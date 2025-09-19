واتساب يعمل على ميزة جديدة لإدارة خصوصية الحالات

الصفحة الرئيسية
ترامب يشن هجوما على "إلهان عمر" ويدعو لعزلها
المزيد
2025-09-19 | 04:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
194 شوهد
السومرية نيوز
– تكنولوجيا
في خطوة تعكس سعيها لتعزيز تجربة المستخدم وتوفير أدوات تحكم أكثر مرونة وسرعة، تستعد منصة واتساب لإطلاق تحديث جديد يهدف إلى تسهيل إدارة خصوصية الحالات Status.
ووفقًا للتقارير، فإن النسخة التجريبية الأخيرة لتطبيق واتساب على نظام أندرويد حملت واجهة جديدة تساعد على تنظيم طريقة مشاركة التحديثات مع جهات الاتصال.
شرائح الخصوصية
الميزة الأبرز في هذا التحديث هي ما يُعرف بشرائح الخصوصية Privacy Chips، والتي تظهر مباشرة في شاشة تحرير الحالة، وتتيح للمستخدمين تحديد الجمهور المستهدف لتحديثاتهم دون الحاجة إلى الدخول في قائمة إعدادات منفصلة.
وهذه الخطوة تجعل عملية اختيار من يمكنه رؤية الحالة أسرع وأكثر سلاسة.
فعند تحرير الحالة، ستظهر في أسفل الشاشة شرائح صغيرة تشبه الفلاتر في تبويب المحادثات، بحيث يمكن التنقل بينها بسهولة لاختيار من يرى المحتوى.
وتشمل الخيارات جهات الاتصال حيث يتم عرض الحالة لجميع جهات الاتصال، باستثناء من سبق استثناؤهم من المشاهدة، والمشاركة مع جهات محددة، وهو خيار يسمح بمشاركة الحالة مع قائمة مختارة يدويًا من الأصدقاء، ما يمنح المستخدم تحكمًا أكبر في الخصوصية.
كما يمكن للمستخدم الدخول مباشرة إلى إعدادات الخصوصية من شاشة التحرير نفسها لإجراء أي تعديلات إضافية.
تنبيهات فورية
بحسب التقارير، فإن واتساب سيعرض إشعارات صغيرة Toast Notifications توضح عدد الأشخاص الذين ستصل إليهم الحالة أو عدد المستبعدين منها عند اختيار أي من خيارات الخصوصية. والهدف من ذلك هو منع مشاركة التحديثات بالخطأ مع جمهور أوسع مما يرغب به المستخدم، وتوفير الوقت الذي كان يضيع سابقًا في التنقل بين القوائم.
يذكر أنه إلى جانب هذه الواجهة الجديدة، تشير التسريبات إلى أن واتساب يخطط لإطلاق ميزة شبيهة بخاصية الأصدقاء المقربين Close Friends في إنستغرام، التي تتيح للمستخدمين مشاركة المحتوى مع دائرة ضيقة من الأشخاص الموثوقين فقط.
تعزيز المرونة
يرى خبراء التقنية أن هذه التحديثات تمثل خطوة إضافية من واتساب نحو تعزيز مرونة المنصة، وجعلها أقرب إلى التطبيقات الاجتماعية المنافسة التي تمنح المستخدم خيارات متعددة للتحكم في الجمهور المستهدف.
كما قد تسهم هذه المزايا في تشجيع المستخدمين على مشاركة المزيد من اللحظات اليومية عبر الحالات، دون القلق بشأن الخصوصية أو الإفراط في النشر.
ولا بد من الإشارة إلى أنه بينما لا يزال التحديث في طور الاختبار، يتوقع أن يتم طرحه تدريجيًا لجميع المستخدمين خلال الفترة المقبلة، ليشكل إضافة مهمة إلى قائمة التحسينات التي يعمل عليها واتساب باستمرار.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
ميزة جديدة في واتساب تخص الحالات
12:36 | 2025-07-07
واتساب يطلق ميزة جديدة على غرار "إنستغرام"
05:31 | 2025-09-05
واتساب يطلق ميزة جديدة يقودها الذكاء الاصطناعي
10:06 | 2025-08-30
واتساب يستحدث ميزة جديدة للرد على المكالمات الفائتة
09:57 | 2025-08-24
