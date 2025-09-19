Alsumaria Tv
ترامب يشن هجوما على "إلهان عمر" ويدعو لعزلها
ايفون تضحي بالبطارية مقابل التصميم

تكنولوجيا

2025-09-19 | 01:51
ايفون تضحي بالبطارية مقابل التصميم
104 شوهد

السومرية نيوز – تكنولوجيا
أطلقت آبل حديثًا هاتفها الجديد آيفون آير iphone Air، الذي يُعد الأنحف والأخف وزنًا في تاريخ هواتفها، بسُمك لا يتجاوز 5.6 ملم ووزن يبلغ 165 غرامًا.

ويجمع الهاتف بين تصميم فائق النحافة وتقنيات متقدمة، لكنه يأتي مع بعض التنازلات، أبرزها حجم البطارية ومجموعة من الخصائص التي تميز الإصدارات الأخرى.
السعة والحجم
كما هو متوقع، يضم آيفون آير بطارية صغيرة نسبيًا سعتها 3,149 ميلي أمبير، مقارنة بـ3,227 ميلي أمبير في آيفون 13، و3,692 ميلي أمبير في آيفون 17 الأساسي، و4,252 و5,088 ميلي أمبير في آيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس على الترتيب.
وتعوّض آبل صغر حجم البطارية باستخدام تقنيات عالية الكثافة لتحسين الكفاءة، حسب تصريحات الشركة، لكن ذلك لا يغيّر حقيقة أن الهاتف يظل محدود القدرة مقارنة بالإصدارات الأكبر.
عمر البطارية
شهدت سلسلة آيفون 17 تحسنًا ملحوظًا في عمر البطارية مقارنة بأجهزة آيفون 16، إذ ارتفع عمر البطارية بمعدل يصل إلى 6 ساعات إضافية على الأقل في معظم الإصدارات.
ومع ذلك، يظل آيفون آير الأقل أداءً:
آيفون 17: تشغيل الفيديو حتى 30 ساعة.
آيفون 17 برو: تشغيل الفيديو حتى 33 ساعة.
آيفون 17 برو ماكس: تشغيل الفيديو حتى 39 ساعة.
آيفون آير: تشغيل الفيديو حتى 27 ساعة.
آيفون 16: تشغيل الفيديو حتى 22 ساعة.
آيفون 16 برو ماكس: تشغيل الفيديو حتى 33 ساعة.
وفي الاختبارات العملية، أظهر آيفون آير قدرة على الصمود لنحو 3 ساعات و11 دقيقة عند تشغيل لعبة Genshin Impact على إضاءة 600 شمعة، مقارنة بخمس ساعات لهاتف آيفون 17.
أما في تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل ريديت، فقد استمر نحو 9.5 ساعة من الاستخدام الفعلي مقابل أكثر من 13 ساعة في آيفون 17.
إضافة إلى ذلك، يفتقر الهاتف إلى بعض الميزات المألوفة مثل الكاميرا المزدوجة ومكبرات الصوت الاستريو، في حين يوفر Galaxy S25 Edge منافسة قوية ببطارية أكبر بنسبة 24% وسعر يبدأ من 700 دولار، مقارنة بآيفون آير بسعر يبدأ من 1000 دولار.
إطالة عمر البطارية
استجابت آبل لتحدي البطارية المحدودة بإطلاق بطارية MagSafe خارجية، تتيح تمديد فترة الاستخدام دون الحاجة للشحن المتكرر، لكنها تقلل من ميزة التصميم النحيف والوزن الخفيف.
كما قدمت الشركة في iOS 26 وضع Adaptive Power Mode لإدارة الطاقة بذكاء، حيث يقلل العمليات الخلفية ويضبط أداء الجهاز لموازنة الاستجابة وعمر البطارية، رغم أن فاعليته الفعلية ستظل مرهونة بالتجربة العملية للمستخدمين.
فلسفة آبل
إطلاق آيفون آير يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت آبل قدمت عمر البطارية قربانًا لتحقيق أنحف تصميم في تاريخها.
وسعة البطارية الصغيرة تعكس تركيز الشركة على الجمالية وسهولة الحمل، مع تقديم حلول بديلة مثل بطاريات MagSafe ووضعيات توفير الطاقة.
وفلسفة آبل في الموازنة بين التصميم المبتكر والتجربة العملية قد ترضي بعض العملاء، لكنها قد تثير استياء من يضعون عمر البطارية أولوية قصوى، ليجدوا في الإصدارات الأكبر حجمًا بدائل أكثر ملاءمة.
وبوضوح، النحافة والوزن الخفيف جاءا على حساب القدرة على توفير تجربة استخدام طويلة دون الحاجة للشحن المتكرر؛ ما يجعل القرار الشخصي للمستخدم بين التصميم والأداء عاملًا رئيسيًا في اختيار الهاتف.
>> تابع قناة السومرية على منصةX
أحدث الحلقات
علناً
Play
علناً
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
Play
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
Celebrity
Play
Celebrity
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
Play
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-18
