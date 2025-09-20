الصفحة الرئيسية
دولة عربية تعلن تأثرها بالهجوم السيبراني على مطارات أوروبا
صدمة مبكرة لعشاق آيفون 17 برو منذ اليوم الأول.. ماذا حصل؟
تكنولوجيا
2025-09-20 | 13:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
179 شوهد
شهدت أسواق الهواتف الذكية مفاجأة غير متوقعة مع بداية طرح
iphone
17 Pro، حيث تداول مستخدمون وتقارير تقنية صورًا تُظهر تعرض الجهاز الجديد للخدش بسهولة شديدة منذ اليوم الأول لطرحه.
بحسب تقارير تقنية، ظهرت الخدوش بشكل أوضح على الألوان الداكنة مثل الأزرق العميق في نسخة Pro وPro Max، وكذلك الأسود في نسخة
iphone
Air، وهو ما جعل الانتقادات تزداد على
وسائل التواصل الاجتماعي
بسبب ضعف مقاومة هذه الأجهزة الجديدة مقارنة بالأجيال السابقة.
أشار خبراء إلى أن أبل اعتمدت في iPhone 17 Pro على هيكل من الألومنيوم بدلاً من التيتانيوم المستخدم في iPhone 16 Pro.
ورغم أن الألومنيوم يمنح الهاتف خفة أكبر، إلا أنه أكثر عرضة للخدوش والانبعاجات، خاصة عند الاستخدام المتكرر أو الاحتكاك بملحقات مثل قواعد شحن MagSafe في المتاجر.
نقلت تقارير إعلامية شكاوى بعض المشترين في
الصين
على منصة
weibo
، حيث نشر عدد منهم صورًا لهواتفهم الجديدة بعد ساعات من الشراء، وقد ظهرت عليها خدوش واضحة سواء على الإطار الجانبي أو السطح الخلفي الزجاجي، ما أثار جدلاً واسعًا بين عشاق هواتف أبل.
حتى الآن لم تصدر الشركة الأمريكية بيانًا رسميًا بخصوص هذه المشكلة. عادةً ما تعتبر أبل أن الخدوش السطحية جزء من "الاستخدام الطبيعي"، لكن ما يقلق المستخدمين هو أن المشكلة ظهرت سريعًا للغاية، ما يضعف الثقة في متانة تصميم iPhone 17 Pro الجديد.
تابع قناة السومرية على
منصةX
