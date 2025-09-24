ما دور الثقوب الصغيرة في الهاتف الذكي؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"فيفا" يدرس شكوى التلاعب في المباريات لمصلحة برشلونة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541819-638943292573584730.webp
ما دور الثقوب الصغيرة في الهاتف الذكي؟
تكنولوجيا
2025-09-24 | 12:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
160 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
رغم التطور المتسارع في عالم الهواتف الذكية وتعدد ميزاتها وتقنياتها، لا يزال كثير من المستخدمين يجهلون تفاصيل صغيرة في تصميم أجهزتهم، قد تبدو ثانوية لكنها تؤدي أدواراً أساسية.
ومن أبرز هذه التفاصيل، تلك الثقوب الدقيقة بجانب منفذ الشحن، والتي قد يعتقد البعض أنها مجرد عنصر تصميمي بلا فائدة.
ميكروفون إضافي
في الواقع، هذه الفتحة ليست للزينة، بل هي في الغالب ميكروفون إضافي مدمج في الهاتف.
فسواء كنت تستخدم جهاز آيفون أو هاتفاً يعمل بنظام أندرويد، يعتمد الهاتف على هذا الميكروفون عند إجراء المكالمات أو تشغيل المساعد الصوتي أو تسجيل الملاحظات الصوتية.
وغالباً لا يكتفي الهاتف بميكروفون واحد، إذ تضم معظم الأجهزة الحديثة أكثر من ميكروفون لتحقيق تجربة صوتية أفضل وأكثر دقة. على سبيل المثال، يأتي هاتف غوغل بيكسل 9 برو مزوّداً بثلاثة ميكروفونات، أحدها في أعلى الجهاز، وآخر بين الكاميرتين الخلفيتين، والثالث بجوار منفذ الشحن.
لماذا أكثر من ميكروفون؟
السبب يكمن في تقنيات إلغاء الضوضاء التي أصبحت جزءاً أساسياً من الهواتف الذكية، إذ تعمل الميكروفونات معاً لالتقاط الأصوات المحيطة وإلغاء الضجيج غير المرغوب فيه أثناء المكالمات، ما يتيح نقاءً أوضح للصوت.
كذلك، عند تسجيل الفيديو أو المذكرات الصوتية، توظف الهواتف أكثر من ميكروفون في آن واحد لتسجيل الصوت المحيطي بشكل واقعي، ما يمنح المستخدم تجربة غامرة وطبيعية.
فوائد إضافية
هذه الميكروفونات الإضافية لا تقتصر فائدتها على المكالمات فقط، بل تعزز أيضاً تفاعل المساعدات الصوتية مثل سيري، وتوفر جودة أفضل خلال مؤتمرات الفيديو عبر تطبيقات مثل "زووم" و"تيمز"، وحتى عند استخدام وضع مكبر الصوت.
مشكلة الأوساخ والحلول
مع مرور الوقت
، قد تتعرض هذه الفتحات الصغيرة لتراكم الأوساخ والغبار، وهو أمر شائع لا يؤثر غالباً بشكل مباشر على الأداء. لكن إذا لاحظت ضعفاً في وضوح الصوت أثناء المكالمات أو في تسجيل الملاحظات، فمن المستحسن تنظيف الميكروفونات بعناية.
وللقيام بذلك، يُنصح باستخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة أو أعواد قطنية مع قليل من الكحول الطبي لإزالة الأوساخ، كما يمكن الاستعانة بعلبة هواء مضغوط مع مراعاة استخدامها من مسافة آمنة حتى لا تدفع الشوائب إلى داخل الجهاز.
