أبل تطلق التحديث الجديد.. ماذا يقدم لمستخدمي آيفون؟

وأوضحت الشركة أن وصول التحديث قد يستغرق وقتا أطول من المعتاد بسبب الإقبال الكبير في يوم الإطلاق.ويدعم تحديث iOS 26 هواتف آيفون 11 وما ، إضافة إلى الجيل الثاني من آيفون SE وما بعده، بينما لن تحصل هواتف آيفون XR و XS و XS على هذا الإصدار، إذ كان iOS 18 آخر تحديث لها.أما أجهزة آيباد، فيعمل نظام iPadOS 26 على كافة الأجهزة الداعمة لـ iPadOS 18، باستثناء الجيل السابع من جهاز آيباد الأساسي.وأصدرت آبل تحديثات فرعية للأجهزة غير القادرة على الترقية، تشمل (iOS/iPadOS 18.7 – 16.7.12 – 15.8.5).ويأتي التحديث بواجهة تصميم جديدة كليًا باسم "الزجاج السائل" Liquid Glass، تمنح النظام مظهرا شفافا مع تأثيرات ضوئية واقعية تسمح بظهور أجزاء من الخلفية عبر الأيقونات والأزرار والقوائم.وشملت التحسينات التطبيقات الأساسية، حيث حصل متصفح سفاري وتطبيق الصور والكاميرا على تجربة تنقل أبسط، وأُضيفت خيارات جديدة في ميزة Apple Intelligence الذكية.وأصبحت تطبيقات الرسائل وFaceTime والهاتف تدعم الترجمة الفورية، وأضاف تطبيق الرسائل خلفيات جديدة وخيارات للمحادثات الجماعية، بينما أصبح تطبيق الهاتف قادرًا على تصفية المكالمات والانتظار بالنيابة عن المستخدم.وتتيح ميزة Visual Intelligence تفسير محتوى الشاشة والإجابة عن الأسئلة المتعلقة به، فيما حصلت أدوات توليد الوجوه التعبيرية Genmoji وتوليد الصور Image Playground على تحديثات موسعة، وأصبح تطبيق Wallet أذكى مع دعم تتبع الطلبات.أما أجهزة آيباد، فقد حصلت على تصميم جديد لتعدد المهام وإدارة النوافذ يشبه تجربة macOS، مع إمكانية وضع التطبيقات في أي مكان وإضافة شريط قوائم، بالإضافة إلى تطبيقات جديدة مثل الهاتف والألعاب، إلى جانب معظم مزايا iOS 26.وبالتوازي، أطلقت آبل تحديث macOS Tahoe لأجهزة ماك، وwatchOS 26 لساعات آبل، وtvOS 26 لأجهزة التلفاز، لتعزيز تجربة المستخدم عبر جميع أجهزتها.وتهدف آبل من خلال هذه التحديثات إلى تقديم تجربة أكثر سلاسة وذكاءً لمستخدمي آيفون وآيباد، مستفيدة من التصميم الجديد والتحسينات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.