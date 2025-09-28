إضافة ميزة جديدة للذكاء الاصطناعي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أكو فد واحد
من
01:30 PM
الى
02:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
في برلين.. اعتقال عشرات الأشخاص باحتجاجات مؤيدة لفلسطين
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542181-638946584784500733.png
إضافة ميزة جديدة للذكاء الاصطناعي
تكنولوجيا
2025-09-28 | 08:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
108 شوهد
أطلقت شركة OpenAI ميزة Pulse المبتكرة ضمن برنامجها ChatGPT لجمع معلومات محددة عن المستخدمين خلال الليل.
وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية الشركة لتحويل ChatGPT من أداة للرد على الاستفسارات إلى مساعد ذكي يتفاعل مع المستخدمين بشكل استباقي.
وتعتمد ميزة "Pulse" على بيانات متعددة، تشمل سجل المحادثات السابقة وتعليقات المستخدمين، بالإضافة إلى معلومات من التطبيقات المتكاملة مثل التقويم. كما يمكن للمستخدمين تقديم ملاحظاتهم حول البيانات التي يجمعها النظام، بهدف تحسين دقة المعلومات وتخصيصها بشكل أفضل.
وتعمل الميزة من خلال بطاقات تفاعلية تظهر للمستخدم، يمكن النقر عليها للاطلاع على تفاصيل إضافية. وقد تتضمن هذه البطاقات معلومات حول اجتماعات قادمة، أو اقتراحات لتنظيم الجداول والرحلات المسجلة في التقويم.
وأكدت OpenAI أن الهدف من "Pulse" ليس زيادة الوقت الذي يقضيه المستخدم داخل التطبيق، لذا ستكون التحديثات متاحة فقط لليوم نفسه ما لم يتم حفظها. وحاليا، تتوفر الميزة لمشتركي ChatGPT Plus المدفوع فقط.
وأشارت الشركة إلى أن الميزة ستتطور مستقبلا، بناء على تفاعل المستخدمين معها، وقد تشكل نموذجا جديدا لاستخدام أنظمة
الذكاء الاصطناعي
.
وقالت: "ميزة Pulse هي الخطوة الأولى نحو نموذج جديد للتفاعل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي. من خلال دمج المحادثة والذاكرة والتطبيقات المتكاملة، يتحول ChatGPT إلى مساعد ذكي قادر على البحث والتخطيط واتخاذ القرارات نيابة عن المستخدم، ما يضمن نتائج فعّالة حتى في غياب طلب مباشر".
وقد تمثل هذه الميزة أيضا فرصة لـOpenAI لعرض الإعلانات داخل التطبيق، خصوصا أن الشركة لا تمتلك حاليا وسيلة لتحقيق دخل من مستخدمي النسخة المجانية، في ظل ارتفاع تكاليف تشغيل الخدمة. وتشير تقارير إلى أن الإعلانات قد تكون خيارا مستقبليا لتعزيز الإيرادات.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
واتساب يطلق ميزة جديدة يقودها الذكاء الاصطناعي
10:06 | 2025-08-30
غوغل تطلق ميزة توليد الفيديوهات عبر الذكاء الاصطناعي
03:28 | 2025-07-05
واتساب يتجه للذكاء الاصطناعي لتسهل كتابة الرسائل
13:30 | 2025-08-20
التربية تؤسس أول قسم للذكاء الاصطناعي في العراق
09:46 | 2025-08-20
الذكاء الاصطناعي
ميزة جديدة
اللي
البط
عزيز
اصيل
يارا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
منتخب الناشئين يتأهل إلى نصف نهائي الخليج متصدرًا مجموعته بعد فوزه على السعودية
رياضة
37.87%
12:58 | 2025-09-26
منتخب الناشئين يتأهل إلى نصف نهائي الخليج متصدرًا مجموعته بعد فوزه على السعودية
12:58 | 2025-09-26
التربية تعلن نتائج امتحانات الدور الثاني للسادس الإعدادي (رابط)
محليات
26.4%
03:11 | 2025-09-28
التربية تعلن نتائج امتحانات الدور الثاني للسادس الإعدادي (رابط)
03:11 | 2025-09-28
ارتفاع يطرأ على أسعار الدولار في العراق
اقتصاد
17.93%
03:54 | 2025-09-28
ارتفاع يطرأ على أسعار الدولار في العراق
03:54 | 2025-09-28
بالفيديو.. ما ضبطته دوريات المرور في احد ازقة بغداد (فيديو)
ترندات
17.8%
04:11 | 2025-09-27
بالفيديو.. ما ضبطته دوريات المرور في احد ازقة بغداد (فيديو)
04:11 | 2025-09-27
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-28
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-28
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-27
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
الهوا الك
مناشدات المواطنين: بين الظلم والحاجة إلى العدالة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-26
الهوا الك
مناشدات المواطنين: بين الظلم والحاجة إلى العدالة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-26
علناً
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
علناً
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
Celebrity
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
Celebrity
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-28
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-28
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-27
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
الهوا الك
مناشدات المواطنين: بين الظلم والحاجة إلى العدالة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-26
الهوا الك
مناشدات المواطنين: بين الظلم والحاجة إلى العدالة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-26
علناً
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
علناً
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
Celebrity
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
Celebrity
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
اخترنا لك
يوتيوب تطلق حزمة مزايا جديدة
13:13 | 2025-09-27
جراند شيروكي ساميت… يوم كامل مع أمير الطرق في العراق
03:30 | 2025-09-27
النساء أم الرجال.. من يستخدم شات جي بي تي أكثر؟
04:11 | 2025-09-25
ما دور الثقوب الصغيرة في الهاتف الذكي؟
12:46 | 2025-09-24
جائزة مليون دولار بـ10 دقائق.. الامارات تطلق مسابقة "توليد أفلام بالذكاء الاصطناعي"
03:43 | 2025-09-24
بـ20 لغة.. واتساب يطلق ميزة الترجمة الفورية للمحادثات
02:55 | 2025-09-24
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.