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-18
Play
نشرة ١٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-18
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-18
Play
العراق في دقيقة 18-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-18
Live Talk
Play
Live Talk
الطلاق الصامت والخوف من وصمة المجتمع - Live Talk - الحلقة ١٢٠ | 2025
10:30 | 2025-09-18
Play
الطلاق الصامت والخوف من وصمة المجتمع - Live Talk - الحلقة ١٢٠ | 2025
10:30 | 2025-09-18
ناس وناس
Play
ناس وناس
قضاء الزبير البصرة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-18
Play
قضاء الزبير البصرة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-18
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الشيخ عدنان الدنبوس - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٣ | season 1
16:00 | 2025-09-17
Play
الشيخ عدنان الدنبوس - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٣ | season 1
16:00 | 2025-09-17
استديو Noon
Play
استديو Noon
السوشيل ميديا سبب التباعد الأسري 17-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-17
Play
السوشيل ميديا سبب التباعد الأسري 17-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-17
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الحرية والارتباط 17-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-17
Play
الحرية والارتباط 17-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-17
علناً
Play
علناً
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
Play
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
Celebrity
Play
Celebrity
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
Play
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-18
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-18
Play
نشرة ١٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-18
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-18
Play
العراق في دقيقة 18-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-18
Live Talk
Play
Live Talk
الطلاق الصامت والخوف من وصمة المجتمع - Live Talk - الحلقة ١٢٠ | 2025
10:30 | 2025-09-18
Play
الطلاق الصامت والخوف من وصمة المجتمع - Live Talk - الحلقة ١٢٠ | 2025
10:30 | 2025-09-18
ناس وناس
Play
ناس وناس
قضاء الزبير البصرة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-18
Play
قضاء الزبير البصرة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-18
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الشيخ عدنان الدنبوس - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٣ | season 1
16:00 | 2025-09-17
Play
الشيخ عدنان الدنبوس - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٣ | season 1
16:00 | 2025-09-17
استديو Noon
Play
استديو Noon
السوشيل ميديا سبب التباعد الأسري 17-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-17
Play
السوشيل ميديا سبب التباعد الأسري 17-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-17
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الحرية والارتباط 17-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-17
Play
الحرية والارتباط 17-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-17

واتساب يعمل على ميزة جديدة لإدارة خصوصية الحالات
04:01 | 2025-09-19
تحذير خطير لمستخدمي هواتف سامسونغ.. إسرائيل تسيطر على هذا التطبيق
03:05 | 2025-09-18
9 استخدامات لمنفذ USB-C في آيفون
10:10 | 2025-09-17
زين العراق تطلق برنامج المكافآت الجديد "ممنون" عبر تطبيقها لتعزيز تجربة المشتركين
04:00 | 2025-09-17
أبل تطلق التحديث الجديد.. ماذا يقدم لمستخدمي آيفون؟
07:03 | 2025-09-16
بمواصفات ثورية.. جالكسي S26 ألترا يرى النور قريبا
06:44 | 2025-09-16

