%
07:11 | 2025-09-16
ملف الطبيبة بان يعود للواجهة: الداخلية تتحرك وتشكل لجنة تحقيقية.. ما القصة؟
07:11 | 2025-09-16
الرُبع الفائز من بين مليون متقدم.. السومرية نيوز تنشر الفائزين بقرعة "موظفي الاقتراع"
سياسة
15.57%
03:20 | 2025-09-15
الرُبع الفائز من بين مليون متقدم.. السومرية نيوز تنشر الفائزين بقرعة "موظفي الاقتراع"
03:20 | 2025-09-15
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
15.12%
05:58 | 2025-09-15
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
05:58 | 2025-09-15
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-16
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-16
من الأخير
قمة الدوحة.. حلفاء أمريكا يرصفون أحجار البيانات الغاضبة - من الأخير م٢ - حلقة ٦٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-15
من الأخير
قمة الدوحة.. حلفاء أمريكا يرصفون أحجار البيانات الغاضبة - من الأخير م٢ - حلقة ٦٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-15
منتدى سومر
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
منتدى سومر
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-15
Live Talk
قوة الإرادة .. كيف يتحول الفشل إلى إنجاز - Live Talk - الحلقة ١١٧ | 2025
10:30 | 2025-09-15
Live Talk
قوة الإرادة .. كيف يتحول الفشل إلى إنجاز - Live Talk - الحلقة ١١٧ | 2025
10:30 | 2025-09-15
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
صباحكم أحلى مع سلمى
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
صباحكم أحلى مع سلمى
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
طل الصباح
الأبراج - هسه ماليش؟ 15-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-15
طل الصباح
الأبراج - هسه ماليش؟ 15-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-15
خط أحمر
قطعة ارض تجعل احمد ينهي حياة زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٩ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-14
خط أحمر
قطعة ارض تجعل احمد ينهي حياة زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٩ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-14
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-16
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-16
من الأخير
قمة الدوحة.. حلفاء أمريكا يرصفون أحجار البيانات الغاضبة - من الأخير م٢ - حلقة ٦٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-15
من الأخير
قمة الدوحة.. حلفاء أمريكا يرصفون أحجار البيانات الغاضبة - من الأخير م٢ - حلقة ٦٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-15
منتدى سومر
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
منتدى سومر
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-15
Live Talk
قوة الإرادة .. كيف يتحول الفشل إلى إنجاز - Live Talk - الحلقة ١١٧ | 2025
10:30 | 2025-09-15
Live Talk
قوة الإرادة .. كيف يتحول الفشل إلى إنجاز - Live Talk - الحلقة ١١٧ | 2025
10:30 | 2025-09-15
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
صباحكم أحلى مع سلمى
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
صباحكم أحلى مع سلمى
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
طل الصباح
الأبراج - هسه ماليش؟ 15-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-15
طل الصباح
الأبراج - هسه ماليش؟ 15-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-15
خط أحمر
قطعة ارض تجعل احمد ينهي حياة زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٩ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-14
خط أحمر
قطعة ارض تجعل احمد ينهي حياة زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٩ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-14
اخترنا لك
أبل تطلق التحديث الجديد.. ماذا يقدم لمستخدمي آيفون؟
07:03 | 2025-09-16
911 كاريرا T كلوب كوبيه: أسطورة جديدة من بورشه على العجلات … لكن ليست للجميع
03:28 | 2025-09-16
فولفو XC70… كهرباء تكاد تُقنعك، لكن هل تكفي لإسكات المشككين؟
02:01 | 2025-09-13
"آبل" تتوقف عن دعم 3 هواتف "آيفون"
07:21 | 2025-09-12
"واتساب" يضيف ميزة تخص الصور الحية على iOS
03:47 | 2025-09-12
بسعر منافس ومواصفات ممتازة.. سامسونغ تطلق هاتفا جديدا
02:57 | 2025-09-12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.