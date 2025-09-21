الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
"تشات جي بي تي" سيغيّر طريقة تعامله "حسب الفئة العمرية".. والشركة ستتواصل مع عائلة المستخدم
تكنولوجيا
2025-09-21 | 04:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
109 شوهد
السومرية
نيوز-تكنولوجيا
تستعد شركة "أوبن أيه آي"، لادخال تغييرات جوهرية على تطبيق محادثات
الذكاء الاصطناعي
"تشات جي بي تي"، حيث سيتم فرض قيود على المواضيع التي قد يتحدث بها التطبيق مع من هم دون الـ18 عاما، فضلا عن إمكانية التواصل مع عائلة المستخدم او الدولة اذا رصدوه يتحدث مع التطبيق بمواضيع خطيرة او تخص الانتحار.
وقالت شركة "أوبن أيه آي" أنها "ستفرض قيودا على كيفية استجابة "تشات جي بي تي" للمستخدمين الذين تشتبه في أنهم دون سن 18 عاما"، مشيرة الى ان "الأولوية ستكون للسلامة قبل الخصوصية والحرية بالنسبة للمراهقين".
وجاء إعلان الشركة بعد دعوى قضائية رفعتها عائلة مراهق يبلغ من العمر 16 عاما أقدم على الانتحار في أبريل الماضي، عقب أشهر من محادثات مع روبوت الدردشة "تشات جي بي تي".
وأوضح ألتمان أن الشركة تعتزم بناء نظام للتنبؤ بالعمر، يقدّر عمر المستخدمين استنادا إلى طريقة استخدامهم للتطبيق، وإذا كان هناك شك لدى التطبيق، فسوف يُفترض أن التجربة تخص من هم دون 18 عاما، وفي بعض الحالات أو البلدان، قد يُطلب منهم أيضا تقديم بطاقة هوية للتحقق من أعمارهم".
وأكد ألتمان أن طريقة استجابة "تشات جي بي تي" للحسابات المصنفة على أنها أقل من 18 عاما ستتغير، إذ سيتم حظر المحتوى الجنسي الصريح، كما سيتم تدريب روبوت الدردشة على عدم المغازلة إذا طُلب منه ذلك من قبل مستخدمين قُصَّر، ولن يشارك في نقاشات حول الانتحار أو إيذاء النفس حتى في سياقات الكتابة الإبداعية.
وتابع قائلا: "إذا أبدى مستخدم دون 18 عاما ميولا انتحارية، فسنسعى للتواصل مع والديه، وإذا تعذر ذلك، فسنخاطب السلطات في حال وجود خطر وشيك".
دراسة تكشف عن خطر قادم من "تشات جي بي تي"
12:18 | 2025-08-06
12:18 | 2025-08-06
بعد تورطه "بقتل وانتحار" مستخدميه.. تحرك امريكي مضاد على "تشات جي بي تي"
02:00 | 2025-09-06
02:00 | 2025-09-06
باحثون يحللون كيف سيغير "طريق التنمية" خريطة الطاقة الإقليمية للعراق وتركيا
04:52 | 2025-08-01
04:52 | 2025-08-01
على طريقة "الدِخِن والدُخُن" في العراق.. لفظ "القاف" سونار "تمييز طائفي" في سوريا (فيديو)
04:45 | 2025-09-15
04:45 | 2025-09-15
الذكاء الاصطناعي
تشات جي بي تي
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
الجنس
الكتا
كاني
سومر
+A
-A
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-21
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-21
عشرين
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
عشرين
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
رحال
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
رحال
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-20
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
حصاد السومرية
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
حصاد السومرية
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
علناً
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
علناً
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
Celebrity
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
Celebrity
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-18
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-18
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-21
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-21
عشرين
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
عشرين
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
رحال
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
رحال
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-20
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
حصاد السومرية
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
حصاد السومرية
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
لقطات
من اين بدأت تسمية "الشروگية"؟ | مايك السومرية
17:00 | 2025-09-18
لقطات
من اين بدأت تسمية "الشروگية"؟ | مايك السومرية
17:00 | 2025-09-18
علناً
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
علناً
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
Celebrity
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
Celebrity
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
