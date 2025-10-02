Alsumaria Tv
بعد هجوم روسي.. انقطاع الكهرباء عن هيكل "تشيرنوبل"
المزيد
أقوى 5 سيارات ربحت الملايين وصنعت التاريخ

تكنولوجيا

2025-10-02 | 03:25
أقوى 5 سيارات ربحت الملايين وصنعت التاريخ
357 شوهد

إنها بإختصار اساطير وليست سيارات عادية، لأنه في عالم السيارات ليست كل الطرازات متشابهة. بعضها يولد ليباع، ثم يختفي بعد سنوات قليلة من دون أن يترك أي أثر… لكن بعضها الآخر يتحوّل إلى آلة أرباح لا تتوقف، تُبنى عليها ثروات الشركات وتُرسم من خلالها ملامح الصناعة. سيارات أصبحت أكثر من مجرد وسائل نقل، بل مصدر ذهبٍ صافي وآلة ضخ المليارات في حسابات شركاتها.

فلنقلب سوياً صفحات التاريخ، ونكتشف الطرازات التي صنعت أمجادها عبر الأرقام والربحية:

1- فوردF-Series : ملك البيك أب والأرباح
منذ أكثر من 40 عامًا، تتصدر فورد F-Series المبيعات في أميركا. هذه الشاحنة لم تكن مجرد مركبة عمل، بل مصدر أرباح خيالي لفورد. في بعض السنوات، جنت فورد من F-Series أرباحًا أكبر مما تجنيه شركات سيارات كاملة مثل كرايسلر.
أما السر فيكمن في ولاء السوق الأميركي للبيك أب بشكل عام ولهذه المركبة بشكل خاص، وهوامش ربح عالية تصل إلى عشرات الآلاف لكل نسخة مباعة.
 


2- تويوتا لاند كروزر: أسطورة الصحراء
في الشرق الأوسط، أفريقيا وأستراليا، يُعتبر طراز لاندكروزر عملة صعبة. سعر مرتفع، صورة أسطورية عن التحمل والقوة، وعمر إنتاج طويل يقلل التكاليف. رفعت النسخ الحديثة مثل Land Cruiser 300 أو الفاخرة Lexus LX أرباح تويوتا إلى مستويات مذهلة.
إنها ليست مجرد سيارة… إنها رمز المكانة والاعتمادية.
 

3- بورشه 911: البقرة الحلوب لبورشه
هل تعلم أن كل 911 تباع تحقق لبورشه ربحًا يعد من الأعلى في صناعة السيارات، ربح قد يصل في بعض الأحيان إلى 30%.
تصميمها الأيقوني الذي لم يتغير كثيرًا عبر العقود جعل تطويرها أقل تكلفة، بينما ظل العملاء يدفعون بسخاء لامتلاكها.
ببساطة: 911 هي قلب بورشه المالي النابض، ومن دونها لما كان هناك كايان او باناميرا.


4- تويوتا كورولا: سيدة المبيعات
إنها ليست الأفخم او الأقوى، لكنها الأكثر انتشارًا في تاريخ السيارات: أكثر من 50 مليون وحدة بيعت حول العالم.
قد لا يحقق بيع سيارة كورولا واحدة ربحًا ضخمًا، لكن السر في الكمية المهولة التي ضمنت لتويوتا مليارات الدولارات واستقرارًا طويل الأمد.
 


5- فولكسفاغن غولف: أيقونة أوروبا
منذ السبعينيات وحتى اليوم، كان طراز غولف بمثابة العمود الفقري لفولكسفاغن التي باعت منه أكثر من 35 مليون نسخة، وكل جيل استند إلى منصات تقنية تستفيد منها عدة علامات مثل أودي، سكودا وسيات، ما جعل الكلفة أقل والربحية أعلى.
طراز غولف لم يحقق أرباح لفولكسفاغن فقط… بل ساعد المجموعة بأكملها على التوسع عالميًا.
 

خمس سيارات… خمس أساطير مالية. من شاحنات فورد التي غزت أميركا، إلى كورولا التي احتلت العالم، مرورًا بالـ911 التي لا تشيخ، كلها تشترك في شيء واحد: أنها لم تكن مجرد سيارات ناجحة، بل كانت مشاريع اقتصادية جبارة.
واليوم في عام 2025، تغير المشهد مع دخول طرازات مثل تسلا Model Y في قائمة الطرازات الأكثر ربحية عالميًا بفضل المبيعات الضخمة وتفوقها الكهربائي، إضافة إلى استمرار قوة لاند كروزر، باترول، هايلكس وغيرها في الشرق الأوسط كأساطير ربحية محلية.

