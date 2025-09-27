الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542129-638945900754928276.jpeg
يوتيوب تطلق حزمة مزايا جديدة
تكنولوجيا
2025-09-27 | 13:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
59 شوهد
في خطوة لافتة تستهدف جذب المزيد من المستخدمين نحو خدمتها المدفوعة، كشفت منصة
يوتيوب
عن سلسلة من التحديثات المميزة ضمن باقة YouTube Premium، وذلك بعد أشهر من التلميحات التي أثارت فضول المتابعين.
من أبرز الإضافات التي أثارت الانتباه، تمكين المشتركين من تسريع تشغيل مقاطع الفيديو حتى 4 مرات، مع إتاحة زيادات دقيقة تصل إلى 0.05x.
هذه الميزة أصبحت متوفرة عبر تطبيق
يوتيوب
على أنظمة أندرويد وiOS إلى جانب النسخة المخصصة للويب.
ولم تقتصر التحديثات على جانب الفيديو فقط، إذ أصبح بوسع مشتركي "Premium" الاستماع إلى المقاطع بجودة صوت محسّنة تبلغ 256 كيلوبت في الثانية على التطبيق الأساسي ليوتيوب.
الميزة تدعم المقاطع الموسيقية الرسمية و"Art Tracks"، تمامًا كما هو الحال في تطبيق "YouTube Music".
واستهدفت المنصة أيضًا مستخدمي أجهزة التلفزيون الذكية ووحدات الألعاب عبر خاصية جديدة تحمل اسم "Jump Ahead"، حيث تتيح لهم الانتقال مباشرة إلى أكثر اللحظات إثارة أو إلى اللقطات المهمة التي قد تكون فاتتهم أثناء المشاهدة.
التحديثات الأخيرة جلبت كذلك ميزة "Picture-in-Picture" لمقاطع الفيديو القصيرة "Shorts"، ما يسمح باستمرار تشغيلها في نافذة صغيرة أثناء تصفح محتوى آخر على الجهاز.
كما أُضيفت خاصية التنزيلات الذكية، التي تقوم تلقائيًا بحفظ مقاطع "Shorts" المفضلة للمستخدم بالاعتماد على سجل المشاهدة.
وبحسب ما أورده موقع NewsBytes المتخصص في
أخبار التكنولوجيا
، فإن يوتيوب لم تعد تشترط الدخول إلى موقعها الإلكتروني من أجل تفعيل هذه المزايا، بل باتت متاحة بشكل مباشر عبر التطبيق والنسخة المخصصة للويب، الأمر الذي يجعل تجربة الاستخدام أكثر سلاسة وانسيابية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
يوتيوب
مميزات
أخبار التكنولوجيا
وحدات
ديو
ويب