وبعد التنظيف، يمكن للمستخدم اختبار جودة الصوت من خلال تسجيل قصير أو مكالمة للتأكد من تحسن الأداء.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
ما فائدة الثقب الصغير بجوار عدسات كاميرا هواتف آيفون؟
07:38 | 2025-07-08
الجماليات والميزات تتغلبان على متانة الهواتف الذكية
10:13 | 2025-09-01
ابتعد عن المقبس الذكي اذا تمتلك هذه الأجهزة
07:05 | 2025-08-16
سندباد تطبيق السفر الذكي للعراقيين في العصر الرقمي
10:19 | 2025-07-21
هواتف
ثقوب
السومرية نيوز
مع مرور الوقت
سومرية نيوز
السومرية
اسيا
عواد
اصيل
سومر
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المرور: قرار منع المركبات الخصوصي بالعمل كأجرة يشمل شركات "التاكسي"
محليات
36.15%
08:00 | 2025-09-23
المرور: قرار منع المركبات الخصوصي بالعمل كأجرة يشمل شركات "التاكسي"
08:00 | 2025-09-23
بوادر الشتاء بدأت.. امطار في هذه المناطق غدا
محليات
30.07%
13:16 | 2025-09-24
بوادر الشتاء بدأت.. امطار في هذه المناطق غدا
13:16 | 2025-09-24
الدولار يغير بوصلته.. ارتفاع بعد سلسلة تراجعات في بغداد
اقتصاد
17.79%
09:28 | 2025-09-24
الدولار يغير بوصلته.. ارتفاع بعد سلسلة تراجعات في بغداد
09:28 | 2025-09-24
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
15.99%
03:32 | 2025-09-24
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في العراق اليوم
03:32 | 2025-09-24
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
ناس وناس
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
مايك السومرية
الشيخ محمد الصيهود - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٤ | season 1
16:00 | 2025-09-24
مايك السومرية
الشيخ محمد الصيهود - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٤ | season 1
16:00 | 2025-09-24
جات بالليل
لعبة حية ودرج 24-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-24
جات بالليل
لعبة حية ودرج 24-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-24
Live Talk
فن الخرز يتحول إلى موضة - Live Talk - الحلقة ١٢٤ | 2025
10:30 | 2025-09-24
Live Talk
فن الخرز يتحول إلى موضة - Live Talk - الحلقة ١٢٤ | 2025
10:30 | 2025-09-24
طل الصباح
الأبراج - شنو؟ 24-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-24
طل الصباح
الأبراج - شنو؟ 24-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-24
52 دقيقة
معامل مغلقة… من المسؤول عن موت الصناعة العراقية؟ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢١ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-23
52 دقيقة
معامل مغلقة… من المسؤول عن موت الصناعة العراقية؟ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢١ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-23
استديو Noon
سباق مع نون 23-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-23
استديو Noon
سباق مع نون 23-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-23
هنادي وليان
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
هنادي وليان
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
ناس وناس
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
مايك السومرية
الشيخ محمد الصيهود - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٤ | season 1
16:00 | 2025-09-24
مايك السومرية
الشيخ محمد الصيهود - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٤ | season 1
16:00 | 2025-09-24
جات بالليل
لعبة حية ودرج 24-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-24
جات بالليل
لعبة حية ودرج 24-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-24
Live Talk
فن الخرز يتحول إلى موضة - Live Talk - الحلقة ١٢٤ | 2025
10:30 | 2025-09-24
Live Talk
فن الخرز يتحول إلى موضة - Live Talk - الحلقة ١٢٤ | 2025
10:30 | 2025-09-24
طل الصباح
الأبراج - شنو؟ 24-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-24
طل الصباح
الأبراج - شنو؟ 24-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-24
52 دقيقة
معامل مغلقة… من المسؤول عن موت الصناعة العراقية؟ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢١ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-23
52 دقيقة
معامل مغلقة… من المسؤول عن موت الصناعة العراقية؟ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢١ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-23
استديو Noon
سباق مع نون 23-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-23
استديو Noon
سباق مع نون 23-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-23
هنادي وليان
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
هنادي وليان
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
اخترنا لك
النساء أم الرجال.. من يستخدم شات جي بي تي أكثر؟
04:11 | 2025-09-25
جائزة مليون دولار بـ10 دقائق.. الامارات تطلق مسابقة "توليد أفلام بالذكاء الاصطناعي"
03:43 | 2025-09-24
بـ20 لغة.. واتساب يطلق ميزة الترجمة الفورية للمحادثات
02:55 | 2025-09-24
العيوب تتوالى.. تحذير جديد لمستخدمي آيفون 17 برو و"الكاميرا" هي السبب
10:07 | 2025-09-23
إليكم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تدعم الطالب في دراسته مع العودة الى المدارس
06:10 | 2025-09-23
صدمة غير متوقعة لمشتري آيفون 17
05:40 | 2025-09-23
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.