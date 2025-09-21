"تشات جي بي تي" سيغيّر طريقة تعامله "حسب الفئة العمرية".. والشركة ستتواصل مع عائلة المستخدم

وقالت شركة "أوبن أيه آي" أنها "ستفرض قيودا على كيفية استجابة "تشات جي بي تي" للمستخدمين الذين تشتبه في أنهم دون سن 18 عاما"، مشيرة الى ان "الأولوية ستكون للسلامة قبل الخصوصية والحرية بالنسبة للمراهقين".وجاء إعلان الشركة بعد دعوى قضائية رفعتها عائلة مراهق يبلغ من العمر 16 عاما أقدم على الانتحار في أبريل الماضي، عقب أشهر من محادثات مع روبوت الدردشة "تشات جي بي تي".وأوضح ألتمان أن الشركة تعتزم بناء نظام للتنبؤ بالعمر، يقدّر عمر المستخدمين استنادا إلى طريقة استخدامهم للتطبيق، وإذا كان هناك شك لدى التطبيق، فسوف يُفترض أن التجربة تخص من هم دون 18 عاما، وفي بعض الحالات أو البلدان، قد يُطلب منهم أيضا تقديم بطاقة هوية للتحقق من أعمارهم".وأكد ألتمان أن طريقة استجابة "تشات جي بي تي" للحسابات المصنفة على أنها أقل من 18 عاما ستتغير، إذ سيتم حظر المحتوى الجنسي الصريح، كما سيتم تدريب روبوت الدردشة على عدم المغازلة إذا طُلب منه ذلك من قبل مستخدمين قُصَّر، ولن يشارك في نقاشات حول الانتحار أو إيذاء النفس حتى في سياقات الكتابة الإبداعية.وتابع قائلا: "إذا أبدى مستخدم دون 18 عاما ميولا انتحارية، فسنسعى للتواصل مع والديه، وإذا تعذر ذلك، فسنخاطب السلطات في حال وجود خطر وشيك".