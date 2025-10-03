ثورة في واتساب عبر تجربة المراسلة بميزات غير مسبوقة

ثورة في واتساب عبر تجربة المراسلة بميزات غير مسبوقةفي خطوة أشبه بثورة في عالم المراسلة الرقمية، أعلنت المالكة لتطبيق "واتساب" عن طرح مجموعة من الميزات الحديثة التي تعيد صياغة تجربة المستخدم بشكل جذري.وعلى مدى الأشهر الماضية، عملت الشركة على إدخال تحديثات تدريجية، قبل أن تؤكد اليوم أن جميع هذه الإضافات أصبحت متاحة لمستخدمي التطبيق عبر مختلف المنصات.ووفقًا للإعلان الرسمي الصادر عن مدونة واتساب، فإن هذه التحديثات تهدف إلى "تمكين المستخدمين من التعبير بشكل أعمق وتسهيل التفاعل".أبرز التحديثات الجديدة في واتساب:1. مشاركة الصور الحية والصور المتحركةيمكن لمستخدمي iOS الآن إرسال الصور الحية (Live Photos)، بينما يدعم مستخدمو أندرويد ميزة الصور المتحركة (Motion Photos). وتُعرض هذه الصور بحركتها وصوتها، بدلًا من تحويلها إلى لقطات ثابتة كما كان في السابق، ما يجعلها أقرب إلى الواقع.2. ماسح المستندات على أندرويدأضاف التحديث لمستخدمي أندرويد خيار مسح المستندات ضوئيًا مباشرة من داخل التطبيق عبر اختيار "المستند"، دون الحاجة لتطبيقات خارجية، ما يسهّل مشاركة العقود والفواتير والوثائق الرسمية.3. سمات دردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعيأصبح بإمكان المستخدمين إنشاء خلفيات دردشة مخصصة عبر كتابة وصف بسيط، ليحوّله إلى تصميم فوري. كما يوفر التطبيق مجموعات جاهزة من الخلفيات المولّدة بالذكاء الاصطناعي لتسهيل الاستخدام.4. خلفيات ذكية لمكالمات الفيديوبات بإمكان المستخدم تغيير خلفيته أثناء مكالمات الفيديو أو عند التقاط الصور والمقاطع داخل الدردشة، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من ميتا، ما يمنحه حرية أكبر في اختيار البيئة التي يظهر بها.5. بحث متطور داخل المحادثات الجماعيةيمكن الآن البحث باسم أي شخص داخل تبويب "الدردشات"، ليعرض التطبيق جميع المجموعات التي تجمعك به، ما يسهل العثور على المحادثات بدلًا من تذكر أسماء المجموعات المعقدة.6. ملصقات جديدة للتفاعل المرحأضاف واتساب حزمتين جديدتين من الملصقات: "Fearless Bird" و"Vacation"، لتضفي على المحادثات طابعًا أكثر مرحًا وتفاعلية.ومن المتوقع أن تصل هذه الميزات تدريجيًا إلى المستخدمين خلال الأيام والأسابيع المقبلة، اعتمادًا على نوع الجهاز وإصدار التطبيق.