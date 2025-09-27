Alsumaria Tv
البث المباشر
"فيفا" يدرس شكوى التلاعب في المباريات لمصلحة برشلونة
جراند شيروكي ساميت… يوم كامل مع أمير الطرق في العراق

تكنولوجيا

2025-09-27 | 03:30
جراند شيروكي ساميت… يوم كامل مع أمير الطرق في العراق
هناك سيارات تمر في حياتك وتغادر، وهناك سيارات تُصبح جزءاً من ذاكرتك اليومية. في بغداد، حيث تتحدى الطرق السائق يومياً، هناك اسم يفرض حضوره بثقة: جيب جراند شيروكي ساميت.

القيادة الأولى في شوارع الكرادة

أتذكر أول مرة قدت هذه الـ SUV الفاخرة في الكرادة، شوارع مزدحمة، حفر مفاجئة، ومطبات لا ترحم. ومع ذلك، شعرت وكأن السيارة تُحوّل بغداد إلى مسرح خاص بي.
محرك V6 سعة 3.6 ليتر بقوة تفوق 290 حصاناً يستجيب بهدوء، بينما نظام الدفع الرباعي Quadra-Trac II جعلني أعبر الشوارع غير المستوية وكأنني على سجادٍ مفروش.
 


رفاهية المقصورة وعزل المدينة

المقصورة بدت كأنها صُممت لتنسيك ضجيج المدينة: مقاعد جلدية فاخرة، نظام صوت من McIntosh يُغطي على أصوات الأبواق والباعة، نظام Uconnect 5 للترفيه والمعلومات وشاشة رقمية أمامية تضع كل المعلومات أمام عينيّ دون تشتيت.
حتى السقف البانورامي أعطى الرحلة لمسة حرية، وكأن السماء نفسها جزء من المقصورة.
 


رمز الفخامة على طرق العراق

في العراق، قيادة الجيب ليست مجرد تنقل… إنها إعلان عن حضورك.
عند الإشارات تلفت الأنظار؛ عند الانعطافات، تُشعرك أن الثبات ليس ميزة بل هوية.
صحيح أن حجم السيارة قد يجعل ركنها في الأزقة الضيقة تحدياً، واستهلاك الوقود ليس بالاقتصادي، لكنك تدرك سريعاً أن هذه التضحية ثمن طبيعي للفخامة والقوة التي تحملها.

أنظمة الأمان… راحة بال وسط الزحام

لكن ما جعل التجربة أكثر تميزاً هو مجموعة أنظمة الأمان المرافقة.
ففي زحمة المرور البغدادية، كان نظام التنبيه من الاصطدام الأمامي مع الكبح التلقائي بمثابة درعٍ إضافي، ونظام مراقبة النقطة العمياء أعطاني ثقة أكبر عند تغيير المسار وسط سيارات تتحرك أحياناً بلا إنذار.
حتى مثبت السرعة التكيفي أثبت قيمته في الطرق السريعة خارج المدينة، حيث كان يخفّف السرعة تلقائياً عند اقترابي من السيارات أمامي.
 


أكثر من مجرد سيارة

الجراند شيروكي هنا ليس سيارة شخصية فحسب.
تراه عند العائلات التي تبحث عن الأمان، عند رجال الأعمال الذين يريدون هيبة على الطريق، وحتى عند محبي المغامرات الذين يعرفون أن قدراته في الطرق الوعرة تتجاوز بكثير حدود المدينة.

القدرات الميدانية: لا شيء يوقفه

فنظام التعليق الهوائي Quadra-Lift، الذي يرفع السيارة حتى 27 سنتم عن الأرض، يعني أن أي طريق ترابي أو حفرة مفاجئة لن تكون عائقاً أمام رحلتك.
 


ختام الرحلة: تجربة تترك أثراً

حين أطفأت المحرك في نهاية الرحلة، أدركت أن التجربة لم تكن مجرد قيادة SUV.
كانت رحلة مع أمير يعرف كيف يفرض هيبته وسط واقع صعب، وكيف يجمع بين الفخامة والقوة في مدينة تبحث عن شيء من الطمأنينة.

جيب جراند شيروكي ساميت في العراق… ليس مجرد وسيلة نقل، بل تجربة تجمع بين الحلم والواقع على أربع عجلات.
 
>> تابع قناة السومرية على منصةX

خاص السومرية

تكنولوجيا

منوعات

عالم السيارات

جراند شيروكي ساميت

السومرية

العراق

شيروكي

البغدادي

الكرادة

الرباعي

بغدادي

بغداد

السري

دانية

أحدث الحلقات
Biotic
Play
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
Play
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
Play
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-26
Play
العراق في دقيقة 26-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-26
Play
نشرة ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-26
الهوا الك
Play
الهوا الك
مناشدات المواطنين: بين الظلم والحاجة إلى العدالة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-26
Play
مناشدات المواطنين: بين الظلم والحاجة إلى العدالة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-26
علناً
Play
علناً
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
Play
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
Play
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ أيلول الى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-25
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ أيلول الى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-25
Live Talk
Play
Live Talk
بطل عراقي يتوج ببطولة العالم للمواي تاي - Live Talk - الحلقة ١٢٥ | 2025
12:30 | 2025-09-25
Play
بطل عراقي يتوج ببطولة العالم للمواي تاي - Live Talk - الحلقة ١٢٥ | 2025
12:30 | 2025-09-25
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
Play
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