>> تابع قناة السومرية على منصةX

خاص السومرية

تكنولوجيا

منوعات

عالم السيارات

سيارات

السومرية

تويوتا

بورشه

غولف

فورد

تويوتا لاند كروزر

تويوتا كورولا

فولكسفاغن

أستراليا

كرايسلر

الصحراء

سكودا

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
قضاء النعمانية واسط - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-02
Play
قضاء النعمانية واسط - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-02
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
د. قصي محبوبة - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٥ | season 1
16:00 | 2025-10-01
Play
د. قصي محبوبة - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٥ | season 1
16:00 | 2025-10-01
من الأخير
Play
من الأخير
وزير العصائب يفنّد مزاعم وزير القائد - من الأخير م٢ - حلقة ٦٦ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-01
Play
وزير العصائب يفنّد مزاعم وزير القائد - من الأخير م٢ - حلقة ٦٦ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-01
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-01
Play
نشرة ١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-01
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-01
Play
العراق في دقيقة 01-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-01
Live Talk
Play
Live Talk
التحــ.رش الإلكتروني في العراق - Live Talk - الحلقة ١٢٩ | 2025
10:30 | 2025-10-01
Play
التحــ.رش الإلكتروني في العراق - Live Talk - الحلقة ١٢٩ | 2025
10:30 | 2025-10-01
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الصبر 1-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-01
Play
الصبر 1-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-01
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - هسه ماليش 1-10-2025 | 2025
00:30 | 2025-10-01
Play
أبراج - هسه ماليش 1-10-2025 | 2025
00:30 | 2025-10-01
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
الانتخابات .. صناعة التغيير لا تجارة الأصوات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٢ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-30
Play
الانتخابات .. صناعة التغيير لا تجارة الأصوات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٢ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-30
جات بالليل
Play
جات بالليل
جات بالليل 30-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-30
Play
جات بالليل 30-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-30
ناس وناس
Play
ناس وناس
قضاء النعمانية واسط - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-02
Play
قضاء النعمانية واسط - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-02
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
د. قصي محبوبة - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٥ | season 1
16:00 | 2025-10-01
Play
د. قصي محبوبة - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٥ | season 1
16:00 | 2025-10-01
من الأخير
Play
من الأخير
وزير العصائب يفنّد مزاعم وزير القائد - من الأخير م٢ - حلقة ٦٦ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-01
Play
وزير العصائب يفنّد مزاعم وزير القائد - من الأخير م٢ - حلقة ٦٦ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-01
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-01
Play
نشرة ١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-01
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-01
Play
العراق في دقيقة 01-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-01
Live Talk
Play
Live Talk
التحــ.رش الإلكتروني في العراق - Live Talk - الحلقة ١٢٩ | 2025
10:30 | 2025-10-01
Play
التحــ.رش الإلكتروني في العراق - Live Talk - الحلقة ١٢٩ | 2025
10:30 | 2025-10-01
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الصبر 1-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-01
Play
الصبر 1-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-01
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - هسه ماليش 1-10-2025 | 2025
00:30 | 2025-10-01
Play
أبراج - هسه ماليش 1-10-2025 | 2025
00:30 | 2025-10-01
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
الانتخابات .. صناعة التغيير لا تجارة الأصوات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٢ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-30
Play
الانتخابات .. صناعة التغيير لا تجارة الأصوات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٢ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-30
جات بالليل
Play
جات بالليل
جات بالليل 30-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-30
Play
جات بالليل 30-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-30

بي إم دبليو XM... حين يلتقي سحر بغداد بقوة المستقبل
02:45 | 2025-09-30
إضافة ميزة جديدة للذكاء الاصطناعي
08:13 | 2025-09-28
يوتيوب تطلق حزمة مزايا جديدة
13:13 | 2025-09-27
جراند شيروكي ساميت… يوم كامل مع أمير الطرق في العراق
03:30 | 2025-09-27
النساء أم الرجال.. من يستخدم شات جي بي تي أكثر؟
04:11 | 2025-09-25
ما دور الثقوب الصغيرة في الهاتف الذكي؟
12:46 | 2025-09-24

