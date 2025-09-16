الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
ضربة أمريكية تستهدف "عصابة مخدرات" فنزويلية
أبل تطلق التحديث الجديد.. ماذا يقدم لمستخدمي آيفون؟
أبل تطلق التحديث الجديد.. ماذا يقدم لمستخدمي آيفون؟
تكنولوجيا
2025-09-16 | 07:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
204 شوهد
السومرية نيوز
ـ تكنولوجيا
أطلقت شركة آبل رسميا تحديثي iOS 26 و iPadOS 26 لأجهزة آيفون وآيباد، حيث أصبح بالإمكان تثبيتهما مجانا على الأجهزة المتوافقة عبر ميزة التحديث الهوائي في الإعدادات.
وأوضحت الشركة أن وصول التحديث قد يستغرق وقتا أطول من المعتاد بسبب الإقبال الكبير في يوم الإطلاق.
ويدعم تحديث iOS 26 هواتف آيفون 11 وما
بعدها
، إضافة إلى الجيل الثاني من آيفون SE وما بعده، بينما لن تحصل هواتف آيفون XR و XS و XS
ماكس
على هذا الإصدار، إذ كان iOS 18 آخر تحديث لها.
أما أجهزة آيباد، فيعمل نظام iPadOS 26 على كافة الأجهزة الداعمة لـ iPadOS 18، باستثناء الجيل السابع من جهاز آيباد الأساسي.
وأصدرت آبل تحديثات فرعية للأجهزة غير القادرة على الترقية، تشمل (iOS/iPadOS 18.7 – 16.7.12 – 15.8.5).
ويأتي التحديث بواجهة تصميم جديدة كليًا باسم "الزجاج السائل" Liquid Glass، تمنح النظام مظهرا شفافا مع تأثيرات ضوئية واقعية تسمح بظهور أجزاء من الخلفية عبر الأيقونات والأزرار والقوائم.
وشملت التحسينات التطبيقات الأساسية، حيث حصل متصفح سفاري وتطبيق الصور والكاميرا على تجربة تنقل أبسط، وأُضيفت خيارات جديدة في ميزة Apple Intelligence الذكية.
وأصبحت تطبيقات الرسائل وFaceTime والهاتف تدعم الترجمة الفورية، وأضاف تطبيق الرسائل خلفيات جديدة وخيارات للمحادثات الجماعية، بينما أصبح تطبيق الهاتف قادرًا على تصفية المكالمات والانتظار بالنيابة عن المستخدم.
وتتيح ميزة Visual Intelligence تفسير محتوى الشاشة والإجابة عن الأسئلة المتعلقة به، فيما حصلت أدوات توليد الوجوه التعبيرية Genmoji وتوليد الصور Image Playground على تحديثات موسعة، وأصبح تطبيق Wallet أذكى مع دعم تتبع الطلبات.
أما أجهزة آيباد، فقد حصلت على تصميم جديد لتعدد المهام وإدارة النوافذ يشبه تجربة macOS، مع إمكانية وضع التطبيقات في أي مكان وإضافة شريط قوائم، بالإضافة إلى تطبيقات جديدة مثل الهاتف والألعاب، إلى جانب معظم مزايا iOS 26.
وبالتوازي، أطلقت آبل تحديث macOS Tahoe لأجهزة ماك، وwatchOS 26 لساعات آبل، وtvOS 26 لأجهزة التلفاز، لتعزيز تجربة المستخدم عبر جميع أجهزتها.
وتهدف آبل من خلال هذه التحديثات إلى تقديم تجربة أكثر سلاسة وذكاءً لمستخدمي آيفون وآيباد، مستفيدة من التصميم الجديد والتحسينات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
ابل
ايفون
تحديث
مزايا
الذكاء الاصطناعي
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
facetime
intel
الجدي
بعدها
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
القضاء الأعلى يصدر توضيحاً بشأن جريمة قتل الدكتورة سارة العبودي
محليات
48.88%
04:55 | 2025-09-16
القضاء الأعلى يصدر توضيحاً بشأن جريمة قتل الدكتورة سارة العبودي
04:55 | 2025-09-16
ملف الطبيبة بان يعود للواجهة: الداخلية تتحرك وتشكل لجنة تحقيقية.. ما القصة؟
محليات
20.43%
07:11 | 2025-09-16
محليات
20.43%
07:11 | 2025-09-16
ملف الطبيبة بان يعود للواجهة: الداخلية تتحرك وتشكل لجنة تحقيقية.. ما القصة؟
07:11 | 2025-09-16
الرُبع الفائز من بين مليون متقدم.. السومرية نيوز تنشر الفائزين بقرعة "موظفي الاقتراع"
سياسة
15.57%
03:20 | 2025-09-15
سياسة
15.57%
03:20 | 2025-09-15
الرُبع الفائز من بين مليون متقدم.. السومرية نيوز تنشر الفائزين بقرعة "موظفي الاقتراع"
03:20 | 2025-09-15
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
15.12%
05:58 | 2025-09-15
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
05:58 | 2025-09-15
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-16
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-16
من الأخير
قمة الدوحة.. حلفاء أمريكا يرصفون أحجار البيانات الغاضبة - من الأخير م٢ - حلقة ٦٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-15
من الأخير
قمة الدوحة.. حلفاء أمريكا يرصفون أحجار البيانات الغاضبة - من الأخير م٢ - حلقة ٦٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-15
منتدى سومر
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
منتدى سومر
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-15
Live Talk
قوة الإرادة .. كيف يتحول الفشل إلى إنجاز - Live Talk - الحلقة ١١٧ | 2025
10:30 | 2025-09-15
Live Talk
قوة الإرادة .. كيف يتحول الفشل إلى إنجاز - Live Talk - الحلقة ١١٧ | 2025
10:30 | 2025-09-15
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
صباحكم أحلى مع سلمى
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
صباحكم أحلى مع سلمى
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
طل الصباح
الأبراج - هسه ماليش؟ 15-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-15
طل الصباح
الأبراج - هسه ماليش؟ 15-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-15
خط أحمر
قطعة ارض تجعل احمد ينهي حياة زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٩ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-14
خط أحمر
قطعة ارض تجعل احمد ينهي حياة زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٩ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-14
