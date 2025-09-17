Alsumaria Tv
زين العراق تطلق برنامج المكافآت الجديد "ممنون" عبر تطبيقها لتعزيز تجربة المشتركين

تكنولوجيا

2025-09-17 | 04:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
زين العراق تطلق برنامج المكافآت الجديد &quot;ممنون&quot; عبر تطبيقها لتعزيز تجربة المشتركين
217 شوهد

في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى الارتقاء بتجربة المشتركين، أعلنت زين العراق، الرائدة في مجال خدمات الاتصالات والبيانات المتنقلة وإحدى شركات مجموعة زين، عن إطلاق برنامج المكافآت المبتكر "ممنون" عبر تطبيق زين العراق على الهواتف الذكية.

ويأتي إطلاق برنامج "ممنون" ضمن جهود الشركة المستمرة لتطوير آليات التفاعل مع المشتركين ومكافأتهم بناءً على استخدامهم، بما يجسد التزام زين بتقديم قيمة مضافة وشراكة مستدامة مع مشتركيها.

يعتمد برنامج ممنون على نظام نقاط مبسّط وفعّال، حيث يكسب المشتركون نقاطًا تلقائية عند استخدام الرصيد الأساسي مثل اجراء المكالمات، أو اشتراك بالخدمات والعروض، أو إرسال الرسائل، أو تمديد صلاحية الخط، وغيرها من الاستخدامات. وتتيح هذه الآلية السلسة الاستفادة المستمرة من المكافآت دون الحاجة لأي خطوات إضافية، مما يثري تجربة الاستخدام اليومية.

وقال الرئيس التنفيذي لزين العراق، إيمري غوركان: "ندرك في زين العراق أن مشتركينا هم الركيزة الأساسية لنجاحنا. ومن خلال برنامج 'ممنون'، نسعى إلى تحويل كل تفاعل مع المشترك إلى فرصة لمكافأته. هذه المنظومة تعكس التزامنا الحقيقي ببناء علاقة قائمة على التقدير والشفافية، وتحقيق تجربة استثنائية في كل نقطة تواصل."

صُمّم البرنامج ليكون سهل الاستخدام، حيث تُضاف النقاط تلقائيًا إلى حساب المشترك، مع عروض تُفعّل مباشرة عبر تطبيق زين العراق لتعزيز التفاعل الفوري.

ويتميز ممنون بإمكانية استبدال النقاط بمجموعة واسعة من المكافآت، التي تشمل رصيد لكل الشبكات المحلية وباقات انترنت ومكالمات، إلى جانب خصومات وعروض على منتجات وخدمات من علامات تجارية محلية وعالمية في مجال التسوق والصحة ومطاعم ومقاهي وشركات السفر والعديد من المتاجر إضافة الى تطبيقات التوصيل والنقل بما يتماشى مع تفضيلات واحتياجات وأسلوب حياة كل مشترك.

ويمثل ممنون خطوة جديدة في مسيرة التحول الرقمي المستمرة لزين العراق، ويعزز مكانتها الريادية كمزوّد مبتكر يواصل تحسين تجربة الاتصالات لملايين المستخدمين في العراق.

-انتهى-

نبذة عن زين العراق:
زين العراق إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في مجال خدمات الاتصالات والبيانات المتنقلة المبتكرة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وهي السعودية، العراق، السودان، الكويت، الأردن، البحرين، وجنوب السودان.

وتعتمد استراتيجية زين العراق على فهم رغبة المستهلك وجعله محور أي خدمة أو فكرة، للاستمرار بتقديم أفضل الخدمات وأكثرها تطوراً لتحقيق ما يطمح إليه أكثر من 20.9 مليون مشترك (في النصف الأول من عام 2025) والاستفادة من أسرع شبكة بتقنية 4.5G+ في العراق.

شركة زين العراق هي جزء لا يتجزأ من المجتمع المحلي، ما يجعل الشراكة والتعاون معه بشكل عام ومع الشباب بشكل خاص، توجه استراتيجي يعتمده كل موظف في الشركة، ونسعى دائما إلى أن تسهم مشاريعنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقع ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية الى إحداث تأثير ايجابي في حياة المجتمع.

زين العراق تؤمن بأنكم "أنتم... عالمها الجميل"

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي
• فيسبوك: Facebook
• منصة اكس: X
• إنستاغرام: Instagram
• يوتيوب: YouTube
• لينكدان: LinkedIn

للتواصل مع قسم الاعلام والعلاقات العامة :

00964 (0) 7901900918
00964 (0) 7802999685
 بريد إلكتروني: Media@iq.zain.com
Alsumaria Tv
